«Гараничева надо понять и простить. Он явный лидер российского биатлона»

Курьёзы Евгения Гараничева стал едва ли не главной темой всего биатлонного сезона в России. Не будем в очередной раз перечислять все нелепые ситуации, в которые попадал Евгений по ходу Кубка мира и чемпионата мира в Эстерсунде. На спортсмена за них обрушивались волны критики, однако нашлись и те, кто его поддержал. Гараничева нужно понять и простить. Всё-таки он один из лидеров сборной России.

«Он же не специально»

На чемпионате России в защиту спортсмена выступил член правления СБР и по совместительству министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

«Женя подошёл к чемпионату мира в одной из своих лучших форм и в каждой гонке претендовал на медаль. В спорте бывает, что не хватает какой-то удачи. Что-то от Жени в этот раз отвернулось. Вряд ли он хотел сделать это специально, я говорю о лишнем штрафном круге. Видимо, накопилась усталость. Есть в России традиционная фраза в таких случаях, что надо понять и простить. Его обвинили во всех грехах. Конечно, он хотел выиграть медаль.



Он не хотел и опоздать на старт, в той гонке он был готов бороться. Как-то не сложилось. Что касается эстафеты, я хочу сначала поговорить с ним и понять, почему произошёл отказ. Русские люди слишком эмоционально на всё реагируют, у нас от любви от ненависти один шаг. Все неудачи в этом году сошлись на одном человеке – на Жене Гараничеве. Делать трагедию из этого не стоит. В российском биатлоне есть два явных лидера и Гараничев – один из них».

Скандал с Гараничевым важнее всех российских медалей? Как такое может быть? Так и есть. Хотя ничего важнее феерического провала Мартена Фуркада быть не может. Неужели вы не согласны? Тогда выбирайте сами!

Провал Глазыриной и драма Елисеева

Два дня назад вы восторгались классным возвращением Екатерины Глазыриной, которая выиграла спринт на чемпионате России. Но в гонке преследования у Кати случился полный провал в стрельбе. 12 промахов – это катастрофа, но шансы отобраться в команду Глазырина по-прежнему сохраняет. А выиграла пасьют Лариса Куклина, которая к чемпионату России избавилась от болезней и, судя по всему, гарантировала себе место в сборной на централизованной подготовке.



Отметим второе место молодой Екатерины Мошковой и пятое место быстроногой по российским меркам Ирины Казакевич. Эти девочки показали потенциал для работы с основой. И, конечно, обращает на себя внимание третье место Маргариты Васильевой и в очередной раз вызывает сожаление, что с большой долей вероятности мы потеряем отличную спортсменку, когда придёт решение IBU по пропуску допинг-тестов.

Фабрика звёзд. Почему чемпионат России по биатлону — главный старт сезона В Тюмени выступят как минимум два юных биатлониста, способных стать суперзвёздами Кубка мира.

В мужской части настоящая драма приключилась с победителем спринта Матвеем Елисеевым. На первом круге у него оторвался ремень винтовки, и Матвею пришлось везти её к первой стрельбе в руке, отталкиваясь одной палкой. Елисеев красавец, боролся до конца и несмотря на все проблемы, остался в топ-10. А победил, конечно, Александр Логинов, который по скорости был на голову сильнее конкурентов. Помешать ему мог разве что Елисеев, но у того случились проблемы.



После финиша Саша сильно хромал и признался, что уже на чемпионате мира бегал с серьёзной травмой. Так что пожелаем нашему лидеру залечить все болячки и со свежими силами подойти к новому сезону. Не очень понятно, зачем было нагружать спортсмена ещё и стартами на чемпионате России. Неужели были сомнения по его кандидатуре в плане отбора в команду?

СБР открыл бюджет – что там интересного?

Во-первых, надо похвалить Союз биатлонистов России за то, что они открыли все карты для общественности по окончании сезона. Ходило много слухов про финансовую составляющую российского биатлона, поэтому собрать пресс-конференцию и обнародовать бюджет было единственно правильным решением в этой ситуации. Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов раскрыл карты и надо сказать, что тузов в колоде организации оказалось не так много.

СБР ежемесячно доплачивает тренерскому штабу сборной 1,28 млн рублей

Российский биатлон, если верить цифрам, стал значительно беднее. А кто-то, наоборот, может сказать, что он начал жить по средствам и это положительный момент. Давайте разбираться во всей этой информации.



Доходная часть, по данным СБР, превысила расходную – 128 миллионов рублей против 116. Более чем треть доходов российского биатлона в прошлом сезоне составили вливания от компания «Газпром». И хотя в СБР утверждают, что теперь живут не на бюджетные средства, мы понимаем, что это не совсем так. Но это детали. Добиться профицитного бюджета было несложно, пришлось жертвовать многим.

Нуждов: в 2020 году надеемся увеличить доходы СБР до 200 млн рублей

В частности, мы узнали, что президент СБР Владимир Драчёв, вице-президент Виктор Майгуров и исполнительный директор организации Сергей Голиков ездили в командировки исключительно за свой счёт. Если при прошлом руководстве СБР расходы на командировки составляли 36 млн рублей, то сейчас сумма сократилась до 4,4 млн. Наш биатлон стал считать деньги, и это здорово. И результаты при этом хуже не стали, даже лучше. Но стремиться к улучшению финансового состояния всё равно надо. Судя по плану, представленному Нуждовым, в СБР это тоже понимают.