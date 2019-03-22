Туманная перспектива. Логинов не смог оторваться от французов в спринте

В условиях плохой видимости лидер сборной России попал в топ-10, но его главные соперники по «тоталу» всё равно выступили лучше.

Там за туманами…

Угроза отмены мужского спринта из-за тумана была очевидна организаторам норвежского этапа Кубка мира по биатлону ещё накануне старта. Именно из-за возможной непогоды гонку решили передвинуть в расписании. Но изменение оказалось незначительным – 15 минут – и ни на что не повлияло: туман навалился на стадион уже во время пристрелки, и гонку могли отменить.

Но не стали, и правильно сделали, потому что основным претендентам на высокие места ограниченная видимость существенно не мешала, а к середине гонки туман и вовсе рассеялся.

Главная интрига для российских болельщиков в Норвегии – Логинов и второе место в Кубке мира. На пятки Александру наступают два француза: Кентен Фийон Майе и Симон Детьё, но наш спортсмен, конечно, сдаваться не собирался, хоть и говорил, что в «тотал» не заглядывает.

Первый среди людей. Логинов уже готов повторить рекорд Шипулина Россиянин может обогнать всех, кроме Бё, и стать вторым в общем зачёте Кубка мира. Прикидываем шансы и расклады перед последним этапом.

Впрочем, у поклонников российского биатлона на этапе в Хольменколлене глаза разбегаются: на спринты были заявлены аж восемь спортсменов: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Александр Поварницын и Никита Поршнев. Можно было и на чей-нибудь прорыв рассчитывать. Но его не случилось.

Всем видно. Канадцу – нет

По телекартинке казалось, что на трассе и тем более на стрельбище не видно не зги, однако спортсмены с первых же номеров показали, что разглядеть обстановку можно. Мало того, что никто не заблудился на трассе, так ещё и стреляли все очень неплохо. Один только канадец Кристиан Гоу почему-то допустил пять промахов. Может, установку в тумане перепутал?

Помимо интересующего российских болельщиков Фийона Майе, первый круг блестяще прошли также итальянцы Хофер и Виндиш, а также наш Матвей Елисеев, который и на дистанции был очень быстр, и на стрельбище точен. Долгое время он держался на промежуточном первом месте. Если бы он и дальше выдерживал и темп, и точность, то претендовал бы на медаль. Но на «стойке» он себя из борьбы за высокие места выключил, побежав на два штрафных круга.

Промежуточным лидером в итоге стал Хофер, претензию на серебро предъявил Фийон Майе, а третьим оказался быстроногий австриец Эберхард. Но их позиции не выглядели неприступными.

Слишком много норвежцев

Ближе к середине гонки на стадионе в Хольменколлене подул ветерок, и туман слегка развеялся – спортсменам стало проще стрелять, и угроза отмены гонки всё-таки миновала. Логинов на первом огневом рубеже туман застал и допустил одну ошибку, зато на «стойке» стрелял в более удобных условиях и показал отличную точность. Один промах оставлял его вне борьбы за медали, но позволял рассчитывать на неплохие кубковые очки в борьбе за второе место в «тотале».

А победу с самого первого круга начали делить норвежцы. Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен и Хенрик Л’Абе-Лунд демонстрировали отличную скорость, не мазали на «лёжке». В какой-то момент хозяева трассы занимали места с первого по четвёртое на выходе с первого рубежа. Лишь через несколько минут эту слаженную компанию разбавил француз Жаклен.

Впрочем, своей работой на «стойке» норвежцы дали своим преследователям шанс: все четверо допустили по одному промаху, и интрига в сражении за медали закрутилась не на шутку. И если Йоханнес Бё даже с одним промахом ногами шёл к первому месту, то за второе и третье старший Бё и Кристиансен заочно сражались с точно стрелявшим Лукасом Хофером.

Из восьми осталось четверо

Логинов финишировал в конце первой десятки. Елисеев даже с двумя промахами сохранил место в топ-20. Но и у остальных наших спортсменов дела шли не лучшим образом. Один промах Гараничева на «стойке» оставил его в полутора минутах позади лидеров – не слишком здорово в свете предстоящего пасьюта. Малышко был ещё ниже, потому что допустил два промаха.

Разочаровал лидер Кубка IBU Антон Бабиков – три промаха, невысокая скорость, и место ближе к концу первой сотни – никаких шансов на пасьют. Увы, не выступят в субботу и Поварницын с Латыповым, допустившие те же три промаха. Поршнев до «стойки» показывал не самый плохой темп, но четыре промаха в накатившем порыве ветра, отправил себя далеко вниз.

А в сражении за медали так и не случилось ничего интересного. Немец Филипп Наврат пощекотал лидерам нервы своей скоростью, но промахнулся десятым выстрелом и шанс неожиданно попасть на пьедестал упустил. Йоханнес Бё, обосновавшийся на первом месте за счёт отличной скорости, мог уже начинать праздновать победу. А Хофер и Фийон Майе, так и не уступившие норвежцам свою вторую третью позиции, приготовились принимать заслуженные медали.

Бё продолжает доминировать и показывать всем, что в этом сезоне он лучший. А Логинову, чтобы защитить второе место, нужно попотеть, ведь и Фийон Майе и Детьё к нему приблизились.