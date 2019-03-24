Сборная России по фигурному катанию лучшая в мире. Спасибо Загитовой

Перед чемпионатом мира по фигурному катанию в Сайтаме сборная России не выглядела фаворитом в общекомандном медальном зачёте. В каждой дисциплине у наших фигуристов были серьёзные конкуренты, да и результаты сезона не позволяли однозначно предсказать российский триумф на японском льду. Но уже первые прокаты избавили от опасений: практически вся российская команда подошла к главному старту сезона в оптимальной форме.



В активе сборной России оказалось пять наград из 12 разыгранных. Почти половина! С такими показателями никто соперничать не смог. Победа в медальном зачёте чемпионата мира по фигурному катанию для России не редкость, но в предыдущий раз, в 2016 году, для этого хватило двух наград. А сейчас их пять, и это настоящий прорыв. Начиная с 2005 года у сборной России не было больше двух мест на пьедестале, а пять наград последний раз оказывались в нашей копилке 16 лет назад.



А символом блестящего выступления России на чемпионате мира стало золото Алины Загитовой.

У Загитовой нет соперниц

Победы от олимпийской чемпионки ждала вся страна, но фаворитом соревнований одиночниц была не она, а японка Рика Кихира. Загитова сделала всё, чтобы многотысячная арена в Сайтаме и миллионы зрителей по всему миру увидели сражение на уровне мировых рекордов. Но борьбы за золото не получилось – Кихира дрогнула и в итоге оказалась за чертой призёров. Загитова же на ошибки соперницы внимания не обратила и показала два изумительных проката без единой помарки. 16-летняя ученица Этери Тутберидзе добилась идеального завершения трудного сезона и стала первой российской фигуристкой в истории, победившей и на Олимпиаде, и на чемпионате мира.

Теперь легенда. Загитова наконец-то выиграла чемпионат мира! Медведева тоже сотворила невероятное: она снова на пьедестале почёта. И это с травмой бедра! Неужели это начало возрождения?

Возрождение Медведевой

Ещё одну награду России в женском катании принесла Евгения Медведева. Причём её попадание на пьедестал изначально казалось даже менее вероятным, чем золото Загитовой. Двукратная чемпионка мира, несмотря на травму ноги, продемонстрировала тот самый характер, который помог внешне хрупкой и жизнерадостной девочке стать лучшей фигуристкой планеты. Да, два сезона назад любое место Медведевой кроме первого расценивалось бы как неудача. Но сегодня, после ухода от родного тренера и переезда за океан, после грубой травли и смены короткой программы в середине сезона, после постоянных ошибок и нервной борьбы за путёвку на чемпионат мира эта бронза для Жени наверняка ценнее многих побед.

Наше величество. Загитова стала лучшей в истории. Надолго ли? Медведева или Слуцкая? Нет, теперь Загитова — лучшая российская фигуристка всех времён. Но через несколько лет всё вновь может поменяться

Евгения выжала из своих нынешних программ практически всё. В Сайтаме этого оказалось достаточно для бронзы, но, чтобы регулярно попадать на пьедестал и уж тем более претендовать на победу, россиянке нужно увеличивать техническую базу. Медведева сама это прекрасно понимает и говорит, что готова к усложнению программ.

Прыжок в вечность

Именно по этому пути пошла Элизабет Турсынбаева из Казахстана, которая в течение пяти лет тренировалась у нынешнего наставника Медведевой Брайана Орсера, но летом 2018 года вернулась в группу Этери Тутберидзе. 19-летняя спортсменка в произвольной программе чисто прыгнула четверной сальхов и стала первой фигуристкой в истории, приземлившей четверной прыжок на официальных взрослых соревнованиях. В том числе этот элемент помог Элизабет завоевать серебро. Под руководством Орсера Турсынбаева не поднималась на чемпионатах мира выше девятого места, а сейчас обыгрывает Медведеву, которая в те времена доминировала. Пока заочная тренерская дуэль Тутберидзе и Орсера явно не в пользу канадца.

Американский наследник Ханю

Если бронза Медведевой доставила Орсеру только положительные эмоции, то вот серебро своей главной звезды Юдзуру Ханю скорее разочаровало. Двукратный олимпийский чемпион завалил короткую программу и отдал судьбу золота в руки действующего чемпиона мира американца Нэйтана Чена. Ханю в произвольной программе собрался и выдал лучший прокат в истории, но его мировые рекорды в произвольной и по сумме продержались всего несколько минут. Чен чисто сделал четыре четверных и с сумасшедшей оценкой в 323,42 балла вывел мужское фигурное катание на качественно новый уровень. Это просто космос.

Серебро с мировым рекордом

Били мировые рекорды и спортивные пары. В короткой программе россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили великолепно и установили новый ориентир для всех дуэтов. Так здорово короткую программу не катал никто и никогда. К сожалению, близость победы сковала фигуристов, особенно Володю. Внутреннее напряжение и боязнь ошибиться не дали им полностью раскрыть образы в произвольной. Но даже идеальное катание скорее всего итоговое положение не изменило.

Шаг до мечты. Китайские монстры отобрали у России золото чемпионата мира Тарасова и Морозов вновь остались без победы на главном старте. Не хватило даже мирового рекорда. Зато у России уже две медали!

Китайский дуэт Вэньцзин Суй/Хань Цун показал удивительный по эмоциям и чувственности номер, который принёс им золото чемпионата мира, два мировых рекорда и любовь большинства зрителей, которые наблюдали за этим чудом на льду. Третьими стали россияне Наталия Забияко и Александр Энберт, которые сумели преодолеть все трудности и закончить сезон на сверхпозитивной ноте.

Первые после лучших

В танцах на льду у России тоже был большой повод для радости. Виктория Синицина и Никита Кацалапов с отличными оценками завоевали серебро. В борьбе за победу сенсации на произошло. Французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон подтвердил звание сильнейшего в мире, обновив все три мировых рекорда.



Таким образом, в общей сложности восемь из 12 лучших результатов в истории были показаны на чемпионате мира в Сайтаме. От этого ценность победы России в общекомандном медальном зачёте только возрастает.