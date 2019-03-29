Американцы завоевали три титула чемпионов мира в скоростном спуске на коньках. Россияне пока с лидерами не борются, но уже на подходе.

Почти что «Марвел». Американцы снова спасают «мир». А где русские?

Финал чемпионата мира по скоростному спуску на коньках в сезоне 2018/19 удался на славу! На кону решающей гонки ATSX-500 в канадском местечке Ла-Сар был чемпионский титул в мужском и женском зачётах. В случае осечек лидеров Кэмерона Нааза и Аманды Трунцо золотые награды чемпионата мира могли уйти в руки их конкурентам. Так что перед решающими забегами накал страстей был на пределе.

Идеальный уик-энд

Перед заключительной гонкой сезона отрыв Кэмерона Нааза от Кайла Кроксалла, занимающего второе место, составлял лишь 175 очков. Это означало, что в случае невыхода лидера сезона в финал, Кроксалл-старший мог лишить американца чемпионского титула. Кэмерон это прекрасно понимал, а потому выложился по-максимуму и провел идеальный уик-энд.

Сначала Нааз стал лучшим квалификации, а затем показал своё чемпионское катание и в гонках. Кэмерон без проблем пробился в полуфинал и, затаив дыхание, наблюдал за выступлением основного конкурента. К разочарованию местных зрителей, в четвертьфинале Кроксалла постигла неудача. В первом же повороте перед ним упал Габриэль Рэно, и Кайл догнать соперников уже не смог. В полуфинал вышли Стивен Кокс и Лука Даллаго.

«Из МОК звонят, торопят. Поняли, что такой вид спорта нужен на Олимпиаде» Но наш Минспорта не торопится. Нужно ведь финансирование выделять, так что лучше растянуть удовольствие. Года на три.

Кэмерон Нааз вышел на старт своего полуфинального забега в приподнятом настроении и без проблем выиграл его. А затем и завершил сезон на мажорной ноте, опередив в финале Мирко Лахти, Майкла Юлианелло и Луку Даллаго. Чемпионство стало для американца третьим в карьере – и это рекорд чемпионата мира по количеству завоеванных титулов!

Несостоявшийся рекорд

Аманда Трунцо могла стать первой среди всех атлетов в истории соревнований, победившей во всех гонках сезона, в которых она принимала участие. Американка прибыла в Ла-Сар, имея в послужном списке победы на этапах Red Bull Crashed Ice в Йокогаме (Япония), Йювяскюле (Финляндия) и Бостоне (США), а также на этапах ATSX 250 в Юденбурге (Австрия) и ATSX 500 в Мон-Дю-Лак (США).

«Родители уверены, что я – сумасшедшая». Им просто страшно смотреть Скоростной спуск на коньках – испытание даже для хоккеистов, а ведь среди них трусов нет. Зато тут есть девчонки. Пусть им и дико страшно.

Но осуществить задуманное американке не дала Анаис Моран из Швейцарии. Экс-фигуристка Моран была лучшей во всех забегах, включая финал. В решающей гонке этапа Анаис опередила канадку Жаклин Лежер, соотечественницу Паулин Шаппюи и саму Трунцо. Впрочем, третьего места в Канаде Аманде было достаточно, чтобы выиграть титул. Трунцо снова стала чемпионкой мира, как и в 2018 году.

Приехал, чтобы праздновать

Победив на этапе Red Bull Crashed Ice в Бостоне, американский вундеркинд Джо-Джо Веласкес досрочно завоевал дебютный титул чемпиона мира по скоростному спуску на коньках среди юниоров. Лишённый турнирной мотивации Джо-Джо прибыл в Ла-Сар лишь для того, чтобы отпраздновать чемпионство с соотечественниками Наазом и Трунцо.



Впрочем, завоевать дополнительные 500 очков в копилку общего зачета вовсе не прочь был его конкурент и соотечественник – Дерек Абрахамсон. В решающей гонке этапа американец опередил Йони Сааринена из Финляндии, Майка Трамбле из Канады и Мартина Баррау из Франции.

Россия не отстаёт

Наши соотечественники могут занести сезон 2018/19 чемпионата мира по скоростному спуску на коньках себе в актив. В мужском, женском и юниорском зачётах по итогам чемпионата мира россияне оказались в дюжине лучших. Кроме того, россияне несколько раз поднимались на подиум этапов чемпионата мира. Герман Титов стал третьим в гонке ATSX-250 в австрийском Юдербурге, Денис Новожилов стал первым, а Дмитрий Мурлычкин вторым на этапе ATSX-250 в Екатеринбурге. А в женском зачете в столице Урала весь подиум заняли россиянки: Виктория Сенотрусова, Татьяна Леушина и Анжела Миллер.



И хотя на равных бороться с мировыми лидерами россиянам пока непросто, стремление побеждать никто не отменял. В следующем сезоне наши спортсмены постараются подняться ещё выше!

Скоростной спуск на коньках. Финальный этап, ATSX-500. Ла-Сар, Канада



Мужчины

1. Кэмерон Нааз (США).

2. Мирко Лахти (Финляндия).

3. Майкл Юлианелло (США).

4. Лука Даллаго (Австрия).

5. Скотт Кроксалл (Канада).



Женщины

1. Анаис Моран (Швейцария).

2. Жаклин Лежер (Канада).

3. Амарда Трунцо (США).

4. Паулин Шаппюи (Швейцария).

5. Мариам Трепанье (Канада).



Юниоры

1. Дерек Абрахамсон (США).

2. Йони Сааринен (Финляндия).

3. Майк Трамбле (Канада).

4. Мартин Баррау (Франция).

5. Алекс Шрифелс (США).



Общий зачет чемпионата мира по итогам сезона 2018/19, мужчины

1. Кэмерон Нааз (США) – 3250 очков.

2. Кайл Кроксалл (Канада) – 2575.

3. Мирко Лахти (Финлянди) – 2525.

4. Лука Даллаго (Австрия) – 2500.

5. Скотт Кроксалл (Канада) – 2475…

11. Герман Титов (Россия) – 1335…

26. Дмитрий Мурлычкин (Россия) – 847,5…

29. Денис Новожилов (Россия) – 772,5…

63. Егор Тутариков (Россия) – 400,125.



Общий зачет чемпионата мира по итогам сезона 2018/19, женщины

1. Амарда Трунцо (США) – 3150 очков.

2. Жаклин Лежер (Канада) – 2800.

3. Анаис Моран (Швейцария) – 2725.

4. Мариам Трепанье (Канада) – 2700…

5. Тамара Кайя (Канада) – 2200…

10. Виктория Сенотрусова (Россия) – 1200…

16. Татьяна Леушина (Россия) – 975…

29. Светлана Илатовская (Россия) – 408,75.



Общий зачет чемпионата мира по итогам сезона 2018/19 (юниоры)

1. Джо-Джо Веласкес (США) – 2500 очков.

2. Йони Сааринен (Финляндия) – 2150.

3. Мартин Баррау (Франция) – 1800.

3. Тома Ямаучи (Япония) – 1800.

5. Тео Ришале-Чаудер (Франция) – 1700…

8. Егор Тутариков (Россия) – 1425…

14. Владислав Иванов (Россия) – 1125.