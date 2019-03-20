«Никто не станет притворяться, что ничего не было». Всё, Коукалову раскрыли?

Чемпионат мира по биатлону ушёл в историю, а вместе с ним, казалось, должен утихать и накал страстей. Однако и в конце марта поклонникам стреляющих лыжников скучать не приходится. Перед стартом этапа Кубка мира в Хольменколлене глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза неожиданно напомнил всем про подзабытую уже болельщиками Габриэлу Коукалову.
«Я не считаю её возвращение чем-то невозможным. Мы не закрываем двери в сборную перед ней. Все мы ошибаемся. Если она захочет вернуться, то я всё для этого сделаю. Мы не откажемся от сильной биатлонистки. Но никто не станет притворяться, что ничего не было», – заметил Гамза.
Руководитель чешского биатлона выразился весьма туманно. С одной стороны, вроде бы и не сказал ничего лишнего. С другой, всем, похоже, и так всё давно про Коукалову понятно.
И да, в тексте не будут употребляться слова «допинг» и «терапевтическое исключение».
Куда пропала Коукалова?
Габриэла Коукалова лидером мирового биатлона стала внезапно. Добыв две серебряные медали на Олимпиаде в Сочи, она заставила всех обратить на себя пристальное внимание. Но купаться в нём она начала лишь через сезон: в 2015 году она добавила и в чистой скорости, и в работе на рубеже, а потому сумела добиться впечатляющего результата: выиграла «Большой хрустальный глобус».
В следующем сезоне она вновь блистала: стала чемпионкой мира в спринте и второй в общем зачёте Кубка мира, причём с большей суммой баллов, чем год назад. Казалось, что и Олимпиада в Пхёнчхане может покориться лидеру женской сборной Чехии. Однако Коукалова пропала.
Она начала подготовку к олимпийскому сезону вместе с командой. Однако не могла полноценно работать из-за загадочной хвори – боли в икроножных мышцах. В течение месяца чешские врачи и тренеры пытались понять, что происходит с Габриэлой и что делать дальше, но так и не смогли. В начале января Коукалова на пресс-конференции в Праге объявила, что пропустит весь сезон.
В планах у Габриэлы было весеннее всестороннее обследование, лечение и возвращение в новом олимпийском цикле. Однако о большом биатлоне речь уже не идёт.
Спустя полтора года Коукалова поддерживает форму, но далека от большого спорта. Похоже, ей больше по душе светская жизнь и социальные проекты. С винтовкой в руках её не видели давно.
И в связи с этим главный вопрос. Почему же Габриэла пропала так внезапно?
Эти самые слова
Поклонники биатлона наверняка хорошо помнят, что Коукалова в последние годы за словом в карман не лезла. Особенно доставалось российской команде, переживавшей непростые времена из-за Родченкова, Макларена и прочих лиц, про которых сейчас почти ничего не слышно.
А ещё 18 марта 2017 года Габриэла демонстративно не пожала руку президенту IBU Андерсу Бессебергу во время цветочной церемонии, венчавшей женский спринт. Объяснила это протестом: мол, Бессеберг думает только о себе, а о спортсменах и их правах он совершенно не думает.
Утром следующего дня Габриэла уже изменила мнение, но, возможно, было поздно.
Есть неподтверждённое предположение тренера одной из европейских сборных, что Габриэла в рамках профилактики борьбы с раком принимала сильнодействующие лекарства. Такие, на которые нужно специальное… Ах, да! Обещали же обойтись без этих слов… В общем, Бессеберг вроде бы затаил обиду на чешку, и эти лекарства с биатлоном якобы стали несовместимы.
Это всё, конечно, слухи и предположения. Но как-то слишком стройно всё складывается. Особенно если добавить к этому слова главного тренера сборной Чехии Ондржея Рыбаржа о том, что Коукалова так и не начинала лечение, связанное с икроножными мышцами.
Сборная Чехии – как стая
Мышцы за полтора года можно было и вылечить. А с президентом IBU наладить отношения – тем более что Андерс Бессеберг не выдержал натиска и вскоре покинул пост.
Однако 29-летнюю Коукалову уже не особенно будут рады видеть даже в сборной Чехии.
Пропустив Олимпиаду, Габриэла бабахнула автобиографией с гордым названием «Другая», в которой рассказывала не только про подаренные хоккеисту Ягру трусики или первый сексуальный опыт, но и про трудные взаимоотношения в сборной Чехии по биатлону.
В книге Коукалова прошлась и по тренерам, и по медицинскому штабу, и по подругам по команде, а особенно – по Веронике Витковой. Одним словом, зацепила практически всех.
«Я им не нравилась, потому что была другой, не была частью коллектива. Но во время эстафет я ни о чём подобном не думала, за исключением того, что мы команда. Впрочем, на финише, когда я стала четвёртой, они даже не подходили ко мне помочь подняться на ноги. Может, их ко мне не пускали, но у меня было ощущение, что если бы я приехала с медалью, то они бы точно меня обняли. Несколько раз я высказывала им всё, что думаю о них, но именно я оказывалась плохой. Так уж было устроено в нашей команде: более слабые тянулись к более сильным, как в стае. А если ты не с ними, то против них», – рассказывала Коукалова на страницах автобиографии.
После подобных откровений двери в сборную обычно закрываются, но Иржи Гамза пока не даёт повернуть ключ. Он знает про Коукалову всё, но списывать её пока не готов.
Зато мы готовы. Она уже не вернётся. И не нужно притворяться, что ничего не было.