Чемпионат мира по фигурному катанию 2019. Произвольная программа, женщины. LIVE

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2019 в Сайтаме. 22 марта



*** 6:00 мск. Танцы на льду, ритм-танец: статистика, итоги ***



*** 11:30 мск. Женщины, произвольная программа: статистика, оценки ***

Медальный зачёт чемпионата мира 2019 в Сайтаме

Календарь чемпионата мира по фигурному катанию

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, дорогие поклонники фигурного катания! На чемпионате мира 2019 года в Сайтаме настал самый долгожданный и волнительный день для российских болельщиков. Сегодня, 22 марта, будут разыграны медали в женском одиночном катании. После короткой программы уверенно лидирует олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занимает четвёртое место, а чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова располагается на девятой позиции. Всё, что окружает чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме, в онлайн-трансляции на «Чемпионате». Следите за произвольной программой фигуристок в режиме «лайв» и болейте за россиянок вместе с нами!