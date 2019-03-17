Трофей в берлогу. Как «медведи» из Чехова Кубок России под себя «подмяли»

«Спартак» в девятый раз подряд не сумел победить «Чеховских медведей». И во второй раз не смог помешать им завоевать Кубок России.

Полуфиналы мечты

Первый день «Финала четырёх» Кубка России по гандболу подарил зрителям потрясающее по своему накалу и страсти зрелище. В полуфиналах турнира, проходившего в Чехове, никто не хотел уступать, а потому и сложилась уникальная ситуация. Десять лет подряд на решающих стадиях не было серий пенальти, а в 11-м розыгрыше было сразу две. «Чеховские медведи» только после 11 пар бросков заставили капитулировать СКИФ, а «Спартак» одолел «Каустик».

Что должны были сделать финалисты в решающем матче, чтобы заставить всех позабыть о полуфинальных противостояниях, даже представить было невозможно.

Впрочем, на любом уровне и с любым сценарием битва «Чеховских медведей» и «Спартака» интересна болельщикам. Команды из Чехова и Москвы за полтора года сходили на площадке уже восемь раз, и при этом дружина Василия Филиппова ни разу не выигрывала – пять поражений и три ничейных результата. Когда же прерывать эту невесёлую тенденцию, как не в финале? Тем более что «Спартак» специально берёг под финал ударные силы: Николай Сорокин и Александр Деревень специально пропускали матч с «Каустиком» ради сражения за титул.

В конце концов, красно-белым наверняка очень хотелось взять реванш за прошлогодний финал Кубка России, который завершился со счётом 26:24 в пользу команды из Чехова.

Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырёх». Чехов



Финал

«Спартак» (Москва) – «Чеховские медведи» (Чехов) – 25:27 (11:12).



Матч за 3-е место

«Каустик» (Волгоград) – «СКИФ» (Краснодар) – 26:34 (15:16).

Необходимые перемены

Первый гол в игре был забит быстро: уже на 20-й секунде Цахариас прорвался сквозь оборону «медведей» в центральной зоне и неотразимо бросил. А вот второго взятия ворот пришлось ждать почти четыре минуты: в составе хозяев надёжно играл вратарь Шелестюков, а Сергей Марк Косоротов никак не мог попасть в ворота. Зато здорово проявил себя Максим Куретков. Пара быстрых атак завершилась нарушениями у ворот, и 14-й номер реализовал два пенальти.

«Спартак» долго не мог забить, и тренерский штаб решил пойти на перемены. Шелестюков уступил место на площадке отдохнувшему накануне Деревеню, и Александр блестяще вошёл в игру. Гости прибавили в скорости, Деревень и передачи раздавал, и в завершении играл здорово: забил дважды за две минуты. Красно-белые игру выравняли, но вперёд выйти никак не могли. Чеховцы атаковали быстро и забивали как-то просто, без труда справляясь с чужой защитой.

Оставили на растерзание

Во второй половине тайма «Спартак» так и не смог поставить барьер перед атакой команды из Чехова, а хозяева площадки при этом стали рациональнее относиться к своим шансам. Куретков забил ещё два пенальти, хитрым броском под опорную ногу отметился Котов – 10:7.

Москвичи начали торопиться, чаще играть индивидуально, а потому испытывали трудности в атаке. Не помогло даже удаление Косоротова – за две минуты в большинстве «Спартак» забить так и не смог. Казалось, что чеховцы смогут довести дело до перерыва, уверенно ведя в счёте.

Однако под занавес первого тайма скорости в игре выросли, и это оказалось команде Филиппова на руку. «Чеховские медведи» пару раз не успели вернуться в защиту и оставили своего вратаря на растерзание сопернику, а сами при этом свои шансы в концовке не использовали. Таким образом «Спартак» подтянулся – 11:12, а на последней секунде Деревень едва счёт не сравнял.

Не забил, но исправился

Но сразу же после перерыва «Чеховские медведи» от своих соперников вновь оторвались. Сергей Марк Косоротов после ряда неудачных попыток открыл счёт своим голам хлёстким броском, а через минуту с левого края блестяще прорвался Роман Остащенко – 14:11. Михаил Виноградов быстро забил два гола в ответ, но в обороне «Спартака» что-то разладилось, и чеховцы без труда штурмовали чужие ворота. Особенно здорово на старте тайма выглядел Кирилл Котов – 16:13.

У «Спартака» был шанс подобраться к сопернику, когда судьи усадили на две минуты Тимофея Масленникова, но Ковалёв не забил семиметровый, а в оставшееся время в большинстве москвичи даже не смогли довести дело до броска. Казалось, этот отрезок может деморализовать гостей, но нет: Ковалёв исправился, забил два гола подряд, и отставание стало минимальным – 15:16. Владимиру Максимову такой поворот событий не понравился, и он тут же взял тайм-аут.

Риск и жёсткий ответ

Гол Афлитулина сравнял счёт и накалил обстановку на площадке. Одно за другим пошли жёсткие столкновения, удаления и пенальти. «Чеховские медведи» по-прежнему не пропускали соперника вперёд, однако у «Спартака» появился отличный шанс проявить себя: Павел Андреев был удалён аж на четыре минуты за атаку игрока, не владеющего мячом. Впрочем, большинство у «Спартака» снова вышло печальным: чеховцы даже чуть оторвались от своего соперника – 22:20.

Впрочем, и Чехов в большинстве не блистал: «Спартак» не заметил удаления Целищева, заменив вратаря на полевого игрока, и вновь сравнял счёт – 22:22. За шесть минут до финальной сирены на табло было равенство, однако в концовке «медведи» смогли добавить, а красно-белые наоборот расклеились, начали рисковать и получать жёсткий ответ. Сергей Марк Косоротов двумя точными бросками позволили своей команде выйти вперёд, а Артём Грушко отразил пенальти, когда у «Спартака» возникла надежда на спасение. В итоге предупреждение за споры с судьями получил даже Филиппов, но его команде это не помогло. «Медведи» оставили Суперкубок в Чехове.