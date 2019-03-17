Карьера Гараничева в сборной закончена? Глава нашего биатлона настроен серьёзно

«В наше время его тем же вечером отправили бы домой. За его же деньги». Похоже, что история Гараничева-спортсмена закончилась.

Гараничев запутал всех

Евгений Гараничев умудряется оставаться главным ньюсмейкером чемпионата мира в Эстерсунде, даже не принимая участия в гонках. Перед мужской эстафетой всех шокировала новость о том, что опытный россиянин не побежит свой этап, а его заменит дебютант команды Никита Поршнев. Хотя ещё двумя днями ранее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев уверял, что кандидатура Гараничева на эстафету железная, ведь Евгений стал лучшим из наших в двух личных гонках из трёх.

Что же пошло не так потом? Как сказал президент СБР Владимир Драчёв, Гараничев отказался от эстафеты после индивидуальной гонки. Судя по всему, случилось это вечером, потому что иначе Хованцев объявил бы другой состав. И, очевидно, именно по этой причине главный тренер был очень раздражён и грубо ответил журналистам, которые просили уточнить состав на эстафеты. Хованцев как никто другой понимал, что без Гараничева шансов на медаль объективно меньше, а отвечать за результат команды придётся именно ему.

«Фуркаду воздалось за Логинова». А вы думали, что биатлонные боги спят? «Это ему за всё, что он говорил против нас». У главы российского биатлона накипело после бронзы в эстафете.

«Почему Гараничеву даются поблажки? Это пока»

Драчёв после финиша мужской эстафеты выражений не выбирал и откровенно высказал своё отношение к поступку Гараничеву. И теперь перспективы Евгения в сборной выглядят не столь однозначно.

«В наше время ему бы тем же вечером купили билет и отправили бы домой. Точнее, даже не покупали бы, а он сам поехал. За свой счёт. Почему такие поблажки даются спортсменам? Это пока. Нынешний год смотровой».

Жёстко. Думаю, что добавил огня и неудачный этап Никиты Поршнева, который заставил вспомнить про Гараничева ещё сильнее. Наверняка каждый подумал, а что было бы, если второй этап остался за Евгением. И слова Драчёва про то, что этот сезон смотровой, а в следующем таких поблажек не будет, намекает, что с Гараничевым больше нянчиться не собираются. Похоже, что не помогут даже плотные связи спортсмена с руководством Тюменской области.

Наш новый лидер. Как Гараничев чуть не выиграл медаль чемпионата мира В индивидуальной гонке Евгений Гараничев не опоздал, не обсчитался — и сразу вклинился в борьбу за медаль. Не хватило совсем немного.

Шипулин и Ванкувер-2010

Это совершенно не значит, что Гараничева выгонят с позором из сборной. Все ведь понимают, что сейчас у нас мало спортсменов такого уровня. Но они ведь могут появиться довольно быстро, и тогда при прочих равных выбор в пользу Евгения могут и не сделать.

Бедному Никите Поршневу пришлось извиняться в беседе чуть ли с каждым представителем прессы, перед болельщикам, партнёрами по команде. Никита пробежал как мог и отдал все силы. Вспомните, как тяжело было совсем юному тогда Антону Шипулину в эстафете в Ванкувере-2010 и поймёте, что вины спортсмена здесь минимум.

Супердипломатичный Малышко не сказал ни единого плохого слова ни в адрес Гараничева, ни в адрес Поршнева, но признал, что с Евгением в составе результат мог бы быть лучше. Сравните отказ Гараничева с поступком Сергея Устюгова на чемпионате мира по лыжным гонкам, когда наш чемпион мира отказался бежать командный спринт, уступив место лучше готовому на тот момент Глебу Ретивых.

Гараничев впервые рассказал про опоздание на старт! Что же там всё-таки было? Российский биатлонист воспринял ситуацию с юмором и признался, что теперь за ним следят тренеры.

Тут совершенно другой случай. Гараничев на этом мировом первенстве был готов лучше всех в нашей сборной, кроме Логинова (и то в некоторых гонках с этим можно было поспорить). В 30 лет пора перестать бояться. В конце концов два месяца назад Гараничев отстрелял на ноль в эстафете в Оберхофе и помог России выиграть золотую медаль. Что же изменилось потом, Женя?