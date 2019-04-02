«Давайте запретим такого президента». Губерниев объявляет Вяльбе войну?

Повод для споров всё тот же: Губерниев хочет видеть личную жизнь спортсменов. Вяльбе их ограничивает. Или всё не так просто, как кажется?

Международный сезон в биатлоне уже закончился. В лыжных гонках – тоже. Думали, что громких новостей из этих видов спорта больше не будет? Ан нет! Дмитрий Губерниев снова разжёг пламя угасшего конфликта с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Дмитрий весьма остро отреагировал на предложение Елены Валерьевны запретить спортсменам пользоваться соцсетями во время соревнований: «Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок. Почему? Потому что это бред. До свидания! Хотя если ещё есть вопросы. Давайте вернёмся к довоенным автомобилям, например. Каждый спортсмен сам себя ограничивает в чём-то. Зачем вводить общие ограничения?»

Да что вообще происходит между двумя крупными фигурами российского спорта?

«Лучше не читать комментарии и спать спокойно»

Поводом в очередной раз заговорить об использовании спортсменами соцсетей во время крупных соревнований стало обращение российской биатлонистки Евгении Павловой к болельщикам прямо во время гонки чемпионата мира. Девушке и её родителям писали отнюдь не слова поддержки, и Павлова отреагировала жёстко: «Ваше дерьмо прошу оставить при себе».

Биатлонистка сборной России опубликовала пост прямо во время гонки ЧМ. Там 18+ Она делает злым болельщикам прямое и жёсткое предложение. Да что вообще происходит в российском биатлоне?

Но если в сборной России по биатлону к этому отнеслись спокойно, то Елена Вяльбе подчеркнула, что в её команде подобное недопустимо. Спортсмен вообще не должен расходовать эмоции на общение в соцсетях, чтение комментариев о себе и тем более гневные ответы.

«Если бы случилось, как с Павловой, то для этого человека онлайн-общение с болельщиками тут же бы закончилось. Ни в коем случае так делать нельзя. Лучше не читать никакие комментарии, чтобы спать спокойно и не думать о всяких глупостях. Те, кто так и сделал, здорово выступил в Зеефельде», – объясняла свою точку зрения руководитель лыжной федерации.

Лидер сборной России идёт против Губерниева. Скандал всё-таки начался «Вас 1,5 человека, а за мной страна!» — жёстко ответил Губерниев. Но почему его не хотят видеть на чемпионате мира и кто за этим стоит?

Не стоит при этом забывать, что именно Вяльбе несёт основную ответственность за спортивные результаты команды. А уж по этой части к лыжникам вопросы минимальны. Да, с норвежцами на равных на чемпионате мира побороться не вышло, однако восемь медалей в 12 гонках – отличный показатель. Биатлонистам до таких высот в последние годы тянуться и тянуться.

В спорте цель зачастую оправдывает любые средства её достижения. И, условно говоря, на неделю отнять у спортсменов телефоны – не самое страшное на пути к медалям чемпионата мира или Олимпиад. Тем более, такая практика уже используется, например, лыжниками из Швеции.

К тому же эти самые телефоны пока никто не отнимает. Вяльбе лишь говорит о возможности, о том, что подобное решение обсуждается. И не факт, что он действительно будет принято.

Так почему же Губерниев так взорвался? Это же выглядит просто странно!

Конфликт на пустом месте

Не будем занимать ничью сторону, а попытаемся взглянуть на вещи объективно.

Дмитрий не скрывает, что и сам любит «инстаграм», и за страничками спортсменов охотно следит, и черпает оттуда информацию, которую рассказывает зрителям во время гонок. Если лыжники по решению тренеров с «инстаграмом» попрощаются, Губерниеву просто будет сложнее работать. А кому понравится, когда его ограничивают в излюбленных способах и методах работы?

Второй вариант – некий глубинный конфликт. Почему Губерниев не особенно любит Вяльбе и в последнее время нередко её цепляет, может рассказать только он сам. Если когда-то захочет. А пока всё происходящее похоже на открытую неприязнь и объявление войны.

«Он больше не комментатор». Скандал с Губерниевым вышел на уровень президентов Например, президент лыжной федерации даёт указание сборной России всячески сопротивляться Дмитрию. Почему? И это вообще законно?

Но есть и третья версия. Значительно более интересная. Дмитрий Губерниев давно превратился из простого телекомментатора в спортивного шоумена. Он спокойно переносит волны критики – она его не цепляет. Его конфликт с Вяльбе, безусловно, подогрел интерес публики к чемпионату мира, о котором многие узнали, лишь услышав о скандале. Так что, может быть, всё это – не самый приятный, но очень эффективный пиар лыжной сборной России? Рейтинги биатлона пока сильно превосходят рейтинги лыж, и, может, Дмитрий пытается посредством скандала сосредоточить внимание и позитив болельщиков на Вяльбе и лыжниках, приняв на себя всю критику?

Разумеется, это лишь одна из версий. Но если она несправедлива, то зачем Дмитрию создавать скандал на ровном месте, когда сезон в биатлоне уже завершён, а он сам готовится к отпуску?

Чемпионат России по лыжным гонкам будет продолжаться ещё неделю. Вы об этом знали?