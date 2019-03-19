Загитова против… Загитовой. Спасёт ли российская фигуристка карьеру?

У олимпийской чемпионки последний реальный шанс выиграть чемпионат мира. Медведева ей точно не помешает, но от этого не легче.

Давно российские болельщики не ждали чемпионат мира по фигурному катанию с такой тревогой. Горячие споры о том, кто должен ехать в Сайтаму, не утихли даже после объявления состава сборной России. Но сейчас они уже не имеют никакого смысла. Нужно просто сесть у телевизора и болеть за наших ребят и девушек.

Так же, как это будет делать Елизавета Туктамышева, у которой беспардонно отобрали шанс вернуться на мировой пьедестал спустя четыре года.

Сможет ли Евгения Медведева доказать, что её участие в чемпионате мира мудрое решение федерации, а не щедрый подарок перед выходом на пенсию?

Они ещё и катаются! Кто растопит мужские сердца на японском льду На чемпионате мира в Сайтаме будет жарко и без Загитовой с Медведевой. Эти красотки сведут с ума любого.

Россия может остаться без золота

Без медалей из Японии российская команда наверняка не уедет, но нельзя гарантировать, что среди них будет хотя бы одно золото. Способна побороться за победу спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, постараются свергнуть с вершины французов танцоры Александра Степанова и Иван Букин. Уже по привычке основные надежды на золотую медаль болельщики сборной России связывают с женскими одиночными соревнованиями, но в этот раз даже здесь россиянки не выглядят главными фаворитками.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония

Расписание соревнований (время московское)



20 марта

4:30. Спортивные пары. Короткая программа

9:05. Женщины. Короткая программа

21 марта

4:30. Спортивные пары. Произвольная программа

10:00. Мужчины. Короткая программа

22 марта

6:00. Танцы на льду. Ритм-танец

11:30. Женщины. Произвольная программа

23 марта

6:30. Танцы на льду. Произвольный танец

11:30. Мужчины. Произвольная программа

Настоящих претенденток на золото чемпионата мира две. У остальных возможность одержать победу появится только в случае королевских подарков со стороны лидеров. Интрига в том, что и Алина Загитова, и японка Рика Кихира в этом сезоне грубо ошибаются на каждом крупном старте. Правда, Рике это не мешает побеждать, в то время как Алина ни один из трёх важных турниров выиграть не смогла.

Рика Кихира Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

Кихира больший фаворит, чем Загитова

После Олимпиады в Пхёнчхане у Загитовой был реальный шанс создать имидж непобедимой фигуристки, но дебютный в карьере чемпионат мира обернулся для Алины провалом. Тогда на это все закрыли глаза: трудный сезон, эмоциональный спад после великой победы, а золото чемпионатов мира от неё никуда не денется. Однако по ходу сезона Загитова выглядит настолько неубедительно, что сомневаться в этом стали даже самые преданные фанаты. Ученица Этери Тутберидзе завалила чемпионаты России и Европы, но, пожалуй, самым показательным стал финал Гран-при. В Канаде олимпийская чемпионка откаталась неидеально, но достойно – и всё равно проиграла.

Обидчицей Загитовой стала как раз её ровесница Кихира, которая любые помарки в технике легко компенсирует тройными акселями. С момента их последнего свидания в Ванкувере Кихира успела выиграть чемпионат четырёх континентов, где снова ошибалась в короткой программе, а вот на чемпионате Японии уступила Каори Сакамото. У Загитовой дела обстояли гораздо хуже: пятое место на чемпионате России и серебро в бесконкурентной европейской среде. В пользу японки говорит и домашний лёд, где арбитры наверняка поставят ей очень высокие баллы за компоненты, лишив Загитову возможности компенсировать отставание по технической базе второй оценкой.

Исторический момент для Загитовой

Тем не менее однозначно отдать предпочтение Кихире нельзя. Её безусловно грозный и дорогой тройной аксель далёк от стабильности, да и лидером сезона всё-таки является не японка, а Загитова. Конечно, важное значение будут иметь и катание Кихиры, и судейство, но решающим фактором станет готовность Загитовой. У неё было два месяца, чтобы выбраться из-под лавины психологических проблем, накрывшей её с головой. Шумиха вокруг третьей российской участницы чемпионата мира сместила акценты и немного ослабила давление на Алину. Но её главной соперницей, как бы это банально ни звучало, остаётся она сама.

Чемпионат мира в Сайтаме, по сути, будет для неё последним шансом избавиться от ярлыка «фигуристки одного сезона». Если бы не было грандиозных авансов и той самой победы над Медведевой на Олимпиаде, то результаты Алины в этом сезоне воспринимались бы менее критично. Но после олимпийского успеха от неё ждут только чистого катания и побед. Того, что демонстрировала Медведева в течение двух лет. Поэтому именно чемпионат мира в Сайтаме повлияет на то, как Загитова войдёт в историю фигурного катания.

И она не может этого не понимать.

Последняя гастроль Медведевой?

Практически наверняка японский турнир подарит новую чемпионку мира среди женщин. Елизавета Туктамышева в состав сборной России не отобралась, действующая чемпионка планеты канадка Осмонд и итальянка Каролина Костнер пропускают сезон. Есть ещё Евгения Медведева, но сложно представить ситуацию, при которой ученица Брайана Орсера поднимется на верхнюю ступень мирового пьедестала в третий раз за карьеру. Женя не вышла в финал Гран-при, стала только седьмой на чемпионате России и наверняка бы не рассматривалась в качестве претендентки на поездку в Японию, не будь она Медведевой.

Медвежья услуга. Кому нужна такая Медведева на чемпионате мира? Федерация фигурного катания убила «маленькую девочку» в Туктамышевой и в болельщиках. Господи, ну какая Медведева на чемпионате мира?!

Что было дальше и как Медведева оказалась в составе сборной, все знают. Даже специально устроенный для неё отбор в Великом Новгороде не убедил в способности вчерашней примы бороться за медаль в Сайтаме. Если Загитова и по возрасту, и по потенциалу ещё может пробиться на главные старты в 2020 году, то Медведевой на это рассчитывать колоссально тяжело. Для Жени предстоящий чемпионат мира на 90% станет последним в карьере.

Хотя нет никаких гарантий, что анекдотичная ситуация с формированием состава не повторится в следующий раз.

Руки прочь от Медведевой! Она заслужила место на чемпионате мира И теперь Женю «травят», ведь наше фигурное катание – такая жёсткая штука. А за Туктамышеву просто обидно.

Медведева не фаворит в борьбе за бронзу

Ещё год назад это прозвучало бы абсурдно, но сегодня Евгения Медведева с большей долей вероятности окажется вне числа призёров чемпионата мира, чем завоюет медаль. При этом замахнуться на что-то большее, чем бронза, Жене будет практически невозможно.

Среди тех, кто будет бороться за бронзу и надеяться на осечки Загитовой и Кихиры, предпочтительнее смотрятся японки Сатоко Мияхара и Каори Сакамото. Действующей чемпионке Европы нашей Софье Самодуровой конкурировать с ними при равных прокатах будет непросто, но феноменальная стабильность при не самых сложных программах уже принесла подопечной Алексея Мишина сенсационную победу в Минске.

Медведева в этом сезоне хуже всех перечисленных фигуристок, но списывать её со счетов было бы безумием. Это же та самая Женя! Или уже не та?