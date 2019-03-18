Искупление грехов. Чемпионат мира для России – успех или провал?

Больших скандалов на чемпионате мира в сборной России по биатлону было больше, чем медалей. Но что оказалось важнее?

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде получился странным. В сборной России постоянно возникали конфликты и скандалы, но она не развалилась. У россиян были отличные шансы на золото, но они все их упустили. Наших спортсменов обвиняли во всех смертных грехах, но они обновили медальный рекорд. Так всё же этот чемпионат мира – успех или провал?

«Может, некоторым финансирование урезать?» Вы знаете, на кого намекает Губерниев Дмитрий вообще не собирается беречь российских биатлонистов. А с Фуркадом теперь прилюдно обнимается. Разве так можно?

Рекорд десятилетия

Сначала результат, который легко посчитать и оценить, – завоёванные медали.

У России их три. В третий день турнира надежду в болельщиков вдохнул Александр Логинов, в спринте уступивший только Йоханнесу Бё, а затем, в последние выходные, когда мы в глубине души готовились к разочарованию, наша мужская эстафета спасла очень трудную гонку и стала третьей, а Екатерина Юрлова-Перхт уступила Доротее Вирер победу в масс-старте.

Медаль, которая пахнет. Радоваться бронзе сборной России по биатлону смешно Фуркада настигла карма за Логинова? Не смешите. Тогда карма должна разорвать российский биатлон в клочья. За весь допинг, бред и абсурд.

Удивительно, но сборная России не просто не провалилась, а даже установила рекорд последних лет на чемпионатах мира. Трёх медалей у нашей команды не было аж с домашнего турнира в Ханты-Мансийске, где мужчины завоевали три серебра. Больше – в 2009 году, но там на пике формы была Ольга Зайцева, а Максим Чудов боролся с Бьорндаленом – давно это было!



Для полного успеха, конечно, не хватило золота, но оно в последние годы и так бывает у нас редко. С того самого 2009-го россияне только два раза становились чемпионами мира: в 2015 году ярко проявила себя Екатерина Юрлова, а в 2017-м – наша мужская эстафета. В Эстерсунде у россиян были хорошие шансы завоевать золото, но каждый раз что-то шло не так.



Результат достойный. Вопреки негативным ожиданиям, накатившим в середине турнира.

Бё на вершине, Фуркад в прострации

Ещё интереснее свои медали распределили соперники сборной России. В восьми личных гонках чемпионата победили восемь разных спортсменов из шести стран. Такого, чтобы никто не выиграл два личных золота турнира, не было с 1996 года, когда некомандных гонок было лишь по две для мужчин и женщин, а побеждали на мировых аренах Владимир Драчёв и Сергей Тарасов!



Впрочем, если брать в расчёт и командные гонки, то картина становится более понятной. В биатлоне, как и в лыжных гонках, в этом сезоне блистает Норвегия. Скандинавы оставили за собой все четыре эстафеты, а Бё-младший и Рёйселанд выиграли в них по три титула. Всего у норвежцев девять медалей, пять из которых – золотые. На втором месте медального зачёта расположилась Германия. Италия – третья. Россия, к слову, – седьмая.



Легко выделить и главного неудачника чемпионата мира. Мартен Фуркад текущий сезон проводит без блеска, но на чемпионате мира от него, конечно, ждали медалей. Не дождались! Фуркад выглядел очень слабо и впервые с 2009 года остался без наград на главном старте года. Наверняка он надолго запомнит кошмарную «стойку» в эстафете, подарившую России награду.

Не скатились в беспросветный мрак

Медали медалями, но чемпионат мира оставил очень неоднозначные впечатления, потому что практически каждый день в сборной России возникал если не скандал, то его искры.



В сильных командах обычно всё тихо. Лучшие спортсмены мира редко влипают в какие-то истории. А россиян что-то постоянно отвлекало от сражений на биатлонной трассе.



Топ-3 главных скандальных истории чемпионата мира: жёсткий пост Евгении Павловой в адрес доставших её «диванных болельщиков»; лишний штрафной круг Евгения Гараничева и все перепалки тренеров по этому поводу; отказ всё того же Гараничева бежать эстафету.

Биатлонистка сборной России опубликовала пост прямо во время гонки ЧМ. Там 18+ Она делает злым болельщикам прямое и жёсткое предложение. Да что вообще происходит в российском биатлоне?

Да что это было?! Как странная мишень похоронила шансы России на медаль На последний круг пасьюта Евгений Гараничев ушёл бы явным претендентом на бронзу ЧМ. Но ему пришлось пройти штрафной круг, которого не было.

Карьера Гараничева в сборной закончена? Глава нашего биатлона настроен серьёзно «В наше время его тем же вечером отправили бы домой. За его же деньги». Похоже, что история Гараничева-спортсмена закончилась.

Про то, как Логинова вновь старались окунуть в допинговые воспоминания, как Старых покинула чемпионат мира, потому что больше не могла выступать, как тренеры устали от происходящего – вспоминать даже не будем. Не перебор ли для одной команды за без малого две недели?



И просто удивительно, как при таком обилии странных и неоднозначных историй сборная России сумела не скатиться в беспросветный мрак. Та же Павлова после объяснения своей позиции выходила на трассу и затыкала всем рты стрельбой. Тот же Гараничев в масс-старте был близок к победе и искуплению всех своих биатлонных грехов. А представьте, он бы выиграл!



Неужели российские спортсмены стали настолько толстокожими, в хорошем смысле этого слова, что их даже скандалом трудно выбить из колеи? Это очень ценно для современного спортсмена!



Это был запоминающийся чемпионат мира. И наши спортсмены на этом биатлонном празднике жизни не остались незамеченными. Они блистали! Пусть и не всегда на трассе.