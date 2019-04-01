И эти люди обвиняют Россию? Под подозрением – американский тренер чемпионов

Ситуация в российской лёгкой атлетике давно вызывает волнение и даже негодование на Западе. Но как вы думаете, если в любой легкоатлетической сборной мира будет работать тренер, подопечные которого были пойманы на применении запрещённых препаратов, кто-то отреагирует? В некоторых случаях такое возможно. Но в большинстве своём никто и внимания не обратит. Даже если ученики этого тренера выигрывают Олимпиады и чемпионаты мира, а сам он отсидел в тюрьме за мошенничество. Не верите? Сейчас расскажем.

Король мирового спринта

Журналист портала InsideTheGames и коллега Хайо Зеппельта по работе на ARD Ник Батлер несколько дней назад выразил возмущение тем, что легкоатлеты сборной Великобритании сотрудничают с американским тренером Лэнсом Брауманом. Известнейшим специалистом, подопечные которого выигрывали самые престижные соревнования – Олимпиады и чемпионаты мира. Батлер заявил, что если ИААФ имеет претензии к России, где работают тренеры, имеющие отношение к допинговому прошлому, то нужно присмотреться и к другим.

Сам же Батлер вместе с Зеппельтом недавно раскручивал историю с Валентином Маслаковым, который была главным тренером сборной России, а теперь отвечает в национальной команде за спринт и барьерный бег. Теперь журналист просит обратить внимание на Лэнса Браумана, специализирующегося на подготовке спринтеров.



Чем известен Брауман? Да это практически Виктор Чегин, воспитанники которого завоёвывали почти всё золото в ходьбе. У Браумана же блистают спринтеры – они выигрывали всё!



Представительница Ямайки Вероника Кэмпбелл-Браун – трёхкратная олимпийская чемпионка, многократный призёр Олимпийских игр. Американец Тайсон Гэй – трёхкратный чемпион мира, обладатель второго в истории результата в беге на 100 м. Шона Миллер с Багамских островов – олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 400 м. Один из мировых лидеров в беге на 200 м Ноа Лайлс – также ученик Браумана.



Из британских атлетов с этим специалистом сейчас работают чемпион Европы в беге на 400 м Мэтью Хадсон-Смит, спринтерша Дезире Хенри и прыгунья в длину Джасмин Сойерс.

Отсидел в тюрьме. За спортсменов

Брауман никогда не был обвинён в нарушениях антидопинговых правил. А вот его спортсмены – были. Гэй и Кэмпбелл-Браун попались перед московским чемпионатом мира 2013 года (тем самым, от которого вдруг резко отказались ученики Виктора Чегина). Американский спринтер получил годичную дисквалификацию, а ямайская бегунья отделалась строгим предупреждением. Её соотечественник Стив Маллингс попался на допинге дважды и получил пожизненное отстранение от спорта. Были и ещё два не столь известных спортсмена, уличённых в нарушениях.



Справедливости ради, некоторые из атлетов успели перейти к другому наставнику, когда допинг-пробы показывали положительные результаты. Но консультантом всё так же оставался Брауман.



Каждый раз, когда его ученики попадались на допинге, наставник делал заявления о том, что они честнейшие люди и останутся таковыми вне зависимости ни от чего, а также будут помогать расследованию.



Тренер всегда стоял за своих спортсменов. Ради них он даже год отсидел в тюрьме и за триумфом Гэя на чемпионате мира в Осаке наблюдал из тюремной камеры в Техасе. Туда он загремел за мошенничество и растрату: пытался выбить больше федеральных денег на стипендии спортсменам, подделывая документы.

Российский Чегин

Если отбросить всю романтику, то Брауман практически ничем не отличается от Чегина. Оба за спортсменов, оба работали для их достижений, у обоих не один попавшийся на запрещённых веществах подопечный. Разница в том, что один пожизненно дисквалифицирован, а другой активно работает, записывает обучающие курсы и пишет книги. Формально ему ничего не предъявишь. Но и опальный Маслаков, например, абсолютно в той же ситуации.



И вообще, нет тех, кто невиновен. Есть те, кто пока не попался.



Батлер прав. Если говоришь «а», то надо сказать и «б». Британские борцы с допингом едины со своими американскими (и не только) коллегами в своём желании критиковать и наказывать Россию по любому поводу. Может, им стоит начать со своих спортсменов и тренеров?