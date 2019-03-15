Чемпионат мира по биатлону провален. Даже на Универсиаде было больше болельщиков

Швеции категорически наплевать на биатлон — теперь это факт. Хуже было только в США и Канаде, где биатлон не считают спортом.

5000 зрителей — катастрофа

До последнего хотелось верить, что проблемы с организацией и количеством зрителей на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде постепенно разрешатся. Очень хотелось.

Но вот до конца турнира осталось два соревновательных дня, а ничего так и не изменилось. Меньше пяти тысяч зрителей на трибунах в индивидуальных гонках на главном старте сезона – катастрофа. Столько ходит на матчи второй лиги по футболу в России. В биатлоне хуже дела были только на этапах в США и Канаде в этом году, а мы знаем, что там этот спорт не считается спортом.

Универсиада-2019 в Красноярске, как бы к ней ни относились, как минимум не уступила мировому первенству в Эстерсунде по количеству зрителей. Об этом рассказал биатлонист сборной России Никита Поршнев, который успел побывать и там, и там.



«Такие два масштабных соревнования сравнивать нельзя. На чемпионате мира конкуренция совсем другая. Но болельщиков в Красноярске точно было не меньше, чем в Эстерсунде. На Универсиаде соревнования были проведены очень хорошо и ничем не отличались от этого турнира. Было очень много фанатов».

«Господи, Матвей...». Почему российские биатлонисты постоянно извиняются? Елисеева не в чем упрекнуть после гонки. Вы вообще видели, кто был у России в соперниках?

Когда даже Самуэльссон не помощник

Даже несмотря на многочисленные успехи местных ребят и холодный климат, биатлон в Швеции остаётся экзотикой. Магдалена Форсберг, Анна-Карин Олофссон-Зидек, Бьорн Ферри, Карл-Юхан Бергман, Хелена Экхольм – фамилии, что приходят на ум сразу. И сейчас у подопечных Пихлера сплошь титулы олимпийских чемпионов и чемпионов мира, хотя команда удивительно молодая. Казалось бы, идеальные условия для создания большой базы фанатов. Но на деле выходит, что самый молодой в истории олимпийский чемпион по биатлону Себастиан Самуэльссон гораздо популярнее в России, чем в родной Швеции. По другой причине, но это не важно.

В Канаде на биатлоне было 200 зрителей. Такой позор будет всегда Если только организаторы срочно не примут несколько простых решений. Иначе биатлон реально нужно будет спасать от Канады.

Очень далеко и очень дорого

Если свои не ходят, то могли бы приехать хотя бы влюблённые до безумия в биатлон немцы. Но и они не сильно спасают положение. Причина простая – в Швеции всё безумно дорого. Если в Германии можно пообедать за 15-20 евро, то в Швеции эту сумму смело умножайте на два. И такие цены здесь везде, на любые услуги.

А ещё Эстерсунд находится в 600 км от Стокгольма.



Летает между этими городами только одна авиакомпания – SAS. И, как вы понимаете, билеты на рейс жутко дорогие. Альтернатива – поезд, который подешевле, но тоже по средним ценам в Европе выходит крупная сумма. И, самое главное, в Эстерсунде категорически нечего делать помимо просмотра биатлона. Если Хохфильцен, Рупольдинг, Антхольц – это красивые Альпы, классные тусовки и море глинтвейна, если Поклюка – это фантастическое по красоте озера Блед и старинные замки, то Эстерсунд – это просто Эстерсунд.

«Тут вам не Тюмень»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев очень аккуратно прокомментировал то, что происходит на чемпионате мира в Швеции с посещаемостью, но и он признал, что Эстерсунд – это далеко не Тюмень.

«Как влияет небольшое количество зрителей на общую атмосферу на чемпионате мира? Так не Тюмень же. Хорошо, что индивидуальных гонках и супермиксте было не так мало болельщиков. Да вообще атмосфера нормальная тут. Да, тусовки нет, как на других этапах, но её и не может быть. Это Швеция. В Норвегии примерно то же самое. Тусовка есть в России и на альпийсках этапах. Ещё вчера биатлон профессионально развивали три страны. Сейчас ситуация меняется, но очень постепенно».

Хуже действительно только в Америке и Канаде, но совсем уж опускать шведов на дно не стоит. Здесь хотя бы показывают биатлон в прямом эфире на ТВ, делают студии перед и после гонок и действительно стараются поднять интерес к виду спорта. Как этап, начинающий и разгоняющий сезон на Кубке мира, Эстерсунд – нормальное место.

Но для чемпионата мира Швеция пока не созрела. Хоть бы у нее было сразу три чистейшей воды Самуэльссона.