Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Статьи /

Кубок мира по биатлону 2019 –Вирер выиграла Большой хрустальный глобус

Кубок мира по биатлону 2019
Александр Говоров
Фото: РИА Новости
Драма на десерт. Кузьмина хотела вырвать у Вирер Кубок мира. Но не смогла
Последняя гонка сезона вышла удивительной: Пихлер ушёл победителем, а 31-летняя американка впервые с медалью. Лишь у России всё как всегда.
Другие / Биатлон

В женском биатлоне в отличие от мужского интрига сохранялась до самого конца, что неудивительно, ведь в девушек нет такого монстра как Йоханнес Бё. Им может стать Херманн, но это уже я забегаю вперёд. А пока на победу в Кубке мира претендовали Доротея Вирер, Лиза Витоцци и Анастасия Кузьмина. Преимущество Доро перед последней гонкой сезона было очень солидным, но в женском спорте случаются порой очень странные вещи.

Не будем забывать и драму с участием Кайсы Мякяряйнен и той же Кузьминой, когда Анастасия неправильно посчитала очки и думала, что уже проиграла титул, бросив бороться на последних метрах. В итоге потеря позиций на финише стала катастрофой. Что, если у Доротеи возникнут проблемы с арифметикой?

Кубок мира по биатлону. Логинов в борьбе за второе место в «тотале». LIVE
Все события 24 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.

Вирер убила интригу

Кузьминой надо было идти ва-банк, и она с первых же метров дистанции возглавила группу в надежде, что итальянки не выдержат такой темп и потом завалят стрельбу. Но Лиза и Доротея на первом круге уверенно шли в лидирующей группе. И вот девушки приехали на стрельбу и случилась спортивная драма. Витоцци как и в спринте промазала сразу три раза, а Кузьмина – два! Вирер была безупречна и практически убила интригу на корню. После такого надо было просто дойти до финиша.

Порадовала на первой стрельбе Миронова, но из-за того, что долго работала на рубеже, отставание от лидеров уже составляло порядка 20 секунд. Юрлова допустила один промах и по сути вычеркнула себя из претендентов на что-то серьёзное.

Россиянка Павлова – новичок года в биатлоне! Съели, хейтеры?
Эту награду получали многие суперзвёзды мирового биатлона. Сможет ли наша Павлова стать новой Вирер или Нойнер?
Биатлон. Кубок мира-2018/19. Женщины. Масс-старт 12,5 км
24 марта 2019 года, воскресенье. 15:45 МСК
1
Ханна Эберг
Швеция
35:56.2
2
Тириль Экхофф
Норвегия
+1.3
3
Клэр Игэн
США
+10.4

Вирер вернула интригу

Вместо того, чтобы окончательно убить надежды соперников, Доротея завалила вторую стрельбу! Три промаха у итальянки, и она с первых мест откатилась в третий десяток. Кузьмина могла завертеть интригу совсем с новой силой, но не попала последним выстрелом и осталась в конце второго десятка. Но впереди Вирер. Для победы в общем зачёте ей по-прежнему требовалось чудо, а именно победа в этой гонке.

Россиянки окончательно выбыли из борьбы после того, как Миронова промахнулась дважды. Юрлова была точна, но уж больно сильно устала Екатерина к концу сезона. Ходом она категорически не справлялась с темпом лидеров.

Обидный промах Кузьминой

На третьей стрельбе ситуация в борьбе за «Глобус» не поменялась. Кузьмина и Вирер промахнулись по одному разу и остались при своих. Хотя даже немного продвинулись вперёд по позициям. Такие расклады целиком и полностью устраивали Доротею, которой не нужно было совершать подвиг. Подвиг требовался от Насти, но четыре промаха на трёх рубежах – это очень много даже для супер скоростной представительницы Словакии.

Все точки должны были быть поставлены на заключительной стрельбе. Кузьмина пулей пролетела четвёртый круг и переместилась уже на седьмую позицию. Только вот погоня дала о себе знать на рубеже. Настя промахнулась дважды и окончательно лишила себя шансов на трофей. Вирер же «махнула» один и спокойно добилась нужного результата. Доротея впервые в карьере выиграла общий зачёт Кубка мира!

Американка – третья!

Ещё один интересный момент, о котором я просто не могу молчать, это подиум американки Клэр Игэн. После того, как в IBU сменилась власть, Клэр возглавила комитет спортсменов и в 31 год вышла на совершенно другой уровень выступлений. Практически в каждой гонке Игэн была в топе по скорости, и закономерным итогом этого стал пьедестал почёта в последнем старте сезона. Американка также является ярым борцом с допингом, но всё это не мешает ей прогрессировать и добиваться своей цели. Молодец!

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент