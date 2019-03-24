Кубок мира по биатлону. 9-й этап. Мужской и женский масс-старты. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 15:45 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 18:30 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Это последнее утро большого международного биатлона в сезоне-2018/19. Сегодня, 24 марта, двумя гонками в Хольменколлене завершится розыгрыш Кубка мира. В женском масс-старте Доротея Вирер будет биться за «Большой хрустальный глобус» с Лизой Витоцци. А в мужской гонке с общего старта Александр Логинов будет защищать статус вице-лидера мужского общего зачёта. «Чемпионат» начинает традиционную онлайн-трансляцию событий заключительного дня Кубка мира. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех деталей концовки долгого и насыщенного сезона.