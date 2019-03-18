Сборной России по биатлону недоволен всего один человек. Кто же он?

Сборная России по биатлону порадовала болельщиков тремя медалями на чемпионате мира в Эстерсунде. Именно порадовала, потому что больше медалей у нас не было уже очень давно. Столько же было только на мировом первенстве 2011 года – три серебра. Потом либо две награды, либо и того меньше. В Осло-2016, если помните, не было вообще ни одной! Таковы реалии российского биатлона последние 10 лет.

Но сухая статистика не всегда совпадает с ощущениями людей. Восприятие подчас может быть диаметрально противоположным. Поэтому мы выяснили у биатлонных гуру, как стоит относиться к выступлению сборной России в Эстерсунде.

«Россия выиграет ещё три медали. Будет и золото». И это не русский прогноз В Россию на чемпионате мира по биатлону верят французы, словенцы и даже, немножко, литовцы. Почему же мы сами топим свою команду?

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»

— Я думаю, что это успех. Поймите, что мы говорим о трёх медалях, а кто предполагал, что будут три медали? Мы поставим сборной твёрдую четвёрку. Я бы даже говорил об этом турнире как о чемпионате упущенных возможностей, вспоминая Юрлову и Гараничева. Я хочу поддержать команду Драчёва, сезон действительно переходный. То, что у Хованцева не получилось в 2011 году, сейчас вышло нормально.



Команда нуждается в омоложении, у девочек это и происходит. Команда нуждается в конкуренции. Драчёв уже сказал, что есть планы по привлечению тех или иных специалистов, чтобы усилить тренерский штаб. Пока не будем раскрывать всех секретов, но я с этим полностью согласен.



Анатолий Хованцев, главный тренер сборной России по биатлону

— Если честно, я даже не читал наш медальный план (улыбается). Мы приехали сюда за хорошим результатом с надеждой на то, что всё получится. Мне часто в упрёк дают то, что я говорю о том, что мы могли бы. Надо всегда оценивать не то, что мы могли бы, а то, что мы можем. Если бы была совсем безнадёжная ситуация, нас всех надо было выгонять.



Есть ли символизм в том, что у нас здесь столько же медалей, сколько было после ЧМ-2011, когда меня уволили? Возможно (смеётся). Там я руководил именно женской командой, и медалей у нас не было. Но там никакой безнадёги не было, Зайцева и Юрлова были рядом с медалями. Провал был в эстафете, это да.



Сейчас мы доказали, что готовились правильно. Позитив можно найти в каждой гонке. Из-за досадных ошибок не всегда получалось. Но не было такого, что мы болтались в конце второго десятка и не было никакого просвета.

«Гараничев не мог сам отказаться». Лучшая биатлонистка России что-то знает? Вполне возможно, что ситуация с отказом Гараничева бежать эстафету намного сложнее, чем мы думаем.

Владимир Драчёв, президент СБР

— Планы мы никакие никому не ставили, просто работали. Есть некий официальный формат плана, но он нужен для того, чтобы получить финансирование на сезон. Мы обязаны ставить такой план, такая у нас система. В любом случае мы выполнили тот план, хотя и понимаем сейчас, что медалей могло быть гораздо больше. Шансы были в каждой гонке, начиная со смешанной эстафетой и заканчивая мужским масс-стартом.

Евгения Павлова, биатлонистка сборной России

— Считаю ли я три медали всей сборной успехом? Вам лучше спросить у тренера, я тут не буду рубить с барского плеча. Я думаю, что личная медаль у Катюхи Юрловой – это вообще офигенно! Вообще всё-таки мы показали очень хороший результат – и парни, и девчата.



Синиша Урошевич, обладатель премии «Журналист года» от IBU

— Три медали в нынешних реалиях российского биатлона – это несомненный успех. Если бы вы спросили меня несколько лет назад, я бы сказал, что это плохой результат. Но проблемы последних лет с допингом и недопуском до Олимпиады в Южной Корее изменили расклад сил. От вашей команды мало что ждали перед этим сезоном, а она в целом приятно удивила всех.

Фуркад, ты – герой России! Как француз сделал бронзу России в эстафете Что сделал Мартен Фуркад? Как он умудрился так подарить сборной России бронзу?! Ничего подобного раньше не было никогда. Смотрите сами!

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион

— Что касается всего чемпионата по части женщин, моя оценка неудовлетворительная, всего одна серебряная медаль. Когда мы приезжали без золота, лет 12 назад, но было много других медалей, серебряных, бронзовых, нас ругали. Павлова — очень хорошая девочка, я знаю, что с ней надо делать, чтобы она прибавила по ходу. Мы упустили очень многое в подготовке.

Наше мнение

Александр Говоров, спецкор «Чемпионата»

— Этот чемпионат мира можно совершенно точно считать успешным для сборной России. Я бы стал рассматривать его вместе с сезоном на Кубке мира, где у нас были три золотые медали и ещё несколько наград другого достоинства. Признайтесь, в ноябре казалось, что сезон уйдет на построение новой команды и может вообще закончиться без призовых мест. Нет, то, что показали наши в Эстерсунде, это круто. В каждой гонке были варианты попасть на подиум, один Гараничев упустил три верных медали. Да-да, «если бы да кабы» в спорте не бывает, но не отметить потенциал команды тоже глупо. Теперь главное сохранить тренерский штаб и продолжать готовиться к Играм в Пекине.

Мнение читателей

iich

— Да нормальный уровень для сегодняшней сборной. Ну, такой он теперь, куда до успехов чуть ли не 10-летней давности…

rainheart

— 0 золотых медалей – однозначный провал для страны, в которой биатлон – один из топовых зимних видов спорта. Это ещё при том, что в биатлон вливают совсем немаленькие деньги.



dnepr1980

— Надо помнить, что медальный комплект состоит всего из трех медалей. Для меня важно не столько количество завоеванных, что, безусловно, очень приятно, но и то, как выглядели спортсмены в борьбе за них, как себя проявляли, как терпели и держались при неудачах. Вся эта совокупность и есть оценка спортсменам. И от меня большое спасибо и всем российским биатлонистам, и украинским. Они не потерялись на этом празднике, вели достойную борьбу и подарили лично мне и, надеюсь, не только мне, непередаваемые и разнообразные эмоции. Конечно, всегда хочется большего, но давайте ценить и то, что имеем. А имеем совсем не мало.



lukas

— Ну, по крайней мере, не было ощущения безнадёги, как на некоторых предыдущих чемпионатах. Было вполне по силам выиграть еще пару медалей.



sparta

— Конечно, успех, даже планку перевыполнили. Я рад, что все тренеры остаются. Хотя, конечно, лично заслуженная медаль одна всего лишь – это медаль Логинова в спринте, где было серебро, остальные медали в эстафете и масс-старте это «подарки» от Фуркада и других соперниц. А так все отлично выступили, на высоком уровне, стрельба и скорость на высоте. В следующем году будет больше медалей. Хорошее будущее у нас в биатлоне!