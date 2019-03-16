«Фуркаду воздалось за Логинова». А вы думали, что биатлонные боги спят?

«Это ему за всё, что он говорил против нас». У главы российского биатлона накипело после бронзы в эстафете.

«Бог всё видит»

Мартен Фуркад и Александр Логинов. История любви началась ещё на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году, когда француз умышленно наехал на лыжу россиянина в смешанной эстафете. А сколько вот «хороших» слов услышал Александр в свой адрес от легендарного Мартена. В нынешнем сезоне, когда Логинов начал бороться за места в топ-3 в каждой гонке, Фуркад заговорил в адрес Саши с удвоенной энергией.

После этапа Никиты Поршнева в медаль мужской эстафеты на этом чемпионате мира практически не верилось. Но на последней стрельбе два круга Мартена лишили Францию бронзы и подарили её России. России, за которую бежал Логинов. Такой сценарий прекрасно зашёл бы в кино. Президент СБР Владимир Драчёв не стал выбирать выражений и, порадовавшись медали, выразил своё мнение относительно всей критики со стороны Фуркада. У Владимира Петровича наболело.



«Будем считать, что это подарок от Фуркада. Это за всё то, что он говорил против нас, этот подарок здесь на чемпионате мира произошёл. Бог же видит всё наверху. Значит, Саша Логинов был прав, и не надо нигде никаких высказываний делать. Будем радоваться этой бронзе. Бронзе с подарочной обёрткой».

Фуркад, ты – герой России! Как француз сделал бронзу России в эстафете Что сделал Мартен Фуркад? Как он умудрился так подарить сборной России бронзу?! Ничего подобного раньше не было никогда. Смотрите сами!

«Фуркад вернётся в следующем сезоне»

Дмитрий Малышко после финиша эстафеты был значительно более сдержан в своих высказываниях. Олимпийский чемпион не стал припоминать Фуркаду его слова и просто скромно улыбнулся, когда его спросили про крах француза на последнем рубеже.

«Это спорт и такое может случиться с любым спортсменом. Сегодня ты на коне, а завтра можешь зайти на два круга в эстафете. Я уверен, что Фуркад в следующем сезоне вернётся сильным и снова ворвётся на элитный уровень.



Не стал Дима ничего говорить и про отказ Евгения Гараничева бежать в эстафете, отметив, что лучше не трогать Женю до масс-старта, а всё узнать у него уже после завершения чемпионата. Настоящий дипломат. А вот тот же Драчёв заявил, что за такие выкрутасы в советское время Гаранчиева отправили бы домой и лишили денег.

Самая удивительная медаль России на ЧМ по биатлону. Спасибо тебе, Фуркад! Перед последней стрельбой в мужской эстафете на ЧМ по биатлону у сборной России уже не было шансов на медали. Зато у нас был Мартен Фуркад.

«Гараничев подходил, желал удачи»

Вместо Гараничева бежать пришлось молодому Никите Поршневу, у которого совсем нет опыта на таком уровне. Никита не справился с последним кругом и по плохой традиции российского биатлона принялся извиняться перед болельщиками. Хотя его вины тут не было никакой.



«Я хотел бы извиниться перед всеми за такое выступление, я очень расстроен. Не хочется искать оправданий. Виноват тут только я. Но тут такая атмосфера, что хочется бежать и выпрыгнуть из штанов. Женя Гараничев подходил, желал удачи, как и все ребята. У нас дружная команда, все подсказывали и подбадривали, даже Эдик Латыпов, который не бежал тут».



В любом случае всё закончилось хорошо. А Евгений Гараничев может только кусать локти, что отказался от отличного медального шанса. Будем верить, что отказался не зря и порадует нас завтра в масс-старте. Ведь ради этого всё и затевалось, не так ли?