Кубок мира по биатлону. 9-й этап. Гонки преследования. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 17:00 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 19:15 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Кубок мира по биатлону вышел на финишную прямую: осталось лишь два дня и четыре гонки. Сегодня, 23 марта, мы станем зрителями двух пасьютов: женского и мужского. Турнирная интрига везде жива: Доротея Вирер в отсутствие Лизы Витоцци постарается обеспечить себе «Большой хрустальный глобус», а Александр Логинов попробует удержать вице-лидерство в мужском зачёте. Получится ли? Есть шанс, что мы получим ответы сегодня. «Чемпионат» начинает традиционную онлайн-трансляцию событий на Кубке мира. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего, что окружает биатлон в Норвегии.