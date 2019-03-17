Чемпионат мира по биатлону. Эстерсунд. Масс-старты. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 15:15 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 18:00 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Сегодня, 17 марта, в Эстерсунде (Швеция) завершится чемпионат мира по биатлону 2019 года. Спортсменам осталось определить обладателей двух комплектов наград из 12. Сборная России перед заключительным днём соревнований занимает в неофициальном общекомандном медальном зачёте седьмое место, имея в активе одно серебро и одну бронзу. Последние шансы подняться выше и завоевать долгожданное золото у наших спортсменов будут в гонках с общего старта. В женском масс-старте на 12,5 км Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова, а из российских мужчин в масс-старт на 15 км отобрались Александр Логинов и Евгений Гараничев. Будем поддерживать наших ребят вместе и надеяться, что в обеих гонках российские биатлонисты примут активное участие в распределении наград. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами!