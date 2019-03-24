Россиянка Павлова – новичок года в биатлоне! Съели, хейтеры?

В россиянку поверили

Приятное для нас решение уже принято. Международный союз биатлонистов официально объявил, что российская биатлонистка Евгения Павлова признана «Новичком года» по итогам сезона. Большое достижение, если подумать серьёзно. Ранее такого звания удостаивались Магдалена Нойнер, Светлана Слепцова, Доротея Вирер, Мартен Фуркад. Конечно, это не полный список, но вы наверняка понимаете, к чему он. IBU, по большому счёту, сулит Павловой статус будущей звезды мирового биатлона.

Кстати, в прошлом году «Новичком года» стала Светлана Миронова, которая в этом сезоне серьёзно прибавила, попадает в масс-старты и в настоящее время является второй биатлонисткой России. Так что можно смело сказать, что и с Мироновой в IBU угадали. Что уж говорить про Нойнер, Вирер и многих других.

Как заслужила

Павлова уже на первом этапе Кубка мира заявила о себе на полную катушку. Во второй свой гонке на элитном уровне Женя стала восьмой, а на следующем старте закрепила успех и попала в топ-10. В Оберхофе россиянка хорошо провела свой этап в эстафете и помогла России впервые за долгое время встать на верхнюю ступеньку пьедестала в этой дисциплине. На чемпионате мира в Эстерсунде также заехала в десятку в личной гонке. Да само попадание в масс-старт на мировом первенстве – показатель высокого уровня.

«Россия выиграет ещё три медали. Будет и золото». И это не русский прогноз В Россию на чемпионате мира по биатлону верят французы, словенцы и даже, немножко, литовцы. Почему же мы сами топим свою команду?

Вероятно, Павлова была бы совсем высоко в общем зачёте, если бы не многочисленные болезни, свалившиеся на неё по ходу сезона. Она пропускала этапы в Нове-Место, Антхольце, Северной Америке. И вот теперь не приехала на завершение сезона в Осло. Причём болезнь, накрывшая Женю после Оберхофа, была очень серьёзной. В какой-то момент из-за высокого пульса спортсменка банально не могла нормально передвигаться.

Юмористка и хохотушка

Павлова – находка для журналистов и болельщиков. Каждое её интервью – заряд позитива и юмора, а ещё целый список слов и словосочетаний, которые пополнят ваш лексикон. Россиянка за один год стала едва ли не самой медийной личностью в женской сборной. И хотя сама она уверяет, что самая популярная биатлонистка у нас Екатерина Юрлова-Перхт, мы-то знаем, кто готов с ней конкурировать.

У такой медийности, правда, есть и обратная сторона. Как только ты дашь слабину на трассе, некоторые болельщики готовы съесть тебя в социальных сетях. После относительных неудач в этом сезоне угрожали не только Павловой, но даже её родителям, что в какой-то момент вывело биатлонистку из себя.

«Люди, вы сошли с ума?!» Крик души биатлонистки сборной России «Неадекваты с какашкой на душе, оставьте себе своё дерьмо. Никто из-за вас не вздёрнется».

Что с ней будет дальше?

Очевидно, что россиянка пока не привыкла к нагрузкам на Кубке мира и организм предсказуемо был не готов к такому ритму. По логике это должно быть учтено в летней подготовке. Но российский биатлон и логика далеко не всегда совместимы.



Да и в сборную ещё надо отобраться. Прозрачный отбор, который применили в СБР перед этим сезоном, сработал, и вряд ли от него откажутся. Так что Павловой надо быть во всеоружии. Она это понимает и даже шутит, что выйдет на первый пик формы на чемпионате России, а на второй – на отборе перед стартом сезона. Шутки шутками…



Пока и Павловой, и болельщикам надо просто порадоваться большой награде и хорошенько переварить всё, что произошло за последние пять месяцев. А следующий сезон должен дать ответ на вопрос, действительно ли Павлова готова со временем превратиться в серьёзную величину мирового биатлона.