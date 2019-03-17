Кошмар имени Гараничева. Как почти стать чемпионом мира, но всё испортить

Лошадка или лужа?

Как же ловко Евгений Гараничев на последней гонке чемпионата мира по биатлону привлёк к себе всё внимание российских болельщиков. Любой авторитетный пиарщик бы одобрил. Где там Логинов, который лидер сборной и за второе место в общем зачёте борется? Кто вообще о нём перед масс-стартом вспоминает? Так, совсем немножко.



Зато всем безумно интересно, облажается ли вновь Гараничев?



Усядется ли в глубокую грязную лужу или всё всем докажет, закроет рты, выедет на белой лошадке и всё такое прочее.

Карьера Гараничева в сборной закончена? Глава нашего биатлона настроен серьёзно «В наше время его тем же вечером отправили бы домой. За его же деньги». Похоже, что история Гараничева-спортсмена закончилась.

И система мер для определения лужи или лошадки оказывается простой, как репа: есть медаль в масс-старте – лошадка. Нет медали – лужа.



В такую до банальности простую ситуацию Гараничев загнал себя отказом от эстафеты. С формулировкой «хочу готовиться к масс-старту». Отлично готовился. Не помешал команде завоевать бронзу, не помог побороться за серебро. Теперь, стало быть, яви результаты этой особенной подготовки. А кроме медали, иных результатов быть и не может.

Фуркад, ты – герой России! Как француз сделал бронзу России в эстафете Что сделал Мартен Фуркад? Как он умудрился так подарить сборной России бронзу?! Ничего подобного раньше не было никогда. Смотрите сами!

Теплее на душе

Так что в заключительной гонке чемпионата мира все российские биатлонисты претендовали на медали. Оба два. Логинов – само собой, Гараничев – по обстоятельствам. От этого на душе было теплее.



К первому огневому рубежу биатлонисты приехали дружной толпой, как и положено. Почти все фавориты стреляли чисто, вот только три француза как-то синхронно промазали, причём Гигонна – дважды. Оба россиянина оказались не только точны, но и быстры, а потому уехали со стрельбища третьим и четвёртым, сразу за Доллем и Йоханнесом Бё. А вообще на ноль отработали сразу 18 человек.

Гараничев, как ты это сделал?

Разумеется, никто никуда не спешил. На вторую «лёжку» приехала та же самая толпа. И уехала тоже, но без Логинова и Хофера, допустивших сразу по три промаха. В сборной России разом стало вполовину меньше претендентов на медали. И список чисто отстрелявших сократился до 10 персон, в числе которых была и российская – Гараничев.

Теперь Евгению нужно было разбираться на «стойке». А там все начали мазать со страшной силой. По два, по три раза – Бё, Дестьё, Пайффер, да кто угодно. А Гараничев… каким-то невероятным образом попал всё! И упорхнул на дистанцию лидером, с отрывом от Кристиансена и Пидручного в 20 секунд. И в 30 – от младшего Бё.

Жуть, жуть, жуть…

Конечно, норвежец догонял. Но только он – остальные не могли подобраться к россиянину ближе 25 секунд. А Бё выложился и к рубежу настиг Евгения. Стрелять в последний раз на этом чемпионате мира они приехали вместе.

И оба промазали первыми выстрелами. А потом ещё и ещё. Бё промахнулся пять раз, Гараничев – четыре. Это была жуть-жуть. И прощание со всеми медалями в мире. Потому что преследователи попадали. И всё попал… Логинов. Он внезапно оказался на шестом месте и всего в 12 секундах от второго места Эдера. И это с пятью промахами.

Почти медаль

За полтора километра до финиша стало понятно, что итальянец Виндиш станет чемпионом мира. Логинов вырвался на четвёртое место, но впереди уверенно катили Эберхард и Гигонна, до них было 10 секунд.



За следующие 800 метров россиянин отыграл половину этого отставания, но на вторую половину ему не хватило дистанции. Логинов – четвёртый.



Гараничев – 16-й. Что случилось на последней стрельбе – загадка. Как говорят нынче в сборной России по биатлону – тайна, покрытая мраком.