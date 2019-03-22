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Загитова и Медведева на ЧМ по фигурному катанию 2019 — онлайн-трансляция

Алина Загитова, Евгения Медведева
«Чемпионат»
Чемпионат мира по фигурному катанию 2019. Произвольная программа, женщины. LIVE
Все события 22 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2019 в Сайтаме. 22 марта

*** 6:00 мск. Танцы на льду, ритм-танец: статистика, итоги ***

*** 11:30 мск. Женщины, произвольная программа: статистика, оценки ***

Медальный зачёт чемпионата мира 2019 в Сайтаме

Календарь чемпионата мира по фигурному катанию

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, дорогие поклонники фигурного катания! На чемпионате мира 2019 года в Сайтаме настал самый долгожданный и волнительный день для российских болельщиков. Сегодня, 22 марта, будут разыграны медали в женском одиночном катании. После короткой программы уверенно лидирует олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занимает четвёртое место, а чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова располагается на девятой позиции. Всё, что окружает чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме, в онлайн-трансляции на «Чемпионате». Следите за произвольной программой фигуристок в режиме «лайв» и болейте за россиянок вместе с нами!

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