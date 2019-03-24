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Биатлон, Кубок мира 2018/19, 9-й этап: онлайн-трансляция 24 марта 2019

Доротея Вирер
«Чемпионат»
Фото: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images
Кубок мира по биатлону. 9-й этап. Мужской и женский масс-старты. LIVE
Все события 24 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Биатлон

ГОНКИ ДНЯ:
*** 15:45 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 18:30 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Это последнее утро большого международного биатлона в сезоне-2018/19. Сегодня, 24 марта, двумя гонками в Хольменколлене завершится розыгрыш Кубка мира. В женском масс-старте Доротея Вирер будет биться за «Большой хрустальный глобус» с Лизой Витоцци. А в мужской гонке с общего старта Александр Логинов будет защищать статус вице-лидера мужского общего зачёта. «Чемпионат» начинает традиционную онлайн-трансляцию событий заключительного дня Кубка мира. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех деталей концовки долгого и насыщенного сезона.

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