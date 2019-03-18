Они ещё и катаются! Кто растопит мужские сердца на японском льду

На чемпионате мира в Сайтаме будет жарко и без Загитовой с Медведевой. Эти красотки сведут с ума любого.

20 марта в Сайтаме (Япония) стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Конечно, реальные шансы на медали в каждом виде программы будут иметь только несколько участников, но за соревнованиями всё равно стоит следить с первых разминок. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что в фигурном катании по-прежнему выступают самые очаровательные, грациозные и красивые спортсменки мира. На этих девушек всегда приятно смотреть, вне зависимости от чистоты катания и сложности прыжков.

Кайлани Крэйн (Австралия) – одиночное катание

Для девушки из экзотической для фигурного катания Австралии предстоящий чемпионат мира станет уже четвёртым в карьере. Пока каждый следующий турнир планетарного масштаба удаётся ей лучше предыдущего. В прошлом году Кайлани заняла 17-е место и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. Подняться выше в Сайтаме будет непросто, но персональный фан-клуб будет помогать очаровательной австралийке.

Айсидора Мари Уильямс (Бразилия) – одиночное катание

Бразильская красавица Айсидора Уильямс родилась в США, но воспользовалась правом представлять Бразилию, так как её мама родом из Белу-Оризонти. Для Уильямс даже результаты Крэйн остаются недостижимой мечтой, поскольку ни на Олимпиадах, ни на чемпионатах мира ей пока не удавалось подняться выше 24-го места. Зато по популярности в интернете Айсидора Мари даст фору многим лидерам мирового фигурного катания.

Александра Степанова (Россия) – танцы на льду

Есть настоящие бриллианты и среди тех, кто всерьёз будет бороться за медали чемпионата мира. Россиянка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду вместе с Иваном Букиным, поражает не только пластикой, но и потрясающей фигурой. На чемпионатах мира дуэт пока не поднимался выше седьмой позиции, но есть все предпосылки к тому, чтобы в Сайтаме был установлен личный рекорд. А там и до медали недалеко.

Пернилла Сёренсен (Дания) – одиночное катание

Многократная чемпионка Дании может считать этот сезон лучшим в карьере. Яркая и фактурная девушка, которой совсем недавно исполнился 21 год, наконец-то получила право выступить на чемпионате мира. Скорее всего, чтобы запомниться зрителям, у Перниллы будет только короткая программа, но ей хватило бы и нескольких секунд.

Ребекка Гильярди (Италия) – спортивные пары

Прорывным этот сезон получается и для милой итальянки Ребекки Гильярди. 19-летняя девушка вместе с Филиппо Амброзини впервые попала в десятку на чемпионате Европы и теперь готовится дебютировать на чемпионате мира. Приятная внешность не мешает Гильярди серьёзно относиться к учёбе и много читать.

Эмми Пелтонен (Финляндия) – одиночное катание

Дочь чемпиона мира по хоккею Вилле Пелтонена уже давно закрепилась на видных позициях в рейтинг-листах самых красивых фигуристок мира. Постепенно налаживаются дела и на катке. На чемпионате Европы в Загребе Эмми показала лучший для себя восьмой результат. Наверняка соревнования в Японии тоже принесут ей личный рекорд, поскольку единственный опыт участия в чемпионате мира обернулся для неё провальным 29-м местом.

Наталия Забияко (Россия) – спортивные пары

Для изысканной и уточнённой российской «парницы» Наталии Забияко этот сезон складывается непросто. Бывшая эстонская фигуристка была вынуждена пропустить чемпионат Европы из-за травмы партнёра Александра Энберта. Не так давно Наташа сменила стиль, но и в новом неожиданном образе она не меньше приковывает мужское внимание.

Валентина Матос (Испания) – одиночное катание

18-летняя Матос родилась в Доминиканской Республике, а живёт и тренируется в Италии. Тем не менее представляет симпатичная фигуристка Испанию, где впервые встала на лёд. Кстати, произошло это только в семь лет. За хрупкими плечами Валентины три чемпионата Европы, а на чемпионате мира она выступит впервые.

Жасмин Тессари (Италия) – танцы на льду

Итальянку никак нельзя назвать начинающей фигуристкой, но только сейчас её танцевальный дуэт с Франчесско Фиоретти начинает добиваться неплохих результатов. В этом сезоне жизнерадостная девушка стала второй на национальном чемпионате и 14-й на чемпионате Европы. А вот на чемпионатах мира до Сайтамы она не выступала.

Лана Петранович (Хорватия) – спортивные пары

Карьера хорватской красавицы идёт в гору. Лана вместе в российским фигуристом Антонио Соузой-Кордейру на домашнем для пары чемпионате Европы в Загребе поднялись на восьмое место. На чемпионатах мира дуэт выступал дважды и оба раза был лишь 21-м. В Сайтаме страстная и харизматичная пара постарается добиться большего.