МОК принял решение лишить бобслеиста Зубкова двух наград Олимпиады в Сочи. Вице-чемпионом Игр станет умерший два года назад американец.

Посмертное награждение. У Зубкова заберут медали. Но есть ли те, кому отдадут?

Кусок металла

«Повторяю ещё раз: я заработал медали честно: потом и кровью. Отдавать их не буду!»

Зубков официально лишён золота Сочи-2014

Так отреагировал на решение МОК бобслеист Александр Зубков, добывший на Олимпиаде в Сочи вместе со своими экипажами два золота, но лишившийся статуса чемпиона после долгого и весьма запутанного расследования. А вообще, считать ли Зубкова олимпийским чемпионом, теперь, похоже, каждый решает сам. Ведь в ноябре 2018-го бывший Александр вообще оспорил решение МОК в Мосгорсуде, восстановившем его в статусе олимпийского чемпиона. Какие-то последствия такой юридический финт, конечно, имеет, но разбираться в них, если вы не Зубков, смысла нет.

МОК в любом случае уже вычеркнул российские экипажи из списков победителей. Вернуть медали или нет – вопрос скорее технический. Теперь это просто кусок позолоченного металла.

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По сути, ключевые решения во всей этой истории были приняты весной 2018 года. В конце апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу Зубкова. Панель CAS пришла к выводу, что спортсмен лично и сознательно был замешан в конкретных действиях по замене его мочи в допинг-пробах. А аномально высокий уровень соли – это попытка скрыть следы замены. В соответствии с этим и было принято решение.

CAS опубликовал обоснования по апелляциям Легкова и Зубкова

Интересно, что в тот же день CAS опубликовал и мотивировочную часть решения по лыжнику Александру Легкову, который на Олимпиаде в Сочи выиграл золотую и серебряную медали. В этом случае суд счёл набор косвенных доказательств недостаточным и медали оставил.

С тех пор прошёл почти год, но, с точки зрения МОК, ничего не изменилось. Для него вина российского бобслеиста доказана, а его медали уже перераспределены между конкурентами.

Два серебра – умершему спортсмену

Так кому же достались два золота Олимпиады-2014 через пять лет после её окончания?

В соревнованиях двоек на первое место поднялся швейцарский экипаж Беата Хефти, а американская пара Холкомб – Лэнгтон соответственно оказалась на втором месте. Бронзу получат латвийцы: экипаж Оскара Мелбардиса во время соревнований показал пятое время, но поднялся на третью строчку после дисквалификаций команд Зубкова и Касьянова.

В заездах четвёрок новыми чемпионами Олимпиады в Сочи стали спортсмены из Латвии – экипаж под управлением Мелбардиса. Американцы с Холкомбом во главе и здесь поднялись с третьего места на второе, а третьими стали британцы с пилотом Джоном Джексоном.

Такое перераспределение медалей спустя годы после старта можно считать восстановлением справедливости, а можно – циничной насмешкой. Ведь, например, Холкомб, который теперь признан двукратным вице-чемпионом Олимпиады, скоропостижно скончался в мае 2017 года.

Россия пока первая

В медальном зачёте Олимпиады-2014 у сборной России, кстати, не всё так плохо, как можно было предположить. Апелляция в CAS позволила отстоять львиную долю добытых на домашних Играх медалей. Тот же Легков остался при своих, равно как и его партнёр по команде Вылегжанин. Удалось отстоять золото скелетониста Третьякова, серебряные медали в санях и коньках.

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На сегодняшний день в изменившейся медальной таблице Олимпиады-2014 сборная России по-прежнему занимает первое место. Лучшее выступление в истории страны – 13 побед – всё-таки не засчитано. Но 29 медалей, включая 11 золотых у сборной России, пока ещё осталось.

Хотя некоторые расследования ещё продолжаются. Возможно, и в таблице будут изменения.