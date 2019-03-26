Бьорндален нас спасёт… Какое будущее ждёт российский биатлон?

В недалёком будущем доберёмся и до Кубка мира. Если, конечно, сборную не разгонят. Что может случиться раньше – выбирать вам!

Вот и всё. Кубок мира по биатлону завершён. Все медали, цветы и «Хрустальные глобусы» уже розданы, сфотографированы, упакованы и отправлены по домам. Спортсмены тоже отправились отдыхать: кто-то в горе, кто-то в радости, кто-то – в смешанных чувствах.

Теперь пришло время вам разобраться со своими эмоциями и расставить приоритеты. В рамках нашей традиционной рубрики «Вечер биатлона» мы снова спрашиваем: что же по-настоящему важно для вас по итогам финального этапа в Норвегии? Второе место Логинова в итоговом зачёте Кубка мира? Признание успехов Евгении Павловой? Золотое прощание Анастасии Кузьминой с большим биатлоном? Или вы всей душой переживали за Йоханнеса Бё и рады его победам?

Обдумайте свой выбор. У вас всего один шанс дать правильный ответ!

Хотя нет, два. Вопросов ведь тоже, как всегда, два. Второй вы найдёте ниже.

Хорошо ли, плохо ли, но обновлённая сборная России добрела до конца сезона. Было всякое: феерические провалы и умопомрачительные победы, трогательные речи и гневные высказывания, скандалы и примирения, блеск и кошмар. Но в спорте мерилом всего является результат. У мужской команды он есть – второе место Логинова уже вошло в историю биатлона.

Но можно ли добиться большего, если идти по выбранному пути? Может быть, победы – это случайность? Или поражения – это недоразумения и проблемы роста спортсменов?

Что вы думаете о будущем сборной России по биатлону? Оно у этой команды вообще есть?