Драма на десерт. Кузьмина хотела вырвать у Вирер Кубок мира. Но не смогла

Последняя гонка сезона вышла удивительной: Пихлер ушёл победителем, а 31-летняя американка впервые с медалью. Лишь у России всё как всегда.

В женском биатлоне в отличие от мужского интрига сохранялась до самого конца, что неудивительно, ведь в девушек нет такого монстра как Йоханнес Бё. Им может стать Херманн, но это уже я забегаю вперёд. А пока на победу в Кубке мира претендовали Доротея Вирер, Лиза Витоцци и Анастасия Кузьмина. Преимущество Доро перед последней гонкой сезона было очень солидным, но в женском спорте случаются порой очень странные вещи.

Не будем забывать и драму с участием Кайсы Мякяряйнен и той же Кузьминой, когда Анастасия неправильно посчитала очки и думала, что уже проиграла титул, бросив бороться на последних метрах. В итоге потеря позиций на финише стала катастрофой. Что, если у Доротеи возникнут проблемы с арифметикой?

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Вирер убила интригу

Кузьминой надо было идти ва-банк, и она с первых же метров дистанции возглавила группу в надежде, что итальянки не выдержат такой темп и потом завалят стрельбу. Но Лиза и Доротея на первом круге уверенно шли в лидирующей группе. И вот девушки приехали на стрельбу и случилась спортивная драма. Витоцци как и в спринте промазала сразу три раза, а Кузьмина – два! Вирер была безупречна и практически убила интригу на корню. После такого надо было просто дойти до финиша.

Порадовала на первой стрельбе Миронова, но из-за того, что долго работала на рубеже, отставание от лидеров уже составляло порядка 20 секунд. Юрлова допустила один промах и по сути вычеркнула себя из претендентов на что-то серьёзное.

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Вирер вернула интригу

Вместо того, чтобы окончательно убить надежды соперников, Доротея завалила вторую стрельбу! Три промаха у итальянки, и она с первых мест откатилась в третий десяток. Кузьмина могла завертеть интригу совсем с новой силой, но не попала последним выстрелом и осталась в конце второго десятка. Но впереди Вирер. Для победы в общем зачёте ей по-прежнему требовалось чудо, а именно победа в этой гонке.

Россиянки окончательно выбыли из борьбы после того, как Миронова промахнулась дважды. Юрлова была точна, но уж больно сильно устала Екатерина к концу сезона. Ходом она категорически не справлялась с темпом лидеров.

Обидный промах Кузьминой

На третьей стрельбе ситуация в борьбе за «Глобус» не поменялась. Кузьмина и Вирер промахнулись по одному разу и остались при своих. Хотя даже немного продвинулись вперёд по позициям. Такие расклады целиком и полностью устраивали Доротею, которой не нужно было совершать подвиг. Подвиг требовался от Насти, но четыре промаха на трёх рубежах – это очень много даже для супер скоростной представительницы Словакии.



Все точки должны были быть поставлены на заключительной стрельбе. Кузьмина пулей пролетела четвёртый круг и переместилась уже на седьмую позицию. Только вот погоня дала о себе знать на рубеже. Настя промахнулась дважды и окончательно лишила себя шансов на трофей. Вирер же «махнула» один и спокойно добилась нужного результата. Доротея впервые в карьере выиграла общий зачёт Кубка мира!

Американка – третья!

Ещё один интересный момент, о котором я просто не могу молчать, это подиум американки Клэр Игэн. После того, как в IBU сменилась власть, Клэр возглавила комитет спортсменов и в 31 год вышла на совершенно другой уровень выступлений. Практически в каждой гонке Игэн была в топе по скорости, и закономерным итогом этого стал пьедестал почёта в последнем старте сезона. Американка также является ярым борцом с допингом, но всё это не мешает ей прогрессировать и добиваться своей цели. Молодец!