Нервы ни к чёрту. Пять промахов решили судьбу женского Кубка мира

Судьба «Большого хрустального глобуса» практически решена. Витоцци выступила так плохо, что проиграла не только Вирер, но и всем россиянкам.

Ух, какая интрига!

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии встретил спортсменов и зрителей, чуть выдохшихся после чемпионата мира, невероятной интригой. Если в общем зачёте среди мужчин победитель уже известен, то у женщин всё решится в трёх предстоящих гонках. На «Глобус» претендуют две итальянки: Доротея Вирер и Лиза Витоцци. Догнать их без форс-мажоров уже никому не под силу, а друг с другом они на равных позициях – по 852 очка в общем зачёте.

Искупление грехов. Чемпионат мира для России – успех или провал? Больших скандалов на чемпионате мира в сборной России по биатлону было больше, чем медалей. Но что оказалось важнее?

Итальянки сражались главный трофей, россиянки – за максимальную квоту в следующем сезоне. Интересно, что в спринте могли бы выступить аж семь наших девушек, включая получившую персональную квоту Викторию Сливко, но Павлова приболела, и россиянок осталось шестеро: Ульяна Кайшева (№5), Екатерина Юрлова-Перхт (№7), Светлана Миронова (№37), Лариса Куклина (№50), Анастасия Морозова (№74) и Виктория Сливко (№102).

Старт без шансов

Россиянки начали первый круг не слишком быстро – отставание от лидеров возникло уже на первом километре. Нивелировать его можно было лишь чистой стрельбой на лёжке, и обеим россиянкам действительно удалось показать чистую стрельбу. Промежуточное табло не могло российского болельщика не радовать: Кайшева – первая, Юрлова-Перхт – вторая. Правда, продолжалась такая «малина» пару минут: наших девушек мгновенно обошли чешка Виткова, словачка Фиалкова и норвежка Экхофф. Их отрыв составлял примерно десять секунд.

Со «стойкой» Ульяна, к сожалению, не справилась – два промаха лишили её всех шансов на высокое место. Екатерина же снова послала в цель пять выстрелов, но невысокая скорость даже при чистой стрельбе не оставляла ей надежд на пьедестал. Норвежка Экхофф даже с промахом была быстрее на десять секунд. Что уж говорить о тех, кто не ошибался…

Что творит Витоцци?!

Когда стало понятно, что россиянки из первой группы не смогут бороться за медали, можно было сосредоточиться на борьбе лидеров, тем более что почти все они стартовали в первой-второй группах. Однако Лиза Витоцци убила всякую интригу пятью выстрелами мимо мишеней. Вирер себе таких вольностей не позволяла: одна ошибка из десяти выстрелов делала её не только фаворитом в борьбе за «Глобус», но и давала возможность побороться за цветы.

А мощнее всех на дистанции была обладательница красной майки лидера спринтерского зачёта, новоявленная чемпионка мира Анастасия Кузьмина. Она показывала такую прыть, что даже после «лёжки», пробежав штрафной круг, закрепилась среди лидеров, а уж после «стойки» обосновалась на железобетонном первом месте и готовилась только наращивать отрыв от конкуренток.

Кто-то за медали борется?

Были ли на дистанции они – эти самые конкурентки? Найти их было непросто. Паулина Фиалкова даже с «нулём» сильно от Кузьминой отстала, равно как и Экхофф с промахом – на золото они никак не претендовали. Замахнуться на первое место могли норвежка Рёйселанд да россиянка Миронова, но исключительно при чистой стрельбе. Но обе побежали на штрафные круги.

Анастасия Кузьмина в финишной зоне чувствовала себя всё спокойнее – никто не мог догнать не только её, но и Паулину Фиалкову, обосновавшуюся на втором месте. А в заочном сражении за бронзу двух норвежек опередила безупречно стрелявшая француженка Селия Эмонье. Немка Херрман даже с двумя промахами могла опередить Эмонье, но всё же осталась четвёртой.

Конец интриге?

В последних группах оставалась всего две спортсменки, способные разбить тройку Кузьмина – Фиалкова – Эмонье. Это немки Франциска Пройс и Лаура Дальмайер. И если Лаура промахнулась дважды, то Пройс закрыла все десять мишеней и всё-таки ворвалась на второе место.

В сборной России никто после Мироновой нервы лидерам не щекотал. Достойную гонку провела Лариса Куклина, но даже с чистой стрельбой она боролась лишь за топ-20. То же самое можно сказать и про Викторию Сливко, безупречно работавшую на рубеже. А лучшей из россиянок в итоге стала Юрлова-Перхт – 14-е место. Совсем чуть-чуть отстала Миронова – она 15-я.

Анастасия Кузьмина, едва не закончившая сезон и спортивную карьеру в декабре, заняв первое место, уверенно выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов. А интрига в битве за главный женский трофей, похоже, испарилась. Вирер финишировала 11-й, но этот результат был намного лучше, чем у перенервничавшей Витоцци. Лиза не попала даже в пасьют и таким образом отдала сопернице инициативу в сражении за «Большой хрустальный глобус».

Вирер уже можно поздравлять с долгожданным титулом? Или всё решится в масс-старте?