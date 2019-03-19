Высший балл. Российский успех оценили на 10 из 10. Но Логинов ни при чём

В традиционной рубрике «Чемпионата» редко бывают высшие оценки. Но чемпионат мира творит чудеса, и одна биатлонистка всё-таки удостоилась десятки за свою работу. Эксперты считают, что Поршнев, Куклина и Павлова – будущее сборной России. Но есть и те, кто заслужил за выступление в Швеции двойку.

Выступление сборной России в Эстерсунде оценили эксперт из Швеции, IT-специалист из Москвы и спецкор «Чемпионата».

Российская биатлонистка приглашает болельщиков на море – «поржать, потусить» «Вы, наверное, думаете, что я какой-то гоп-стайл, а это всё шутки-минутки». Евгения Павлова стала лучшей в сборной России и снова отожгла.

Кьелл-Эрик Кристиансен, эксперт



Диктор на стадионе в Эстерсунде и руководитель продюсерской группы биатлонного комплекса. Кьелл-Эрик десятки лет варится в биатлоне, а его дочка является известной лыжницей и выступает за основную сборную Швеции. К примеру, Моа Моландер Кристиансен на «Тур де Ски» в этом году заняла 13-е место.



Александр Логинов – 8,0. Логинов выступал как на американских горках в Эстерсунде. В спринте он был очень хорош, но не всегда справлялся со стрельбой. Хотя нет никаких сомнений, что он абсолютно лучший в сборной России.



Никита Поршнев 7,0. Первый раз в эстафете на чемпионате мира всегда очень сложный. Тем более если учесть, в каких условиях ему пришлось стартовать. На него оказывалось колоссальное давление.



Евгений Гараничев – 6,0. Удивительно, что с такими результатами он пропустил эстафету. Вообще, от Гараничева как от опытного биатлониста всегда ждёшь много, но здесь он не до конца оправдал надежды. В масс-старте у него был шикарный шанс на золото, но он его упустил.



Матвей Елисеев – 6,0. В личных гонках не оправдал высоких ожиданий, но за близкий к идеалу этап в эстафете ему можно многое простить.



Дмитрий Малышко – 6,0. Про Дмитрия можно сказать абсолютно то же самое, что и про Матвея. Не очень здорово в личных стартах, но уверенно в эстафете.



Александр Поварницын 4,0. Низкое место в индивидуальной гонке. С его стрельбой на этапах в Северной Америке ждали гораздо большего.



Екатерина Юрлова-Перхт – 8,0. Высокую оценку Екатерина получает за серебряную медаль масс-старта. Очень хороший стрелок. По сути она дала России шанс надеяться на медаль в классической эстафете.



Евгения Павлова – 7,0. Новое лицо в сборной России. Понравилось, что она справилась со своим этапом в эстафете. Да и финиш в топ-10 может занести себе в актив.

Лариса Куклина – 7,0. Когда у тебя есть всего один шанс на чемпионате мира и ты показываешь лучший результат в сборной, это заслуживает высокой оценки.



Светлана Миронова – 6,0. Очень среднее выступление для неё. Не хорошо, но и не сильно плохо.



Ульяна Кайшева – 5,0. Провалила индивидуальную гонку, но неплохо прошла эстафету. Вряд ли могу сказать про эту спортсменку что-то ещё.



Ирина Старых – 3,0. От Старых я ждал намного больше, потому что видел, как здорово она выступала в начале сезона. Не набрала ни одного очка на чемпионате мира, это провал для такой спортсменки.

Достали? Почему лидер сборной России по биатлону категорически замолчал Всё дело, конечно, в допинге. Даже Губерниев разводит руками и ничего не может сделать. Логинова надо спасать.

Борис Игнатов, болельщик



Борис давно следит за биатлоном и, конечно же, болеет за сборную России. Увлёкся этим видом спорта благодаря друзьям, которые в середине 2000-х начали активно смотреть биатлон по ТВ. Работает в сфере IT и часто совмещает путешествия с посещением спортивных мероприятий.

Александр Логинов – 9,5. Заменил Антона Шипулина почти на сто процентов. Но замена пока не совсем равноценная: Антон был героем биатлонных трасс на протяжении долгих лет. Но у Логинова есть все шансы достичь похожих результатов. И надо раз и навсегда наплевать на стороннюю критику.



Никита Поршнев – 6,5. Я хочу поддержать Никиту, который без всяких проблем вышел на старт и отработал эстафету. Настоящий спортсмен, у которого отличное будущее.



Матвей Елисеев – 6,0. После такого крутого этапа в мужской эстафете ещё больше сожалеешь, что у Елисеева ничего не получилось в личных гонках. Матвей способен на очень многое. Я расстроен, что в этом сезоне он не смог выиграть личную медаль. Может, в Осло повезёт.



Евгений Гараничев – 6,0. Я не знаю, как оценить Гараничева. По способностям это топ-спортсмен, но то, что с ним постоянно происходит, я объяснить не могу.



Дмитрий Малышко – 5,5. Есть Малышко – есть медаль. Это стабильное правило! Ничего с этим не поделаешь. Уже ради этого Дима обязательно нужен сборной России.

Александр Поварницын – 4,0. Не согласен с теми горячими головами, кто называет Поварницына пассажиром в этой сборной России. Александра надо было привозить на чемпионат мира и надо было дать ему выступить. В перспективе это будущее команды. В «индивидуалке» не вышло, поэтому выше четвёрки поставить сложно.



Екатерина Юрлова-Перхт – 10,0. Поставлю Юрловой десятку! При такой конкуренции взять личную медаль! О таком наши девчонки могли только мечтать. Катя, добегай, пожалуйста, до Олимпиады в Пекине.



Евгения Павлова – 8,5. Кому как, а мне Павлова очень нравится! Простая и смешная девчонка, говорит очень забавно. Почему вдруг все должны быть серьёзными? А то, что она попала в число 30 лучших и бежала масс-старт, говорит о том, что разговоры с делом не расходятся.



Ульяна Кайшева – 6,5. Кайшеву сначала любили и требовали взять в основную сборную. Потом Кайшеву перестали любить и требовали убрать из сборной. Сейчас разговоры утихли, и это пошло на пользу. В эстафете я увидел Кайшеву, которую любили и требовали взять в команду.



Лариса Куклина – 6,5. Про её активность в социальных сетях шутят болельщики, но, как и Павлова, Куклина взяла и показала лучший результат в сборной в индивидуальной гонке. Пусть выкладывает в соцсети ещё больше и бежит ещё быстрее.



Светлана Миронова – 5,5. Неужели никто не может научить её стрелять? Или Светлана сама не хочет учиться? Обидно, потому что таких быстрых биатлонисток у нас почти нет. Слышал про то, что у неё что-то не так с винтовкой. Надо обязательно решить этот вопрос, и как можно скорее.



Ирина Старых – 2,0. Сложно что-то сказать про Старых. В конце чемпионата с трудом вспоминается, что Ирина на нём вообще была.

«Россия выиграет ещё три медали. Будет и золото». И это не русский прогноз В Россию на чемпионате мира по биатлону верят французы, словенцы и даже, немножко, литовцы. Почему же мы сами топим свою команду?

Александр Говоров, спецкор “Чемпионата”



Александр Логинов – 9,0. Отличное выступление Саши на этом чемпионате мира. Получается, что отказ от общения с прессой принёс результат. Есть и личная медаль, и медаль в эстафете. Было бы совсем гениально, если бы Логинов совершил грандиозное возвращение и заехал на подиум в масс-старте. Но и так всё супер. Россиянин подтвердил, что не зря весь сезон идёт в топ-3 Кубка мира.



Евгений Гараничев – 7,0. Самый обсуждаемый спортсмен второй половины сезона не только в России, но и, возможно, во всей биатлонной семье. При этом если брать исключительно спортивную составляющую и забыть про все его приключения, то получается, что Гараничев неплохо провёл этот турнир. Более того, он был готов на борьбу за призы в каждой гонке кроме спринта.



Матвей Елисеев – 6,5. Классным этапом в мужской эстафете показал, что умеет учиться на своих ошибках. Грамотно разложился по дистанции. То, что он как детей объехал соперников на последнем круге, запомнится надолго. Матвей признался, что был расстроен из-за того, что его не поставили на индивидуальную гонку и не дали возможность побороться за попадание в масс-старт. Думается, что в такой форме он мог бы показать интересный результат.



Дмитрий Малышко – 6,0. Малышко в тысячный раз провёл стабильный этап в классической эстафете. Кто знает, если бы не он, смог бы Логинов оказать давление на Фуркада и выиграть медаль? В личных гонках проявить себя не сумел. Отличное выступление в гонке преследования осталось в тени провала в спринте. Дима говорит, что как минимум сезон ещё отбегает и знает, как ему прибавить. Очень хочется верить, что у него получится.



Никита Поршнев – 6,0. Очень достойно прошёл индивидуальную гонку ходом. Для дебюта весьма и весьма. За то, что не побоялся побежать классическую эстафету, заслуживает особой похвалы. Да, не получилось, но у Антона Шипулина тоже не сразу получалось. Итог – он бронзовый призёр чемпионата мира, и это всё, что важно на данный момент.



Александр Поварницын – 3,5. К сожалению, не смог реализовать себя в единственной гонке на чемпионате мира. Поварницын в Северной Америке показал себя классным стрелком, и решение поставить его на «индивидуалку» было логичным. Сильно ругать Сашу не стоит, он ещё покажет себя.



Екатерина Юрлова-Перхт – 9,0. Личная медаль в женской сборной – сумасшедший успех для сборной России. Собственно, Катя уже была в призах в спринте Хохфильцена. Юрлова подошла в отличной форме к чемпионату мира и в каждой гонке она имела шансы даже на победу, но упускала из рук награду – как же обидно! В масс-старте ей всё вернулось, но не сполна. Непрошедший габарит на последней стрельбе был лишним в борьбе за золото. Но это всё лирика. Катя – героиня этого ЧМ!



Евгения Павлова – 6,5. Самая весёлая девушка в сборной. Каждое интервью – огонь. И судя по результатам Павловой, негативно такая медийность на неё не влияет. На своём дебютном чемпионате мира Женя – второй номер сборной и попадает в масс-старт. Это уровень.



Ульяна Кайшева – 6,5. Ульяна заслуживает высокий балл за свой этап в эстафете. После того как Миронова отбросила нашу сборную вниз, именно Кайшева вернула команду в борьбу за медали. Пожалуй, рискну сказать, что она была лучшей в нашей эстафете. Приходится скинуть баллы за неудачную «индивидуалку». Но в целом Кайшева во второй части сезона обнадёживает.



Лариса Куклина – 6,5. Лучшая в сборной России в индивидуальной гонке. Печально, что лучшая в нашей команде сейчас – это 16-е место, но это точно не проблема самой Ларисы. Задним умом все хороши и сейчас кажется, что её кандидатуру надо было рассматривать не вместо Кайшевой, а вместо Мироновой. Тренерский штаб сделал ставку на скорость и был не прав. Кто же знал…



Светлана Миронова – 5,0. На Миронову очень надеялись в спринте, но выдать идеальную стрельбу не удалось. Поставили Свету и в индивидуальную гонку по просьбе самой спортсменки, которая очень хотела набрать очки и попасть в масс-старт. Тоже не получилось. Понадеялись на Миронову и в эстафете, и она привезла минуту отставания. Президент СБР Владимир Драчёв заявил, что у Светы «неправильная винтовка». Если так, то всё можно простить.



Ирина Старых – 2,0. Провалила вторую часть сезона. Её выступление в спринте и гонке преследования только подтвердили тенденцию, увиденную в конце января. Ирина досрочно завершила выступление в Эстерсунде и не поедет в Хольменколлен. В такой форме действительно лучше пересмотреть подготовку и не убивать организм окончательно.