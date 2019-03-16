«Кривая» винтовка российской биатлонистки лишила страну медали. Как так?

«Не та вещь, с которой можно стрелять»

Женская эстафета на биатлонном чемпионате мира в Эстерсунде вполне могла бы стать победной для сборной России. 12 дополнительных патронов – катастрофически много. Шесть из них пришлись на долю одной спортсменки – Светланы Мироновой, который дважды была в шаге от пропасти, использовав по три дополнительных выстрела на каждой стрельбе.



Вроде бы ничего необычного. Светлана редко радовала болельщиков чистой работой на рубеже, однако оказалось, что причина плохой стрельбы лежит в самой очевидной плоскости – в оружии. Вот как объяснил ситуацию президент СБР Владимир Драчёв после завершения женской эстафеты.

«Каждому биатлонисту винтовку делает регион. Между „трансформером“ и обычной винтовкой есть различия. На мой взгляд, это новшество, которое неэффективно. Посмотрите на винтовку — увидите сами. Я считаю, что это не та вещь, с которой можно стрелять здесь. Первым такие винтовки начал делать Волков, сейчас распространяет. Светлане надо менять винтовку».

Чем богаты. Российских биатлонисток нельзя ругать за эстафету. Они умницы! Женская сборная России прекрасно выступила в эстафете на чемпионате мира! Но сейчас этого мало.

«Отрыв Мироновой непростительный»

Как вы понимаете, речь идёт об Алексее Волкове, российском биатлонисте, который выиграл абсолютно всё в спорте и всегда считался эталонным стрелком. Логично, что он занялся изготовлением собственных механизмов, но, по словам Драчёва, сработали они не лучшим образом. Именно в этом глава российского биатлона видит основную причину неудачи наших девушек в эстафете.

«Конечно, надежда была, что Миронова лёжа отстреляется, максимум один-два запасных патрона использует. Но случились шесть патронов и большой отрыв, непростительный на чемпионате мира».

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Грустный юбилей

Драчёв не стал снимать ответственности с других спортсменок, которые тоже допускали ошибки, но сделал большой акцент именно на Мироновой и её «кривой» винтовке. Глава СБР очень рассчитывал на быстроногую биатлонистки и, вероятно, именно поэтому был особенно расстроен.



И опять речь идёт о какой-то неразберихе в нашем биатлоне. На главном старте сезона оказывается, что основная биатлонистка сборной, которой бежать в эстафете, выходит на старт непонятно с каким оружием. И если на ситуацию не может повлиять главный человек российского биатлона, то о чём вообще можно говорить. А между тем женская сборная России не может завоевать медаль в эстафете уже 10 лет. Юбилей…