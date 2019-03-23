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Биатлон, Кубок мира, 9-й этап, онлайн-трансляция 23 марта 2019

Сборная России по биатлону, Екатерина Юрлова-Перхт
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Кубок мира по биатлону. 9-й этап. Гонки преследования. LIVE
Все события 23 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Биатлон

ГОНКИ ДНЯ:
*** 17:00 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 19:15 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Кубок мира по биатлону вышел на финишную прямую: осталось лишь два дня и четыре гонки. Сегодня, 23 марта, мы станем зрителями двух пасьютов: женского и мужского. Турнирная интрига везде жива: Доротея Вирер в отсутствие Лизы Витоцци постарается обеспечить себе «Большой хрустальный глобус», а Александр Логинов попробует удержать вице-лидерство в мужском зачёте. Получится ли? Есть шанс, что мы получим ответы сегодня. «Чемпионат» начинает традиционную онлайн-трансляцию событий на Кубке мира. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего, что окружает биатлон в Норвегии.

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