«Шоу должно продолжаться». Тутберидзе отказывается жалеть фигуристок

Тренер Тутберидзе не идёт на уступки даже чемпионкам и называет их по фамилии. Неужели по-другому побеждать нельзя?

Владимир Познер – небожитель российской журналистики. Приглашения в его авторскую программу на Первом канале получают лишь избранные. Те, чьё мнение важно и интересно всей стране. 1 апреля, в день 85-летнего юбилея мэтра, гостем телепроекта «Познер» стала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Сам факт участия в программе говорит, что значимость и влияние личности Тутберидзе простирается далеко за пределы спорта.

Самый успешный тренер по фигурному катанию последних лет ведёт непубличный образ жизни, редко даёт интервью и почти не ходит по телешоу. Отчасти от такой закрытости вокруг Тутберидзе образовалась аура жёсткости, требовательности и даже некоторой безжалостности. Одни говорят, что иначе олимпийских чемпионок не подготовить, другие обвиняют наставницу чуть ли не в жестоком обращении с детьми. Часовое интервью Этери Георгиевны Познеру однозначного ответа на вопрос, кто из них прав, не даёт, зато позволяет лучше понять философию тренера, воспитавшего Евгению Медведеву и Алину Загитову.

Главное, Тутберидзе даже не пыталась казаться мягче, чем есть.

Тутберидзе не сдержалась и написала. А Медведевой за это досталось! Этери Тутберидзе после чемпионата мира рассказала о наболевшем, а читатели начали войну в комментариях. Да что с вами, люди?!

«Взрослые фигуристки начинают себя жалеть»

Самый распространённый упрёк в адрес Этери Тутберидзе заключается в том, что она может работать только с юниорками, которые безропотно выполняют указания тренера. А недавний пример Элизабет Турсынбаевой, исполнившей четверной на чемпионате мира, списывают на природную миниатюрность представительницы Казахстана. Тутберидзе, по сути, с этими претензиями и не спорит. Только дело, по её словам, не в физиологии, а в менталитете.

«Я не вижу каких-то проблем, чтобы не делать это в 20 лет. Но они, как показывает практика, начинают отвлекаться на всё вокруг. Естественно, начинают меньше тренироваться, жалеют себя, щадят. Это, конечно, мешает тренировочному процессу. Подростка в 14, 15, 16 лет ничего не отвлекает. Он голоден до результата. Как только достигают этого результата, они начинают себя жалеть. И это мешает, — говорит Тутберидзе. — В 19 лет мы с Турсынбаевой восстановили четверной сальхов. Она особо вопросов не задавала. Мы: «Лиза, надо идти». Она: «Хорошо». Вот как-то так. А с нашими спортсменами так не получилось бы. …> Ты говоришь: «Надо сделать». Тебе в ответ: «А зачем? Не сегодня, завтра».

Сборная России по фигурному катанию лучшая в мире. Спасибо Загитовой Невероятная Загитова, героическая Медведева, космический американец и куча мировых рекордов. Каким мы запомним чемпионат мира 2019.

«Липницкая свою долю любви получила»

Практически в каждом ответе Этери Георгиевны чувствуется колоссальный максимализм: «Дети должны воспринимать четверные прыжки как что-то само собой разумеющееся. Нынешнее поколение учило двойные ради тройных, а новое поколение должно учить тройные ради четверных».

Рассказывая про секреты успеха своих подопечных, она делает акцент на дисциплине и исполнительности: «Я просто хочу, чтобы после плохой тренировки спортсмен приходил неудовлетворённым домой или вообще не хотел уходить домой, а просил остаться на ещё одну тренировку и исправить». Во главу угла Тутберидзе ставит работу, а вот про талант или индивидуальность не говорит ни слова, давая критикам ещё один повод сравнивать её группу с конвейером. Она даёт понять, что за вчерашних чемпионов не держится, но при этом не считает их судьбы сломанными и исковерканными.

«Весь мир восхищался Липницкой, и она свою долю любви получила. Она на какой-то период отложила коньки, потому что это безостановочные нагрузки, от тебя постоянно чего-то ждут. Психологически очень тяжело выдержать вот это ожидание новых программ, побед и так далее. И не каждый спортсмен этого хочет. Липницкая прошла свой путь, который она хотела пройти, — с помощью мамы, с помощью меня, всех нас вместе. Думаю, она счастлива, что у неё была возможность оказаться на вершине успеха и показать свои лучшие программы», — считает тренер.

«Как только ты сошёл с подиума – всё, ты никто»

Чего греха таить, многие болельщики ждали, что Тутберидзе наконец расскажет подробности болезненного расставания с Евгенией Медведевой. Напрямую этого не произошло – фамилия Медведевой прозвучала за часовую беседу два раза, и оба от ведущего. При этом как минимум трижды показалось, что Этери Георгиевна аккуратно намекает на двукратную чемпионку мира, уехавшую от неё к канадцу Орсеру. Говоря о причинах прекращения сотрудничества с Липницкой и Медведевой, Тутберидзе ещё раз подчеркнула, что не потерпит в своей группе и зачатков «звездной болезни».

«Наверное, эта жёсткость сыграла роль. Когда спортсмен уже что-то завоевал и решил, что теперь он может потренироваться по-другому и к нему надо обращаться по-другому. «Не надо меня теперь по фамилии называть, если я плохо сделал, а по имени!» То есть начинается конфликт. Я считаю так. Родной мой, как ты шёл к медали, как к ней пришёл, так ты и пойдёшь дальше. Если я начну тебя жалеть, если начну уменьшать нагрузки — сегодня ты здесь устал, отдохнёшь недельку, а потом выйдешь — и всё получится. Да ничего не получится, будет всё то же самое. Если раньше за эту неделю происходила раскоординация, то и теперь будет то же самое.

Почему вдруг ты должна взять неделю полного отдыха? Почему вдруг для тебя нужно позвать отдельного хореографа? Ты больше не можешь заниматься в зале вместе со всеми? Почему? Потому что у тебя медали? Да как только ты сошёл с подиума — всё, ты никто. Ты должен доказать обратное на следующем старте. Пока ты не докажешь обратное, ты опять никто. У тебя есть какие-то прошлые медали, но тебе никак это не поможет в будущем», — откровенно признаётся Тутберидзе.

Ещё раз тень Медведевой привиделась, когда её бывшая наставница не советовала учить четверные 20-летним спортсменкам. Евгении сейчас 19, и она как раз после чемпионата мира сказала, что собирается тренировать прыжки в четыре оборота. И уже в самом конце интервью, во время блица Тутберидзе произнесла ещё одну фразу, которая могла бы быть применима к ситуации с Медведевой: «Я не умею забывать, а, следовательно, простить до конца».

«Шоу должно продолжаться»

Было бы наивно предполагать, что закрытая и сдержанная Тутберидзе вдруг раскроется и расскажет о самом сокровенном. Но кое-что её интервью Владимиру Познеру прояснило. Она действительно жёсткий тренер, который считает, что большие победы без этой жёсткости невозможны.

Безжалостное отношение к фигуристкам и бесперебойная подготовка всё более совершенных кадров реально позволяют сравнить группу Тутберидзе с фабричным производством. Но тысячи юных спортсменок со всей страны и их родителей готовы отдать всё, чтобы оказаться на этом конвейере. А пока это так, шоу должно продолжаться.

Именно такими словами Этери Тутберидзе сопроводила видео четверного тулупа в исполнении 11-летней Софьи Акатьевой. Жёстко, цинично, но очень правдиво.