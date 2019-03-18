Искупление грехов. Чемпионат мира для России – успех или провал?

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде получился странным. В сборной России постоянно возникали конфликты и скандалы, но она не развалилась. У россиян были отличные шансы на золото, но они все их упустили. Наших спортсменов обвиняли во всех смертных грехах, но они обновили медальный рекорд. Так всё же этот чемпионат мира – успех или провал?
Рекорд десятилетия
Сначала результат, который легко посчитать и оценить, – завоёванные медали.
У России их три. В третий день турнира надежду в болельщиков вдохнул Александр Логинов, в спринте уступивший только Йоханнесу Бё, а затем, в последние выходные, когда мы в глубине души готовились к разочарованию, наша мужская эстафета спасла очень трудную гонку и стала третьей, а Екатерина Юрлова-Перхт уступила Доротее Вирер победу в масс-старте.
Удивительно, но сборная России не просто не провалилась, а даже установила рекорд последних лет на чемпионатах мира. Трёх медалей у нашей команды не было аж с домашнего турнира в Ханты-Мансийске, где мужчины завоевали три серебра. Больше – в 2009 году, но там на пике формы была Ольга Зайцева, а Максим Чудов боролся с Бьорндаленом – давно это было!
Для полного успеха, конечно, не хватило золота, но оно в последние годы и так бывает у нас редко. С того самого 2009-го россияне только два раза становились чемпионами мира: в 2015 году ярко проявила себя Екатерина Юрлова, а в 2017-м – наша мужская эстафета. В Эстерсунде у россиян были хорошие шансы завоевать золото, но каждый раз что-то шло не так.
Результат достойный. Вопреки негативным ожиданиям, накатившим в середине турнира.
Бё на вершине, Фуркад в прострации
Ещё интереснее свои медали распределили соперники сборной России. В восьми личных гонках чемпионата победили восемь разных спортсменов из шести стран. Такого, чтобы никто не выиграл два личных золота турнира, не было с 1996 года, когда некомандных гонок было лишь по две для мужчин и женщин, а побеждали на мировых аренах Владимир Драчёв и Сергей Тарасов!
Впрочем, если брать в расчёт и командные гонки, то картина становится более понятной. В биатлоне, как и в лыжных гонках, в этом сезоне блистает Норвегия. Скандинавы оставили за собой все четыре эстафеты, а Бё-младший и Рёйселанд выиграли в них по три титула. Всего у норвежцев девять медалей, пять из которых – золотые. На втором месте медального зачёта расположилась Германия. Италия – третья. Россия, к слову, – седьмая.
Легко выделить и главного неудачника чемпионата мира. Мартен Фуркад текущий сезон проводит без блеска, но на чемпионате мира от него, конечно, ждали медалей. Не дождались! Фуркад выглядел очень слабо и впервые с 2009 года остался без наград на главном старте года. Наверняка он надолго запомнит кошмарную «стойку» в эстафете, подарившую России награду.
Не скатились в беспросветный мрак
Медали медалями, но чемпионат мира оставил очень неоднозначные впечатления, потому что практически каждый день в сборной России возникал если не скандал, то его искры.
В сильных командах обычно всё тихо. Лучшие спортсмены мира редко влипают в какие-то истории. А россиян что-то постоянно отвлекало от сражений на биатлонной трассе.
Топ-3 главных скандальных истории чемпионата мира: жёсткий пост Евгении Павловой в адрес доставших её «диванных болельщиков»; лишний штрафной круг Евгения Гараничева и все перепалки тренеров по этому поводу; отказ всё того же Гараничева бежать эстафету.
Про то, как Логинова вновь старались окунуть в допинговые воспоминания, как Старых покинула чемпионат мира, потому что больше не могла выступать, как тренеры устали от происходящего – вспоминать даже не будем. Не перебор ли для одной команды за без малого две недели?
И просто удивительно, как при таком обилии странных и неоднозначных историй сборная России сумела не скатиться в беспросветный мрак. Та же Павлова после объяснения своей позиции выходила на трассу и затыкала всем рты стрельбой. Тот же Гараничев в масс-старте был близок к победе и искуплению всех своих биатлонных грехов. А представьте, он бы выиграл!
Неужели российские спортсмены стали настолько толстокожими, в хорошем смысле этого слова, что их даже скандалом трудно выбить из колеи? Это очень ценно для современного спортсмена!
Это был запоминающийся чемпионат мира. И наши спортсмены на этом биатлонном празднике жизни не остались незамеченными. Они блистали! Пусть и не всегда на трассе.