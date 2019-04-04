Вяльбе российский спорт не спасёт. А Губерниев может!

Парадоксально, но факт. Такие люди как Дмитрий Губерниев для российского спорта не менее важны, чем люди вроде Елены Вяльбе. А, может быть, даже более важны и нужны.
Нет, это текст не про то, какой Губерниев хороший. Он про трудности российского спорта.
Такие трудности, которые одним завоеванием медалей Олимпиад не решаются.
Важны не только победы
Глобальных задач у спорта высших достижений на мировой арене две: это укрепление международного имиджа страны и создание примеров, стимулирующих оздоровление нации.
К первой задаче Губерниев имеет косвенное отношение, а Вяльбе – самое прямое, ведь именно под её руководством команда завоёвывает медали чемпионатов мира и делает вклад в копилку команды на зимних Олимпийских играх. Но со второй задачей всё полностью наоборот.
Чтобы дети захотели заниматься тем или иным видом спорта, о нём нужно рассказывать, его нужно делать популярным. Чаще всего дети в детстве хотят стать хоккеистами и футболистами, но не потому что у них большие зарплаты, а потому что их часто показывают по телевизору.
Недостаточно в течение одной олимпийской недели раз в четыре года создать такую рекламу виду спорта, чтобы все мгновенно его полюбили. Это большая регулярная работа. И именно такую работу за последнее десятилетие проделала с биатлоном команда Губерниева. Задумайтесь только: сборная России уже который год показывает весьма скромные результаты. Давно ушли времена, когда победы в эстафетах были не чудом. Однако рейтинги биатлона по-прежнему растут.
В то же время есть и виды спорта, в которых всё наоборот. Вы в курсе, что россияне по итогам зимнего сезона блистали в скелетоне, санном спорте, сноуборде, коньках? Во всех этих видах спорта у нас не просто локальные победы, а Кубки мира, медали чемпионатов мира!
Да и те же лыжи. За какими стартами вы следили, за исключением чемпионата мира? Отлично, если смотрели «Тур де Ски» и финал Кубка мира. Но всё это – едва ли полсезона. А ведь в каждой гонке, за редким исключением, россияне бились за медали. Почему же это было не интересно?
Видимо, не одни только победы в чистом виде подкупают зрителя, но и что-то ещё.
Спорт не для зрителя
Есть и ещё один момент, который в своих репортажах неоднократно подмечал Губерниев. В России спортсмены высокого уровня чаще всего живут и тренируются за счёт налогов. Выиграл Олимпиаду – получил премию от государства, не выиграл – есть зарплата от региона. За редким исключением спортсмены в нашей стране не хотят и не умеют заниматься популяризацией – им это не нужно, зарплаты и премии в олимпийских видах всё равно обеспечены.
На западе спортивная модель другая. Там спорт давно стал шоу, которое должно быть ярким, популярным и, как следствие, хорошо продаваемым. Есть популярность – есть деньги. Именно поэтому, например, в НФЛ у тренера могут взять интервью прямо в разгар матча. У нас же, скорее всего, пошлют подальше. Хотя тот же биатлон в этом отношении сделал большой шаг вперёд.
В России важнее всего медали. Будут победы – будет отчёт перед министерством – будут деньги. Спорт в России – это не про популярность, не про зрелище, не про зрителей. Если в течение года лыжи в нашей стране вообще не будут показывать – не изменится ровным счётом ничего. Если подобное случится в Норвегии – это будет катастрофой из-за ухода рекламы и спонсоров.
В России можно вообще на три года закрыться на спортивных базах, затем выйти на Олимпиаду, победить, и это золото будет мерилом безоговорочного успеха во всех отношениях.
Это не призыв всё сломать и переделать под западную модель. Просто нужно понимать, что есть и другой подход. Публичность никак не мешает победам: Йоханнес Бё и Мартен Фуркад, Йоханнес Клебо и Федерико Пеллегрино готовы рассказывать о своих эмоциях для зрителей даже после неудачных гонок, и это никак не мешает им на следующий день биться за победу.
Так почему это должно мешать российским спортсменам?
А высокое внимание публики, которое обеспечивают такие люди как Губерниев, вместе с высокими спортивными результатами и способно породить настоящую любовь к виду спорта. Такую, что переживать захочется не только во время борьбы за золото на Олимпиаде.
Такую, что дети у экранов захотят стать не только Дзюбой и Овечкиным, но и Большуновым.