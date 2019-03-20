Бё назвал Логинова трусом. Не пора ли уже начать штрафовать за такое?

Сколько можно?

Норвежцы переходят все границы. Не успел начаться этап Кубка мира в Хольменколлене, как репортёры из NRK умудрились слепить очередной скандал на ровном месте. Сначала они пошли к Александру Логинову и пытались максимально достать его своими вопросами, но Саша держался традиционно уверенно, спокойно ответил на все претензии и пошёл дальше. А вот Тарьей Бё взял и назвал россиянина трусом, который боится рассказать о прошлом.

Логинов абсолютно правильно поступил, отказавшись от общения с журналистами во время чемпионата мира в Швеции. Надо было продлить запрет (именно с иностранными репортёрами) и на этап в Осло. Сколько можно спрашивать россиянина об одном и том же? Пожалуй, в IBU пора задуматься о системе штрафов за такие вопросы, иначе это будет продолжаться вечно.

«Всем пора заткнуться по теме Логинова». Херрман, а не чистый спорт Херрман купают в славе, а Логинова в нечистотах. При этом они оба попадались на допинге. Как тут не поверить в намеренную травлю?

Прервётся ли серия России?

В этой связи хочется пожелать Логинову ещё немного терпения в этом сезоне. Саша, конечно, говорит, что не обращает внимания на подобные разговоры, но понятно, что совсем абстрагироваться ему не удаётся. В Хольменколлене Логинов постарается сохранить свою позицию в топ-3. Сейчас россиянин занимает второе место, но отставание двух французов не так велико.

Если Саша удержится в тройке, то это будет уже пятый сезон, когда российский биатлонист входил в топ-3 общего зачёта Кубка мира. Как вы прекрасно понимаете, другим спортсменом является Антон Шипулин. Йоханнес Бё уже оформил главный титул, так что повторить достижение Владимира Драчёва и выиграть «Глобус» у Логинова уже не получится. В этом сезоне.

Высший балл. Российский успех оценили на 10 из 10. Но Логинов ни при чём А ещё эксперты крайне лестно отозвались о выступлении Поршнева в эстафете. В России растёт новая звезда биатлона?

По стопам Шипулина

Последний крупный успех россиян в Хольменколлене приходится на сезон-2016/17, когда Антон Шипулин сначала стал третьим в спринте, а потом выиграл гонку преследования. Что российским точно не хочется вспоминать, так это чемпионат мира в Норвегии 2016 года. Тогда наша сборная не завоевала ни одной медали и установила абсолютный антирекорд в своей истории.

«Может, некоторым финансирование урезать?» Вы знаете, на кого намекает Губерниев Дмитрий вообще не собирается беречь российских биатлонистов. А с Фуркадом теперь прилюдно обнимается. Разве так можно?

Этап в Осло-2015 был успешным для многострадального нынче Евгения Гараничева. Он стал вторым в индивидуальной гонке, а потом помог выиграть классическую эстафету. А двумя годами ранее в Хольменколлене свой первый подиум в карьере на Кубке мира заработал Логинов.



В женской части у России очень давно не было высоких результатов в Осло. Подиумы Зайцевой, Богалий и Вилухиной остались в начале 2010-х. Самое время обновить статистику и показать, что наш женский биатлон находится на правильном и будет продолжать прогрессировать.