«Если ты уж слово дал, то держи его». Губерниев готовится к жизни без биатлона

Голос российского биатлона затронул самые животрепещущие темы по окончании сезона. Почему Бё – звезда, а Логинов – нет? Почему он не держит зла на Цветкова и Бабикова? С какой «мамой» лучше остаться сиротой? И главное — как жить дальше без биатлона?



Очередная публикация в традиционной рубрике Губерниева «Вы уху ели?» — сытная, как никогда.

«Респектую Елисееву за помощь»

Я хочу выразить респект Матвею Елисееву, который внимательно следил за Кентеном Фийоном Майе, понимая ситуацию. Это выяснилось уже после гонки. Логинов с Матвеем никак это не обсуждали до старта, ни о чём не договаривались. Так что сам Матвей проявил спортивную и гражданскую позицию. Правда, Детьё он упустил из виду, но тот был слишком далеко. Елисеев большой молодец, потому что цена любого очка могла быть катастрофической. Хорошо, что всё сложилось так, как сложилось. А вообще, биатлонный сезон для России оценил бы на твёрдую четвёрку. Сезон точно не провальный.



Я не троллю Матвея, а говорю абсолютно серьёзно. Без всякой иронии. Он реально сказал, что следил за Кентеном, поэтому не было нужды пропускать Логинова на финише. Хотя вообще такие вещи у нас часто происходят. Посмотрите, что происходит в лыжных гонках. Мы сами не дали Большунову выиграть Кубок мира. Командная работа обязательно нужна.

«Может, некоторым финансирование урезать?» Вы знаете, на кого намекает Губерниев Дмитрий вообще не собирается беречь российских биатлонистов. А с Фуркадом теперь прилюдно обнимается. Разве так можно?

«Логинова ждут три часа в отеле, а он не приходит»

Если говорить про мужскую сборную России по биатлону, то действительно уровень четвёрки лидеров отличается от уровня остальной команды. Необходимо наладить тренировочный процесс, прописать планы, готовиться. Я не думаю, что наши вчерашние юниоры настолько плохи. Поршнев уже призёр чемпионата мира. Ребята развиваются и растут. Просто пожелаю им удачи.



Что касается общения наших спортсменов с прессой, то скажу следующее. Если биатлонист пообещал, что даст интервью всем пишущим СМИ после окончания чемпионата мира и мои коллеги его ждут три часа в отеле, а он к ним не приходит, это выглядит странно. Речь об Александре Логинове, как вы поняли. Если ты уж слово дал, то держи его. Это проблема не только биатлонистов, но и вообще некоторых российских спортсменов.

«Йоханнес – звезда, а Логинов – нет»

Не надо забывать, что, в отличие от спортсменов, с ними ходят поговорить люди, которые по-настоящему заканчивали высшие учебные заведения и очень солидные заведения. И это ведь не отношение к прессе, это отношение к болельщикам собственной страны, которые платят налоги и содержат сборную. Чтобы стать звездой, нужно быть как Йоханнес Бё. Он – звезда, а Логинов пока нет.



Есть ли у меня надежда на молодое поколение российских биатлонистов? Есть. Эти ребята понимают цену известности, цену бизнеса. Они здорово ориентируются в пространстве, они вообще лучше, чем мы. Надо им доверить в этом смысле. Я не боюсь, что они в какой-то момент могут взять пример с некоторых старших товарищей и закрыться от всех. Если спортсмен хороший, то с ним ничего не будет. А если ты плохой спортсмен, то в любом случае никому не интересен.

«Не обижаюсь на Цветкова и Бабикова»

Хочу в этой связи сказать несколько слов о Диме Малышко. Это человек, который прошёл всё. Я наблюдал, как медные трубы чуть вскружили ему голову, он выпал из сборной. Он многое переосмыслил. Я за него переживаю особенно. Он большой молодец. У него трое детей, он прекрасный папа, замечательный муж, у него красавица жена. Он олимпийский чемпион и призёр чемпионата мира. Я искренне желаю ему ещё показать себя на высшем уровне.



Я также искренне надеюсь, что люди, которые в этом году выпали из основного состава мужской сборной, в следующем году в него вернутся. У меня вот все спрашивают, почему я обращаю внимание на Бабикова и Цветкова. Потому что мне досадно, что люди, которые стояли на пьедестале почёта, а я им подсказывал слова российского гимна, сейчас выпали из обоймы. Надеюсь, что они соберутся и докажут мне, какие они замечательные спортсмены. Но самое главное, что они должны доказать это самим себе. Я за то, чтобы бегали сильнейшие. Никто ни на кого не обижается.

«Я могу устроить эту встречу рыжего и белого клоунов». О ком это Губерниев? Дмитрий уверен, что слишком серьёзное отношение к жизни – путь в тупик. И считает себя «бременским музыкантом».

«Горжусь тем, что являюсь востребованным человеком»

Насколько тяжело мне будет прожить полгода без биатлона? Во-первых, у меня ещё будет Тюмень, где будет отличная программа. У меня будет два концерта с живой музыкой. О месте и времени скажу дополнительно. После Тюмени работы будет полно. Я соскучился по работе в студии программы «Все на матч». Потом я поеду на «Евровидение», затем отработаю чемпионат мира по хоккею из московской студии. Там как раз будут самые жаркие матчи. Летом я буду находиться в ожидании плавательного чемпионата мира, у нас год до Олимпиады всего. Это будет грандиозное спортивное событие.



Также у меня будет масса рекламных и благотворительных мероприятий. Я горжусь тем, что являюсь востребованным человеком, так что работы всегда полно. Хотелось бы поблагодарить всех коллег по работе. Мы делали великолепную программу. Такое количество работы в прямом эфире, которое делает наша биатлонная бригада, в мире не делает никто! Мы здесь абсолютные лидеры. Такой нагрузки не выдерживает никто из иностранцев, а я выдерживаю. Ребята мои тоже выдерживают.

Хочу сказать большое спасибо моим дорогим зрителям за поддержку. Хочу сказать спасибо лыжникам. У меня очень болит за них душа, потому что у них не было в этом году таких прямо грандиозных побед. Я очень надеюсь, что поправится Устюгов, что Большунов выиграет Кубок мира, что мы будем работать командой. А то иногда возникает ощущение, что с некоторыми «мамами» лучше побыть сиротой.



Успею ли я отдохнуть в таком графике? А я и не устал! В гребле есть такой термин — «подъезд», когда ты готовишься к гребку. Мы спрашивали у тренера, а когда отдыхать-то вообще. А отдыхать надо на «подъезде».

Вот так.