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Биатлон, Чемпионат мира 2019 — онлайн-трансляция 17 марта 2019

Екатерина Юрлова-Перхт, сборная России по биатлону
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по биатлону. Эстерсунд. Масс-старты. LIVE
Все события 17 марта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / ЧМ по биатлону 2019

ГОНКИ ДНЯ:
*** 15:15 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 18:00 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Сегодня, 17 марта, в Эстерсунде (Швеция) завершится чемпионат мира по биатлону 2019 года. Спортсменам осталось определить обладателей двух комплектов наград из 12. Сборная России перед заключительным днём соревнований занимает в неофициальном общекомандном медальном зачёте седьмое место, имея в активе одно серебро и одну бронзу. Последние шансы подняться выше и завоевать долгожданное золото у наших спортсменов будут в гонках с общего старта. В женском масс-старте на 12,5 км Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова, а из российских мужчин в масс-старт на 15 км отобрались Александр Логинов и Евгений Гараничев. Будем поддерживать наших ребят вместе и надеяться, что в обеих гонках российские биатлонисты примут активное участие в распределении наград. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами!

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