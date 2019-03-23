Биатлонистку сборной России дисквалифицируют за пропуск допинг-тестов. Её карьера может оборваться на пике. Но это никого ничему не научит.

Не виноватая я! В российском биатлоне опять допинг-скандал. Но уже без допинга

В сборной России по биатлону в этом сезоне были самые разные скандалы. Но до серьёзных претензий антидопинговых служб дело пока не доходило. Теперь дошло — биатлонистка сборной России будет дисквалифицирована за пропуск допинг-тестов. Однако здравствуйте.

Апелляцию Васильевой отклонили, биатлонистка будет дисквалифицирована

Как хорошо всё начиналось

Маргарита Васильева ворвалась в основную сборную России в этом сезоне и сразу же показала себя с лучшей стороны. Впрочем, как и ещё несколько девушек-новичков. Но если, к примеру, Евгения Павлова и Валерия Васнецова по ходу сезона выпадали из обоймы на длительное время, то Маргарита держалась до последнего. Классно выступив в Северной Америке, Васильева считалась безоговорочным кандидатом на большую часть программы чемпионата мира в Эстерсунде, включая классическую эстафету.

И в этот самый момент пришла новость, что россиянка трижды за год пропустила допинг-тесты. О том, что у Васильевой что-то не так с участием в мировом первенстве, несколько раз намекал президент СБР Владимир Драчёв. Он говорил про некий «последний день», но можно было лишь догадываться, что именно он имел в виду. На выходе мы получили подтверждённые в СБР и ВАДА данные, что Маргарита Васильева действительно не внесла нужную информацию в систему АДАМС и за это, скорее всего, будет дисквалифицирована.

Приплыли. Неужели биатлонистка сборной России и правда пропускала допинг-тесты? Как бы это не стало началом конца российского биатлона. Да, опять.

Кто виноват?

Спортсменка банально запуталась с заполнением сложной, по её мнению, системы АДАМС. Не разобралась. У всех разные уровни владения компьютером, так что не будем уж сильно придираться к тому, что профессиональная биатлонистка что-то не до конца поняла. Но ведь можно было обратиться за помощью в СБР, в РУСАДА. Получается, что Васильева понадеялась на случай, на чудо. На то, что её поймут и простят. По-другому принять всё это не получается.

Допустим, Маргарита не разобралась со сложной логистикой перед поездкой в США и Канаду. Но это только один случай. А вот два других весьма странные. В первом из них спортсменка объяснила, что должна была внезапно уехать в институт и просто забыла про визит антидопинговых офицеров. Второй случился на летнем сборе, откуда Васильевой надо было срочно улететь домой в Красноярск.

Васильева: я только начала набирать обороты, с каждым днём становлюсь сильнее

Апелляция отклонена

Довольно слабые оправдания, не считаете? Маргарита написала трогательное письмо в ВАДА на листке бумаги (что, кстати, абсолютно нормально, без всякой иронии), попытавшись объяснить причины пропусков тестов. И предсказуемо получила отказ. Ну не могли там поверить в такое. И не поверили. Теперь Васильева точно получит дисквалификацию на срок от одного до двух лет.



В этом году Маргарите исполнится 28 лет. Сможет ли она вернуться в большой спорт спустя два года — вопрос. Даже если дисквалификация составит всего год, будет очень сложно. Сейчас даже не хочется ругать спортсменку и в тысячный раз говорить о типичном российском раздолбайстве. Просто очень жаль, что действительно классная биатлонистка и приятная девушка вот так прерывает, а то и заканчивает свою толком не начавшуюся карьеру в сборной.

Её пример другим наука?

Можно строить конспирологические теории и предполагать, что Маргарита действительно почему-то скрывалась, однако с действительностью это вяжется слабо. По всей видимости, речь идёт об обычном отсутствии дисциплины и контроля, о непонимании уровня своей ответственности.

Сейчас российский спорт по-прежнему пожинает плоды допинг-скандалов, родившихся вокруг Олимпиады в Сочи. И хотя кажется, что тучи потихоньку рассеиваются, нет никаких гарантий, что на Игры-2020 Россию пустят с флагом и гимном. Да не факт, что вообще пустят. И в такой ситуации давать дополнительный козырь оппонентам просто глупо. Выходит, нас и топить-то не надо — утонем сами.

Хочется верить, что пример Васильевой станет другим уроком. Хотя…

Нет, конечно. Не станет.