Фигуристу заплатили 1 копейку. А шоу Тутберидзе соберёт миллионы. Справедливо?

Фигуристы сборной России жалуются на маленькую зарплату, а Тутберидзе везёт чемпионов на заработки. В фигурном катании всё так плохо?

«На нашу зарплату невозможно выжить»

В последние годы у российских болельщиков появился мощный стереотип о том, что наши спортсмены живут как у Христа за пазухой. Жалобы атлетов на материальное положение непременно провоцируют советы «идти на завод» и упрёки в «оторванности от простого народа». А уж фигуристам вообще неприлично сетовать на финансовые проблемы. Соревнования показывает Первый канал, бесконечные ледовые шоу собирают тысячи зрителей, а кое-кому Федерация фигурного катания даже оплачивает тренировки за океаном.

О таких условиях коллеги фигуристов из большинства других видов могут только мечтать. И всё равно находятся недовольные. «На нашу зарплату выжить просто невозможно», — громко заявила Бетина Попова в интервью Sport 24. 22-летняя фигуристка, выступающая в танцах на льду вместе с Сергеем Мозговым, уточнила, что в удачный месяц зарабатывает 30 тыс. рублей, а её партнёр и вовсе рассказал, что однажды получил перевод в одну копейку.

Неужели фигуристы уровня сборной России действительно едва сводят концы с концами? Или прибедняются?

Фигуристка Попова: на нашу зарплату выжить просто невозможно

Будет результат – будут деньги

На самом деле финансовое положение фигуристов далеко от бедственного. Да, зарплата у Поповой и Мозгова не самая высокая, но ведь и крупных успехов у них пока нет. Вот и Сергей вспоминает, что в статусе чемпиона мира среди юниоров зарабатывал 120 тыс. в месяц. Получается, для роста материальной составляющей надо давать результат. А для этого у российских фигуристов, в отличие от большинства иностранных соперников, есть все условия. Им не надо ежедневно думать, где взять деньги на оплату льда, услуг тренеров, хореографов, врачей, покупку костюмов, коньков и билетов на соревнования. А для дополнительного заработка есть так называемые подкатки, то есть отдельные занятия с детьми, и конечно, коммерческие ледовые шоу.

Ученица Орсера и Тутберидзе прыгнула четверной. Вы тоже подумали про Медведеву? И да, ей уже далеко не 14 лет. Так взрослые фигуристки могут прыгать не хуже детей? Или это просто случайность?

Никто не спорит, что вписывать в напряжённый тренировочный процесс подработки на стороне трудно, но, с другой стороны, нигде и не сказано, что четвёртый танцевальный дуэт России должен получать большую зарплату, имея все условия для профессионального роста и развития. При этом проблема есть, и Попова не первая, кто на всю страну говорит о нехватке денег. К примеру, в прошлом году карьеру прервала участница Олимпиады в Пхёнчхане Кристина Астахова. Её партнёр Алексей Рогонов объяснил решение 21-летней спортсменки «постоянным безденежьем».

Тутберидзе покажет чемпионов Краснодару

От фигуристов из группы Этери Тутберидзе подобных жалоб не поступало. Оно и понятно: сотни медалей, рекламные контракты, выступления в шоу и на телевидении по всему миру. Да и федерация школу самого успешного российского тренера активно поддерживает. Кажется, что можно было бы спокойно отдыхать после тяжелого сезона, но в группе Тутберидзе прекрасно осознают, что лишних денег не бывает. Тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой решила попробовать себя в качестве постановщика шоу. Место для дебютного показа программы «Чемпионы на льду» было выбрано не самое очевидное – ледовые дворец Краснодара, вмещающий 3500 зрителей.

Среди участников нового шоу-продукта на российском рынке заявлены все звёзды группы Тутберидзе и кое-кто ещё. На южный краснодарский лёд выйдут Загитова, Трусова, Щербакова, Косторная, Турсынбаева и даже 12-летняя Камила Валиева, которая пока и на юниорском чемпионате России выступать не может. Впрочем, если сыну Плющенко можно с самого детства выступать в папиных представлениях, то чем Валиева хуже? Будут и приглашённые звёзды: Ковтун, Тарасова и Морозов, Степанова и Букин, а также дочь Тутберидзе Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин.

Золото? Дайте два! Трусова и Щербакова разрывают всех на чемпионате мира Если это репетиция чемпионата мира 2020, то за всех этих Загитовых, Медведевых и Кихир становится страшно, больно и даже обидно.

Билеты на шоу Тутберидзе, которое пройдёт 20 апреля, уже поступили в продажу и стоят от 1200 до 4500 рублей. Наверняка билеты расхватают за несколько дней, поскольку поклонники Этери Георгиевны пришли в восторг от идеи тренера и готовятся приехать из разных городов. По предварительным подсчётам выручка должна перевалить за 10 млн рублей. Если прогнозы подтвердятся, то вряд ли «Чемпионы на льду» остановятся на Краснодаре, а кому-то из участников шоу придёт на счёт копейка.