Теперь легенда. Загитова наконец-то выиграла чемпионат мира!

Перед решающим днём женских соревнований в Сайтаме россиянку Алину Загитову называли без пяти минут чемпионкой мира. Если быть точным, то без четырёх – именно столько длится произвольная программа. При нынешних правилах добыть ошеломляющее преимущество в короткой программе практически невозможно, но Загитовой это удалось. Помог и собственный лучший прокат сезона, и «бабочка» Кихиры на тройном акселе.

Пятибалльная фора олимпийской чемпионки относительно Каори Сакамото и огромный задел в 11 баллов перед Кихирой позволял говорить однозначно: чистый прокат «Кармен» без вариантов принесёт Алине золото. Однако в похожей ситуации она была и на чемпионате России, и на чемпионате Европы, но оба раза завалила произвольную и не смогла подняться на вершину пьедестала.



На чемпионате мира такого не должно было повториться. Поражение могло стать самым тяжёлым ударом в карьере Загитовой и больно ударить по её спортивному будущему. Поэтому прокат произвольной в Сайте становился для неё важнейшим в жизни.



Возможно, даже важнее олимпийского.

Самодурова даёт волю эмоциями

Как и следовало ожидать, самое интересное началось в предпоследней разминке. Американка Бради Теннелл, у которой далеко не всё получилось в короткой, без единой ошибки откатала трогательную программу на музыку Прокофьева и набрала солидные 213,47 балла. Для борьбы за медаль американке нужно было рассчитывать на ошибки лидеров, но её взлёт в турнирной таблице был неминуем.

К сожалению, первой Бради вперёд пропустила россиянка Софья Самодурова. Действующая чемпионка Европы зажгла многотысячную арену в Сайтаме ярким «Бурлеском» и поддержала репутацию суперстабильной фигуристки. Немного смазал впечатление одиночный риттбергер в каскаде вместо двойного, но в целом стойкость ученицы Алексея Мишина в невероятно напряжённом и трудном сезоне просто поражает. Только слёзы Сони после программы напомнили, что перед нами 16-летняя девочка, неожиданно для себя взлетевшая к звёздам. Место в топ-10 на дебютном чемпионате мира – достойный и позитивный результат.

Наше золотце. Алина Загитова — новая чемпионка мира! LIVE Все события 22 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.

Кихира снова срывает коронку

Закрывали предпоследнюю разминку реальные претендентки на медали. Конечно, опытной Сатоки Мияхары это касалось в меньшей степени, но сбрасывать артистичную японку со счетов на домашнем льду было нельзя. Её выступление не было филигранным, но традиционно хорошие баллы за компоненты позволили ей обойти Теннелл. Не успела благодарная публика проводить двукратную медалистку чемпионатов мира, как зал снова взорвался от восторга.



Рика Кихира за счёт огромной технической базы вполне могла ликвидировать отставание и замахнуться даже на победу. Для этого ей требовалось как минимум дважды прыгнуть тройной аксель. Первый прыжок в каскаде с тройным тулупом Рике удался, но тут же последовало падение с тройного акселя. Звучит странно, но запас Кихиры по технике настолько велик, что даже с двумя сорванными элементами за турнир она может бороться за топ-3. Оценка 223,49 это только подтвердила.

Золото в кармане? Свою главную соперницу Загитова уже выбила Осталось не завалить вообще всё. А Медведева даже с лучшим прокатом проиграла сразу двум ученицам Тутберидзе.

Невероятное преодоление Медведевой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева от доминирования двухлетней давности далека, поэтому для победы в споре с Кихирой ей было нужно катать гораздо менее сложную программу идеально. Женя собралась и сделала это. В техническом плане кроме ошибки на последнем двойном акселе придраться было не к чему. Показалось, что колоссальное внутренне напряжение помешало Медведевой полностью раскрыть страстный и чувственный образ танцовщицы танго. Она больше была похожа на гладиатора во время смертельной схватки. Фирменный жест с вылетающей вверх рукой и сопровождавший его выкрик свидетельствовали о том, что Медведева этот поединок выиграла.



Оценили невероятное преодоление россиянки и японские болельщики, поднявшиеся на ноги с российскими флагами в руках. Было ясно, что в итоговом протоколе разница между Женей и Рикой будет едва заметной. К счастью, арбитры не стали делать подарков местной фигуристке, и это разница оказалась в пользу Медведевой. Причём борьба эта развернулась на гроссмейстерских 223 баллах, что автоматически включило Евгению в число претенденток на золото.

Алине стены не помогут. Допинг-офицеры в Японии лишили Загитову сна После выступления россиянку задерживали до трёх часов ночи! Но важно ли это? Мужчины спали спокойно, и у них всё равно ничего не получилось.

Загитова вошла в историю

Американка Мэрайя Белл и кореянка Ын Су Лим даже с безупречным катанием подвинуть Медведеву и Кихиру не могли, а допущенные ошибки опустили их ниже Самодуровой. Таким образом, Соня на первом чемпионате мира будет не ниже восьмой позиции. Каори Сакамото имела солидное преимущество перед Медведевой и свою программу откатала чисто. Изящная и невесомая японка всерьёз могла захватить лидерство, но не прыгнула тройной флип. Именно эта осечка с большой долей вероятности стоила ей пьедестала. Японка набрала 222,83, проиграв Медведевой меньше балла, но между ними втиснулась ещё и Кихира.

Это означало, что Медведева вернётся на пьедестал чемпионата мира. Причём в случае ошибок Загитовой Женя могла даже стать трёхкратной чемпионов мира, но Алина отдавать золото не собиралась никому, а уж тем более бывшей коллеге по группе Тутберидзе. Такой «Кармен» у неё ещё не было. В отличие от Медведевой, Алина смогла спрятать волнение, и только в конце проката позволила себе немного улыбнуться. Такое трудное и долгожданное золото чемпионата мира было у неё на шее, но завершить выступление не помешало. 237,50 балла на чемпионате мира – просто фантастика! Сегодняшний прокат навсегда изменит роль Загитовой в истории фигурного катания.

Турсынбаева стала легендой

Выступавшая последней Элизабет Турсынбаева из Казахстана тоже вошла в историю. После первого же прыжка зал взорвался – Элизабет приземлила четверной сальхов и стала первой взрослой фигуристкой, которой удался четверной прыжок на официальных соревнованиях. Остальная часть программы был под стать и принесла Турсынбаевой серебро.



Успехом Элизабет невозможно не восхищаться, но для нас куда важнее и радостнее другое: невероятно преодоление россиянок. Алина Загитова наконец выиграла крупный турнир после Олимпиады, а Медведева показала, что по-прежнему способна на многое.