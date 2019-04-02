Без лыж, патронов и надежды. Как лидеры сборной России превратили биатлон в цирк

Заключительные гонки чемпионата России по биатлону в Тюмени получились на загляденье. Эстафеты порадовали не только борьбой на дистанции и огневых рубежах, но и всевозможными курьёзами. В день смеха на чемпионате России был выходной, но биатлонисты решили повеселить болельщиков на следующий день. Однако от клоунады в последней гонке зимнего сезона хотелось скорее рыдать.

То ли сервис виноват, то ли туалет

Началось с того, что Дмитрий Малышко опоздал на старт. Судьи по рации уже спрашивали друг друга, где представитель сборной Санкт-Петербурга, а его даже в стартовом городке не было. Потом Дмитрий появился, выскочив без лыж и оружия. Винтовку он успел набросить, а лыжи ему принесли через полминуты.



Бывший главный тренер сборной России Александр Касперович вбросил информацию о том, что Малышко засиделся в отхожем месте перед стартом и там же забыл лыжи. Но сам Дмитрий после окончания этапа рассказал, что возникло недопонимание с сервисёрами, которые не принесли вовремя инвентарь. Конечно, спортсмен на своём этапе нервничал, но сделал, что мог – с последнего места питерская команда ушла.

Поворот не туда

Алексей Волков решил не отставать от своего напарника по победной эстафете Олимпиады в Сочи. Биатлонист из Ханты-Мансийска превосходно провёл свой первый этап, быстро и чисто стрелял, бежал в лидерах, но… Перепутал коридор и побежал на стрельбище вместо передачи эстафеты. Пришлось разворачиваться и исправлять ошибку.



После гонки Волков этот момент вообще не стал комментировать. Он сказал лишь, что только к эстафете сумел оправиться от болезни и «закуситься», завязать темп. А весь чемпионат, на котором Алексей хотел показать всем свою готовность, прошёл для него неудачно.

Пустая обойма и стрельба в никуда

Бронзовый призёр прошедшего чемпионата мира в Эстерсунде в эстафете Матвей Елисеев вышел на старт с пустой обоймой. Он понял это только на первом огневом рубеже, когда винтовку пришлось перезаряжать. По одному патрону! Елисеев бежал на втором этапе, и после его первой стрельбы сборная Москвы уже не могла претендовать на высокие места. На втором рубеже Матвей выглядел безукоризненно, но соперники были уже слишком далеко.



Едва не подхватил вирус и лидер сборной России в завершившемся сезоне Александр Логинов. На второй стрельбе он мгновенно послал в яблочко три выстрела, а затем столь же быстро допустил три промаха: показалось, что даже не целился. На две незакрытые мишени у Александра оставалось два патрона, но он справился и даже вывел сборную Тюменской области на третье место. Впрочем, это был лишь локальный успех.

Ханты-Мансийск – абсолютная победа

Спортивные итоги эстафет таковы: и у мужчин, и у женщин победили первые команды Ханты-Мансийского автономного округа. Интересно, что при этом в обеих эстафетах провалились хозяева соревнований из Тюмени.

В женской эстафете никому из призёров не удалось обойтись без штрафных кругов, включая и чемпионок. У них на последнем рубеже на круг зашла Екатерина Мошкова. Её преимущество перед «стойкой» составляло более минуты, но она занервничала и всё растеряла. Если бы зашла на два круга, то упустила бы победу. Второе место заняла команда Свердловской области – два круга на свой счёт записала Светлана Миронова, а третьей стала сборная Красноярского края, где такое же количество штрафа было у Дианы Якимец.



У мужчин победила та команда из Ханты-Мансийска, в которой бежали кандидаты в сборную России Семён Сучилов, Иван Томилов и Вадим Филимонов. Второй стала сборная Башкортостана с Антоном Бабиковым и Эдуардом Латыповым, а третьей – команда Удмуртии с кошмарно стрелявшим Александром Поварницыным и Владимиром Семаковым, явно заносящим этот чемпионат России себе в актив.