Даже на чемпионате России Гараничев не справляется с психологическим давлением. А Логинов почему-то никак не хочет лечиться.

Логинов хромает, Гараничев опять чудит. Сборная России, да что с тобой?

Гараничев проиграл и упал

Буквально за день до масс-старта на чемпионате России по биатлону за многострадального Евгения Гараничева объяснился и вступился член правления СБР, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и большой поклонник биатлона Владимир Якушев.

«Есть в России традиционная фраза в таких случаях, что надо понять и простить. Русские люди слишком эмоционально на всё реагируют, у нас от любви до ненависти один шаг».

«Гараничева надо понять и простить. Он явный лидер российского биатлона» «Все неудачи в этом году сошлись на одном человеке». Чиновник и член правления СБР призвал отстать от Евгения Гараничева.

Поняли. Простили. Но в масс-старте Евгений снова хорошенько начудил.

Один промах на первой «лёжке» не выбил Гараничева из борьбы за высокие места. Напротив – разозлил. Догнав основную группу, уже ко второй стрельбе Евгений показал чистую работу и вышел на первое место. На первой «стойке» тюменский спортсмен снова порадовал родные трибуны – пять попаданий. Точность вместе с хорошей скоростью на дистанции позволяла Гараничеву бежать к победе в гордом одиночестве – на вторую «стойку» он примчал с отрывом, составляющим почти 40 секунд. Мог позволить себе промахнуться разок-другой.

Три промаха лишили Гараничева победы в масс-старте на ЧР, Семаков — первый

Первые две мишени Евгений закрыл. Следующие три – нет. Закидывая на спину винтовку, Гараничев возвёл к небу взгляд страдальца – снова не справился с психологическим давлением и упустил не только победу, но и медаль: в борьбе за бронзу сильнее оказался Логинов.

В довершение всего Гараничев после пересечения финиша ещё и упал. Вроде бы обошлось без серьёзных ушибов. Но это падение – ещё один штрих в картину не самого удачного сезона.

Логинову лечиться надо?

С Александром всё тоже очень и очень непросто. Во второй половине сезона он выступает тяжеловато и постоянно испытывает трудности в стрельбе. В масс-старте на чемпионате России они никуда не делись: лидер сборной Росси не закрыл четверть всех мишеней: 5 из 20. И только высокая скорость лыжного хода позволила ему даже с такой стрельбой получить медаль.

А за золото в гонке с общего старта сражались два спортсмена, которые стреляли безупречно. Владимир Семаков и Максим Буртасов закрыли на протяжении почти всей гонки шли в связке, и только на финишном круге 33-летний Семаков вырвался вперёд и стал чемпионом страны.

По Логинову непонятен ещё один момент. Александр явно прихрамывает. По его собственному признанию, дискомфорт он испытывал уже на чемпионате мира. Его личный тренер Александр Касперович объяснил, что у спортсмена болит колено, боль то проходит, то возобновляется, однако причины травмы и степень её серьёзности ещё не определены. В таком случае, может быть, лидеру сборной России стоит завершить насыщенный сезон раньше и приступить к диагностике и лечению повреждения. Не ровен час, его и усугубить можно.

Место в сборной у Логинова будет точно. Так почему же Логинов тянет? Дело в призовых?

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Миронова показала скорость

В женском масс-старте всё было более прозаично, хотя и здесь лидеры точной стрельбой болельщиков не порадовали. Светлана Миронова и Лариса Куклина, до последнего боровшиеся за победу, допустили по три промаха. Миронова в итоге оказалась немного быстрее и победила. На третьем месте с одним промахом и большим отставанием финишировала Виктория Сливко.

Стоит сказать, что у девушек отрыв лидеров сборной от тех, кто может попасть в национальную команду, не так велик, как у мужчин. И тренерам придётся поломать голову над составом.

А ещё у женщин были один герой вне зачёта – Анастасия Кузьмина. Прославленная спортсменка из сборной Словакии – уроженка Тюмени, и первые шаги в биатлоне она делала именно в этом городе. Так что лично объявить о завершении карьеры тюменским болельщикам, пообщаться с ними, пофотографироваться и раздать автографы Кузьминой было очень приятно.