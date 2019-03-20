«Никто не станет притворяться, что ничего не было». Всё, Коукалову раскрыли?

Два года назад лучшая биатлонистка Чехии внезапно оставила большой биатлон из-за болей в мышцах ног. Но, похоже, не всё так однозначно.

Чемпионат мира по биатлону ушёл в историю, а вместе с ним, казалось, должен утихать и накал страстей. Однако и в конце марта поклонникам стреляющих лыжников скучать не приходится. Перед стартом этапа Кубка мира в Хольменколлене глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза неожиданно напомнил всем про подзабытую уже болельщиками Габриэлу Коукалову.



«Я не считаю её возвращение чем-то невозможным. Мы не закрываем двери в сборную перед ней. Все мы ошибаемся. Если она захочет вернуться, то я всё для этого сделаю. Мы не откажемся от сильной биатлонистки. Но никто не станет притворяться, что ничего не было», – заметил Гамза.

Гамза — о Коукаловой: никто не станет притворяться, что ничего не было

Руководитель чешского биатлона выразился весьма туманно. С одной стороны, вроде бы и не сказал ничего лишнего. С другой, всем, похоже, и так всё давно про Коукалову понятно.



И да, в тексте не будут употребляться слова «допинг» и «терапевтическое исключение».

Куда пропала Коукалова?

Габриэла Коукалова лидером мирового биатлона стала внезапно. Добыв две серебряные медали на Олимпиаде в Сочи, она заставила всех обратить на себя пристальное внимание. Но купаться в нём она начала лишь через сезон: в 2015 году она добавила и в чистой скорости, и в работе на рубеже, а потому сумела добиться впечатляющего результата: выиграла «Большой хрустальный глобус».



В следующем сезоне она вновь блистала: стала чемпионкой мира в спринте и второй в общем зачёте Кубка мира, причём с большей суммой баллов, чем год назад. Казалось, что и Олимпиада в Пхёнчхане может покориться лидеру женской сборной Чехии. Однако Коукалова пропала.



Она начала подготовку к олимпийскому сезону вместе с командой. Однако не могла полноценно работать из-за загадочной хвори – боли в икроножных мышцах. В течение месяца чешские врачи и тренеры пытались понять, что происходит с Габриэлой и что делать дальше, но так и не смогли. В начале января Коукалова на пресс-конференции в Праге объявила, что пропустит весь сезон.

«Анжелы и Димоны». Коукаловой не сделали исключения? И помада не помогла? Горючим слезам Коукаловой не верят. Говорят (с), ей просто порезали список терапевтических исключений. Прощай, «розовая помада» биатлона?

В планах у Габриэлы было весеннее всестороннее обследование, лечение и возвращение в новом олимпийском цикле. Однако о большом биатлоне речь уже не идёт.



Спустя полтора года Коукалова поддерживает форму, но далека от большого спорта. Похоже, ей больше по душе светская жизнь и социальные проекты. С винтовкой в руках её не видели давно.



И в связи с этим главный вопрос. Почему же Габриэла пропала так внезапно?

Эти самые слова

Поклонники биатлона наверняка хорошо помнят, что Коукалова в последние годы за словом в карман не лезла. Особенно доставалось российской команде, переживавшей непростые времена из-за Родченкова, Макларена и прочих лиц, про которых сейчас почти ничего не слышно.



А ещё 18 марта 2017 года Габриэла демонстративно не пожала руку президенту IBU Андерсу Бессебергу во время цветочной церемонии, венчавшей женский спринт. Объяснила это протестом: мол, Бессеберг думает только о себе, а о спортсменах и их правах он совершенно не думает.

«К её выходкам привыкли». Куда биатлон приведёт вседозволенность В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность.

Утром следующего дня Габриэла уже изменила мнение, но, возможно, было поздно.



Есть неподтверждённое предположение тренера одной из европейских сборных, что Габриэла в рамках профилактики борьбы с раком принимала сильнодействующие лекарства. Такие, на которые нужно специальное… Ах, да! Обещали же обойтись без этих слов… В общем, Бессеберг вроде бы затаил обиду на чешку, и эти лекарства с биатлоном якобы стали несовместимы.

Это всё, конечно, слухи и предположения. Но как-то слишком стройно всё складывается. Особенно если добавить к этому слова главного тренера сборной Чехии Ондржея Рыбаржа о том, что Коукалова так и не начинала лечение, связанное с икроножными мышцами.

Сборная Чехии – как стая

Мышцы за полтора года можно было и вылечить. А с президентом IBU наладить отношения – тем более что Андерс Бессеберг не выдержал натиска и вскоре покинул пост.



Однако 29-летнюю Коукалову уже не особенно будут рады видеть даже в сборной Чехии.



Пропустив Олимпиаду, Габриэла бабахнула автобиографией с гордым названием «Другая», в которой рассказывала не только про подаренные хоккеисту Ягру трусики или первый сексуальный опыт, но и про трудные взаимоотношения в сборной Чехии по биатлону.

«Мальчики подарили вибратор прямо в аэропорту. Я просто бросила его на ленту» Тренер называл её жирной свиньёй, а победить в гонке помогла потеря девственности. Габриэла Коукалова — почему ты так долго молчала?!

В книге Коукалова прошлась и по тренерам, и по медицинскому штабу, и по подругам по команде, а особенно – по Веронике Витковой. Одним словом, зацепила практически всех.



«Я им не нравилась, потому что была другой, не была частью коллектива. Но во время эстафет я ни о чём подобном не думала, за исключением того, что мы команда. Впрочем, на финише, когда я стала четвёртой, они даже не подходили ко мне помочь подняться на ноги. Может, их ко мне не пускали, но у меня было ощущение, что если бы я приехала с медалью, то они бы точно меня обняли. Несколько раз я высказывала им всё, что думаю о них, но именно я оказывалась плохой. Так уж было устроено в нашей команде: более слабые тянулись к более сильным, как в стае. А если ты не с ними, то против них», – рассказывала Коукалова на страницах автобиографии.



После подобных откровений двери в сборную обычно закрываются, но Иржи Гамза пока не даёт повернуть ключ. Он знает про Коукалову всё, но списывать её пока не готов.



Зато мы готовы. Она уже не вернётся. И не нужно притворяться, что ничего не было.