Будь ты проклята, мишень! Как механизм украл у Кати Юрловой золотую медаль

Мишень уже дёрнулась, чтобы закрыться, но в последний миг передумала. И отобрала у Юрловой чистое золото чемпионата мира. Катя – с серебром.

Кривая винтовка России не помеха

Чемпионат мира по биатлону вскрывает все нарывы, чётко формулирует диагнозы и раскрывает все возможные секреты. Ну а когда выявлять проблемы, как не на главном старте сезона?

Вот, например, под самое окончание ЧМ-2019 все узнали, что винтовка члена сборной России Светланы Мироновой – кривая. До этого никто не знал, да и не узнал бы, скорее всего. Так бы биатлонистка и палила из косого оружия всю жизнь. Но, слава богу, пришёл чемпионат мира, и секрет раскрылся. Теперь со стрельбой Светы всё точно будет значительно лучше. Главное, поменять кривую винтовку на прямую.

«Кривая» винтовка российской биатлонистки лишила страну медали. Как так? На главном старте сезоне внезапно выяснилось, что у члена сборной России неправильная винтовка.

Счастье, что в заключительной женской гонке чемпионата мира неправильное оружие никак не могло помешать сборной России. Потому что Миронова в масс-старт не отобралась, а у Юрловой и Павловой с винтовками всё было в порядке. По крайней мере так хотелось думать.

Шансы? Спросите у Фуркада

Перед стартом чемпионата мира в нашу женскую сборную особо не верили. Как оказалось – по делу. Команда осталась без медалей, а единственному не тёмному пятну – Екатерине Юрловой-Перхт – пару раз не повезло. Были ли у неё шансы на медаль в масс-старте? Ну а как же. Мартен Фуркад в мужской эстафете всем про шансы разъяснил раз и навсегда.

С чистой стрельбой и известной долей удачи (то есть неудачи соперниц) Катя действительно могла бы оказаться на подиуме. Что до Евгении Павловой – ну, пусть получает опыт, раз уж заслужила стартовать.

Вообще вторая

Что повышало шансы России, так это могучий снегопад, сопровождавший гонку. Чем хуже условия для стрельбы, тем больше потенциальных ошибок у соперниц. Вот такая нехитрая тактика. Павлова за первый же километр проиграла лидерам 13 секунд, Юрлова держалась в начале второго десятка.

Именно Катя совершила первый выстрел на «лёжке», она же первой закрыла все мишени, но на дистанцию ушла третьей, спустя две секунды после шведки Эберг. Из потенциальных медалистов на первом рубеже отличились Дальмайер и Бреза — по два промаха, Витоцци – три, Кузьмина – 4. Катя спокойно и уверенно держалась на третьем месте, благо никто никуда бежать не спешил. На вторую «лёжку» Юрлова вообще приехала второй…

Когда и промах — нормально

Но мишени она снова закрыла первой. И теперь россиянка уже была лидером, пусть и условным – Вирер, Пройсс, Иган, Тандреволд и Кривко – все они ехали за Катей, и лишь дальше имелся 20-секундный отрыв. Павлова, кстати, второй рубеж прошла с одним промахом. Как и первый.

Господи, что же творилось на третьем рубеже. Юрлова снова выбрала себе второй щит, это точно был её выбор, но там Катя допустила один промах. И это было… хорошо, потому что чисто отработала только Вирер, а все остальные мазали, причём много. Херрман и Эберг – по два, Тандреволд – три, Пройсс – вообще пять. В итоге Юрлова уехала уверенно второй – в полуминуте за Вирер и в 25 секундах от Мякяряйнен.

Проклятый габарит

Отсечка 8,8 км показала, что Катя выдерживает скорость Вирер и не подпускает к себе Мякяряйнен. В таком раскладе лишь чистая стрельба гарантировала итальянке победу, о других медалистах сейчас вообще не было смысла говорить. И к заключительной стрельбе ситуация так и не поменялась – полминуты до Вирер, 25 секунд от Мякяряйнен.



Стрельба Вирер – два промаха. То, что она не могла себе позволить. Потому что попади Катя все пять раз – и она стала бы уверенным лидером. Но россиянку подвёл один габарит… Один.

Наша богиня

10 секунд отделяли Юрлову от Вирер. Эх, если бы не габарит. Но теперь нужно было бороться за серебро, потому что Херманн ехала в 23 секундах от Кати. Медаль от нас точно никуда не должна была деться, но какая…

У нас всего одна богиня. Как Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира У сборной России в смешанной эстафете был один блестящий этап. Логинов к нему отношения не имеет. И к медали пока тоже. Смотрите сами.

Серебряная. При этом Юрлова почти догнала Вирер, её проигрыш на финише составил всего 5 секунд. Если бы не габарит, Катя без всяких вариантов стала бы чемпионкой мира.



Но она и без этого богиня.