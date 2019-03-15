«Я могу устроить эту встречу рыжего и белого клоунов». О ком это Губерниев?

Голос российского биатлона не унывает из-за того, что у нашей команды по-прежнему всего одна награда. Дмитрий Губерниев уверен, что надо быть спокойнее и относиться к жизни с юмором.



В рубрике «Вы уху ели?» комментатор наконец-то раскрыл секрет, сколько процентов троллинга в его высказываниях про Вольфганга Пихлера.

В США считают Губерниева легендарным. А он готов уйти в управдомы. Когда?! Есть всего одно условие. А пока Дмитрий считает пенсии американцев, любит США, но отказывается развивать их биатлон за счёт России.

«Елисеев многовато проиграл Пидручному»

В самых смелых мечтах мы могли предположить, что будем бороться в сингл-миксте. Мы в итоге боролись. Я хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые сделали максимум. Но что теперь поделать? Единственное, что меня смущает, это не блестящая степень готовности. Мы ставим спортсменов, которые подготовились к чемпионату мира не идеально. Это касается и Павловой, и Елисеева. Причём если Женя знает свои сильные стороны, то Матвей многовато проиграл Пидручному на последнем круге.

В этой связи есть опасения за первый этап в эстафете. Я очень надеюсь, что Матвей придёт в общей группе, потому что, если мы будем проигрывать на передаче эстафеты больше 30 секунд, будет проблематично бороться дальше. Я очень рад за итальянцев сегодня. Я очень рад за Йоханнеса, который пощекотал всем нервы. Да вообще за всех рад, мы настоящая биатлонная семья.

«Снова восхищаюсь работой Пихлера»

Отдельно хочу выразить восхищение работой Пихлера в очередной раз. Видим, как счастливы Самуэльссон и Эберг на пьедестале. Это выдающиеся спортсмены. Какой процент троллинга в моих словах о шведах? Никакого процента нет! В каком смысле? Пихлер сформировался как большой специалист именно с этой командой. Это моя твёрдая позиция с учётом его успехов, потому что не было привходящих обстоятельств. Сейчас была реально сырая и молодая команда. Какой тут троллинг, тут всё серьёзно.



Но я по-прежнему считаю, что, если ты слишком серьёзно относишься к работе комментатора и вообще слишком серьёзно относишься к жизни, это путь в тупик. Я – бременский музыкант, «смех и радость мы приносим людям». Это шоу, это всё для людей. Тихушничество приведёт к забвению.

В США считают Губерниева легендарным. А он готов уйти в управдомы. Когда?! Есть всего одно условие. А пока Дмитрий считает пенсии американцев, любит США, но отказывается развивать их биатлон за счёт России.

«Не буду закидывать камнями тренерский штаб»

Сейчас нет смысла говорить, что было бы, если бы бежали Юрлова и Логинов. Я не буду закидывать камнями тренерский штаб. У нас уже был эпизод, когда Анатолия Хованцева выгнали с поста прямо во время эстафетной гонки в 2011 году, поэтому сейчас мы делаем сборную с прицелом на Олимпиаду. Более того, мы делаем сборную, которая нуждается в обновлении. У нас есть те люди, которую будут составлять эту команду.

Хочу сказать, что Хованцев знает своё дело. Помните, как мы сокрушались, что в лыжах у нас нет команды. А теперь появилась, начиная с Олимпиады-2018. Надо быть просто спокойнее. Посмотрите, как тяжело у французов тяжело проходят смешанные эстафеты. Да и вообще у них пока смена тренерского состава не принесла результата. Я очень рассчитываю на то, что серебряная медаль Логинова – не потолок этой сборной. Думаю, что мы поборемся в эстафетах и масс-стартах.

«Могу устроить встречу белого и рыжего клоуна»

Вообще, я хотел бы поддержать Владимира Драчёва. Когда я в эфире сказал, что наши тренеры вместе с Максимом Кугаевским могут выступить в роли белого и рыжего клоунов, Бима и Бома, то могу это всё устроить. Когда возникают такие спорные ситуации, их нужно довести до состояния абсурда через шутку и через юмор.



Сегодня мы делали программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». В гостях были Поршнев, Морозова, Латыпов и Поварницын. При этом Латыпов и Поварницын остались смотреть гонку и стали экспертами после неё. Вот это поколение прекрасно знает, что нужно делать в публичном поле. За что я ребятам очень благодарен. Наша молодёжь — она другая. Она лучше, чем мы.



Как влияет небольшое количество зрителей на общую атмосферу на чемпионате мира? Так не Тюмень же. Хорошо, что индивидуальных гонках и супермиксте было не так мало болельщиков. Да вообще атмосфера нормальная тут. Да, тусовки нет, как на других этапах, но её и не может быть. Это Швеция. В Норвегии примерно то же самое. Тусовка есть в России и на альпийсках этапах. Ещё вчера биатлон профессионально развивали три страны. Сегодня их больше, но мы понимаем, что в Америке только любительский биатлон. Отдельные звёзды там являются исключением.