Не надо так, Саша! Россиянин потрепал всем нервы, но успел выйти из сумрака

Александр Логинов по русской традиции сам создал себе проблемы и сам же их исправил. Второе место пока наше!

Мужской спринт принёс российским болельщикам в основном негативные эмоции. Второе место Александра Логинова в общем зачёте Кубка мира зашаталось под давлением француза Кентена Фийона Майе, который финишировал третьим против девятого места у россиянина. Елисеев, Гараничев и Малышко выступили с оговорками на своём уровне образца этого сезона, а вот тот факт, что ещё четверо наших даже не отобрались в пасьют, печалил.

Поршнев, Латыпов, Поварницын и Бабиков провалили гонку. По словам главного тренера сборной России, во многом из-за плохой работы лыж. Перед гонкой преследования оставалось надеяться, что хоть нашей сервис-бригаде удалось изменить ситуацию к лучшему. Иначе Логинову было бы крайне тяжело бороться за вторую строчку «тотала».

Фуркада снова обставили. Теперь он даже не рекордсмен Йоханнес Бё снова финишировал первым и установил новый рекорд по количеству побед в одном сезоне. Достижение Фуркада ушло в историю.

Логинов промазал, но сохранил шансы

А далеко впереди всех гонку начал Йоханнес Бё, который на первом круге только наращивал преимущество, а после того, как отстрелялся на ноль, появилось ощущение, что повторится сценарий женской гонки, где Анастасия Кузьмина как уехала от всех, так и финишировала с диким отрывом. А что же Логинов? Саша последним выстрелом промахнулся. Но промахнулись и его основные соперники в борьбе за второе место – Детьё и Фийон Майе. Всё только начиналось.



Елисеев также промазал разок, а вот Гараничев был точен. Контактные гонки – козырь Евгения, на которого свалились все возможные беды в этом сезоне. Тем временем Бё довёл преимущество до одной минуты на втором круге. Как с ним бороться в этом сезоне, совершенно непонятно. Даже Мартен Фуркад и Уле-Эйнар Бьорндален так не доминировали.

Туманная перспектива. Логинов не смог оторваться от французов в спринте В условиях плохой видимости лидер сборной России попал в топ-10, но его главные соперники по «тоталу» всё равно выступили лучше.

Кошмар россиянина и француза

Несколько настораживало то, что Логинов начал отставать от Фийона Майе на втором круге. 11 секунд превратились в 15. Но это всё не имело никакого значения, потому что на стрельбе у россиянина и француза случилась настоящая катастрофа. Оба спортсмена попали в сильнейший порыв и промахнулись первым тремя выстрелами. Оставшиеся две мишени оба закрыли, но откатились на границу третьего и четвёртого десятка.



Зато таким королевским подарком воспользовался Детьё, отработавший чисто и переместившийся на девятое место. Списанный было со счетом Симон внезапно не только вернулся в борьбе за второе место в «тотале», но вполне мог бы стать фаворитом в ней. Порадовали Елисеев и Гараничев, который медленно, но верно поднимались наверх. Матвей уже балансировал на грани топ-10.

Первый среди людей. Логинов уже готов повторить рекорд Шипулина Россиянин может обогнать всех, кроме Бё, и стать вторым в общем зачёте Кубка мира. Прикидываем шансы и расклады перед последним этапом.

В тени братьев Бё

После третьей стрельбы уверенно лидировали братья Бё – Йоханнес впереди, Тарьей в 18 секундах поодаль. Но нас, в первую очередь, интересовала борьба Фийона Майе, Детьё и Логинова. Симон промахнулся один раз, но даже сумел отыграть одну позицию и стал восьмым. Саша и Кентен снова сработали синхронно! Но на этот раз речь шла не о трёх промахах, а о чистой работе на рубеже. И всё те же 13-15 секунд между ними. Вот так бывает, что борьба за 20-е места гораздо интереснее сражения за лидерство.



Елисеев вполне мог зацепиться за место в топ-3, но не попал последним выстрелом и остался при своих – в районе десятого места. Гараничев также «махнул» один и потерял шансы на очень высокую позицию.

Ёжики в тумане. Как россияне блуждали по трассе Хольменколлена До пасьюта добрели четверо из восьми россиян. А Логинов подпустил к себе главных конкурентов в борьбе за второе место на Кубке мира.

Помог ли Гараничев Логинову?

Кульминация в борьбе Логинова и Фийона Майе должна была настать на последней стрельбе, но оба снова закрыли все мишени и отложили выяснение отношений на заключительный круг. Француз уходил впереди на 9 секунд, но целых четыре позиции. Россиянину обязательно надо было постараться отыграться хотя бы несколько из них, чтобы минимизировать потери.



На следующей отсечке от 9 секунд осталось 6. Но самое главное, что Логинов вплотную приблизился к Фийону Майе по позициям. Француз шёл 13-м, россиянин 14-м. На финиш они также приехали вместе, только отыграли ещё по одной позиции. Что ж, Саша сохранил вторую строчку в общем зачёте Кубка мира. Отрыв сократился с 19 до 8 очков, что, конечно, очень мало. Детьё в 30 баллах позади. Завтра нас ждёт настоящая рубка.



А выиграл гонку, как вы думаете, кто? Конечно же, Йоханнес. Следом прибежал его брат, а за ним Пайффер. Отметим классную гонку Елисеева, который уверенно попал в топ-10. Гараничев неожиданно потерял четыре позиции на последней отсечке. Может быть, помогал Логинову в борьбе с Фийоном Майе и удерживал француза? Пока это только догадки.