Наше величество. Загитова стала лучшей в истории. Дай бог, ненадолго

Медведева или Слуцкая? Нет, теперь Загитова — лучшая российская фигуристка всех времён. Но чем раньше это изменится, тем лучше.

Алина Загитова выиграла чемпионат мира, Евгения Медведева завоевала бронзу. Полный триумф России в женском одиночном катании!

Но итоги соревнований в Сайтаме куда глубже. Всего за два проката олимпийская чемпионка Загитова в 16 лет стала лучшей фигуристкой в истории России. Конечно, вкусовые предпочтения никто не отменял, но есть объективная реальность, которую глупо игнорировать. Фигурное катание – спорт, а в любом спорте на первом месте результат. Мы же не обсуждаем внешние данные и технику пловцов, а безоговорочно признаём лучшим того, кто первым коснулся бортика.

Загитова сейчас лучшая одиночница, когда-либо выступавшая под флагом России. И будет таковой как минимум ещё три года. До Олимпиады в Пекине.

Теперь легенда. Загитова наконец-то выиграла чемпионат мира! Медведева тоже сотворила невероятное: она снова на пьедестале почёта. И это с травмой бедра! Неужели это начало возрождения?

Загитова лишила Медведеву мечты

В большом спорте принято отмерять время олимпийскими циклами. Обычно после Игр состав обновляется, появляются молодые спортсмены, которые постепенно набираются опыта, выступают на чемпионатах мира и подходят к Олимпиаде на пике. Именно такой путь между Сочи и Пхёнчханом проделала Евгения Медведева. За два сезона Женя выиграла все личные соревнования, кроме одного, регулярно переписывая свои же мировые рекорды. По всем прикидкам Игры-2018 должны были стать пиком её карьеры и добавить к двум победам на чемпионатах мира олимпийское золото.

Однако этим планам не суждено было сбыться. Вчерашняя юниорка Алина Загитова на своём восьмом взрослом турнире в карьере стала олимпийской чемпионкой. Скажем честно: большинству болельщиков было абсолютно фиолетово, в каком порядке Алина и Женя стояли на пьедестале. Главное – обе наши. Именно поэтому мнения прославленных фигуристов и тренеров, называвших успех Загитовой менее заслуженным, были встречены широкой общественностью в штыки. Именно поэтому уход Медведевой от Тутберидзе привёл к травле. Мол, ты же проиграла своей, чего расстраиваться.

Наше золотце. Алина Загитова — новая чемпионка мира! В прошлом году Загитовой титул чемпионки мира не покорился, но в 2019-м она взяла блестящий реванш! На высоте и Медведева — у неё бронза.

После Олимпиады — пропасть

Ополчаться на Алину за то, что она обыграла любимицу всей страны и лишила ей главной победы в карьере, неправильно. Её вины в этом нет. Но путь Загитовой к вершине олимпийского пьедестала был гораздо проще и прямее, чем у Медведевой. Стремительное омоложение фигурного катания привело к тому, что Алина, по сути, срезала дистанцию и опередила Женю, когда той оставалось несколько метров до финишной черты. Золото Олимпиады в любом случае осталось бы с ней на всю жизнь, но её место в истории зависело от дальнейшей карьеры.

И вот тут начались проблемы. Чемпионат мира в Италии показал, что психологически Загитова ещё не тянет на роль великой фигуристки. Причём если тот провал можно было списать на эмоциональную и физическую усталость после Олимпиады, то неудачи этого сезона стали складываться в систему. После шикарного выступления на второсортном турнире в Германии Алина даже в победных прокатах допускала ошибки, а главные старты сезона и вовсе проиграла с треском.

Столько ошибок, сколько Загитова сделала на чемпионатах России и Европы, у Медведевой не было за два сезона. Поэтому всерьёз называть её лучшей фигуристкой в истории было просто смешно.

Золото в кармане? Свою главную соперницу Загитова уже выбила Осталось не завалить вообще всё. А Медведева даже с лучшим прокатом проиграла сразу двум ученицам Тутберидзе.

Загитова сорвала куш

В этом контексте чемпионат мира в Сайтаме должен был стать определяющим для Алины. И стал. До этой победы, как бы ни хотелось её фанатам, Загитова мало чем отличалась от Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой. Все девушки – олимпийские чемпионки, выдающиеся российские фигуристки, но ни одна из них не смогла подкрепить олимпийский успех хотя бы одной важной победой. Вряд ли оправдания в духе «она уже олимпийская чемпионка» устраивали даже саму Алину. Что бы спортсмен ни выиграл в прошлом, если он продолжает выступать, значит, стремиться к титулам. И оценивать его результаты нужно только по высшей мерке. Тем более речь не о прославленном ветеране, а о 16-летней девочке.

Неудача в Сайтаме означала бы, что Загитова провалила сезон. Конечно, жизнь и спорт на этом не заканчиваются, но там на подходе сразу несколько юниорок Тутберидзе, да и восстановиться после неоправданных надежд было бы крайне непросто. Как бы это громко ни звучало, но чемпионат мира действительно был для неё судьбоносным. И Алина сорвала большой куш.

Загитова лучшая. Надолго ли?

Учитывая разницу в уровне фигуристок, лидеры могут быть на пьедестале и даже побеждать с серьёзными ошибками. Уже в середине произвольной программы на чемпионате мира стало ясно, что Загитова будет первой. Она могла упасть, недокрутить или допустить оплошность при выезде, но вместо этого откатала без единой помарки. Так, как и подобает олимпийской чемпионке.

В плане стабильности Загитова всё ещё уступает Медведевой образца двух сезонов её доминирования. Но по совокупности титулов Алина обошла свою бывшую коллегу по группе. Теперь споров о том, кто лучшая российская фигуристка в истории, быть не может. Хочется надеяться, что продержится она в этом статусе недолго, поскольку каждое следующее поколение наших фигуристок будет ещё ярче, техничнее и невероятнее.