Логинов может даже выиграть Кубок мира. Но ему нужно меняться

Кто бы мог подумать перед стартом сезона, что после ухода из спорта Антона Шипулина в российском биатлоне появится человек, способный продолжить славные традиции по попаданию в топ-3 по итогам Кубка мира. Но уже с первых гонок в Поклюке стало ясно, что Александр Логинов ворвался в элиту всерьёз и надолго. Да, без спадов не обошлось, но в целом россиян провёл выдающийся сезон и по праву занял второе место в общем зачёте.

Но всегда же хочется большего, не так ли? Биатлонные гуру ответили на вопрос, способен ли Логинов в ближайшем будущем выиграть «Большой хрустальный глобус».

Дело Шипулина живёт. Логинов провалил гонку, но это абсолютно неважно Сборная России ужасно выступила в последней гонке сезона, но болельщики всё равно счастливы. А Логинову безумно повезло.

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»

— Наверное, у Логинова есть перспективы побороться за «Глобус». Но, мне кажется, что Александр находится слишком в себе на данный момент, чтобы стать звездой мирового класса. Ему нужно измениться по отношению к окружающему миру, и окружающий мир будет его ласкать и отвечать взаимностью. Потенциал у нашего спортсмена большой, но для того, чтобы стать настоящей звездой, ему надо начать себя вести так же раскованно, как, к примеру, ведёт себя Йоханнес Бё.



Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

— У Саши потенциал очень хороший. Ему надо разобраться со стрельбой. Она нестабильна. Прежде всего, это связано с работой в отношении нахождения на огневом рубеже. У него постоянно на лежке первый выстрел – промах. Это же явно одна и та же ошибка. Если она сохраняется, то надо работать над ней. В подготовительный период сразу надо отрабатывать все эти элементы. И тогда он может конкуренцию составлять даже Йоханнесу Бё. Конечно, норвежец здорово выступает. Но в контактной борьбе он неуютно себя чувствует и не раз проваливался, когда с ним шли ноздря в ноздрю. Так что у Саши есть все шансы на следующий год заявить о себе еще громче



Александр Привалов, двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР

— Саше надо в первую очередь добавить объёмную работу. Ему чего-то не хватает в этом компоненте. Но есть и второе очень важное обстоятельство. Это его техническая работа по стрельбе. Я внимательно слежу за его действиями на рубеже и вижу следующую проблему. На стрельбе работают два анализатора – зрительный и двигательный. В момент выстрела оба анализатора должны быть активными. У Логинова, по моему мнению, работает сначала зрительный, а потом уже палец пассивно накладывается на спусковой крючок.

Когда психологическая напряжённость слабая, то стрельба проходит. Это было и с Бё, ведь он тоже очень быстро стрелял какое-то время. Потом он изменил свою методику. В любом случае Логинову надо перестраиваться в стрельбе, потому что удачная работа на рубеже у него чередуется с провалами. Надо все эти моменты разобрать, и тогда Саша будет способен бороться в том числе и за «Большой хрустальный глобус».

О таком и не мечтали! Логинов — второй в общем зачёте Кубка мира А вы могли предположить, что новый лидер сборной после Шипулина появится так быстро? Логинов завершил сезон вторым в мире!

Матиа Ковачевич, PR-менеджер Якова Фака

— Если смотреть на вещи реалистично, то Логинов может бороться за «Глобус» при условии, что Йоханнес будет испытывать проблемы со здоровьем или просто решит пропустить 4-5 гонок в сезоне. Конечно, никто не может гарантировать, что Бё сможет держать такую фантастическую форму и дальше. И я также уверен, что Логинов в состоянии добиться ещё большего прогресса, но на данный момент у меня есть ощущение, что мы становимся свидетелями эры доминирования норвежца. Это может быть примерно как период доминирования Фуркада.



Логинов очень стабилен, этого у него не отнять. Он не пропустил ни одну из 25 гонок, а в 15 из них был в десятке. Мне кажется, у него было небольшое западение скорости после Рупольдинга, а потом начались проблемы со стрельбой, но никто кроме Йоханнеса не смог провести сезон без спадов. Норвежец может позволить себе промахнуться 5 раз и всё равно выиграть гонку. Так что для того, чтобы Александр выиграл Кубок мира, должны сложиться сразу несколько факторов в одно целое.

Наше мнение

Александр Говоров, спецкор «Чемпионата»

— Глубоко убеждён, что Логинов в состоянии бороться за «Глобус». Более того, считаю эту награду невероятно ценной, потому что она лучше всего отражает уровень биатлониста. Конечно, всегда можно отдать все силы, подготовиться и настроиться на какую-то гонку чемпионата мира, зацепить медаль, а на Кубке не показывать никаких результатов. Но условных Лоуэлла Бэйли и Нэйтана Смита (победитель и призёр ЧМ) вряд ли запомнят как великих биатлонистов, а вот тех, кто выигрывал «Большие хрустальные глобусы», знают все.

В этом плане я присоединюсь к нашим выдающимся биатлонистам Александру Привалову и Дмитрию Васильеву и пожелаю Саше Логинову сделать стрельбу более стабильной и надёжной. Всё остальное, чтобы стать лучшим по итогам сезона, у него есть.

Мнение читателей

tetrys

Саня, в межсезонье работать над стрельбой. Наказ всей болельщицкой братии!



uss1967

Логинову повезло опять. Что с допингом, что со 2-м местом. Больше такой прухи не будет



berezkin58

Жду следующего сезона с надеждой, что у Бё закончатся таблетки, и он станет бегать как все, а Саня сбросит мандраж и подтянет стрельбу!