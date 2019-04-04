Вяльбе российский спорт не спасёт. А Губерниев может!

Российский спорт не для зрителя, а для спортсмена. Губерниев пытается это изменить.

Парадоксально, но факт. Такие люди как Дмитрий Губерниев для российского спорта не менее важны, чем люди вроде Елены Вяльбе. А, может быть, даже более важны и нужны.

«Губерниеву снесло голову». А Вяльбе права на сто процентов! Елена Вяльбе с огромным трудом возродила российские лыжные гонки. Она не даст всё разрушить ради чьих-то рейтингов. Пора это понять.

Нет, это текст не про то, какой Губерниев хороший. Он про трудности российского спорта.

Такие трудности, которые одним завоеванием медалей Олимпиад не решаются.

Важны не только победы

Глобальных задач у спорта высших достижений на мировой арене две: это укрепление международного имиджа страны и создание примеров, стимулирующих оздоровление нации.

К первой задаче Губерниев имеет косвенное отношение, а Вяльбе – самое прямое, ведь именно под её руководством команда завоёвывает медали чемпионатов мира и делает вклад в копилку команды на зимних Олимпийских играх. Но со второй задачей всё полностью наоборот.

Чтобы дети захотели заниматься тем или иным видом спорта, о нём нужно рассказывать, его нужно делать популярным. Чаще всего дети в детстве хотят стать хоккеистами и футболистами, но не потому что у них большие зарплаты, а потому что их часто показывают по телевизору.

Недостаточно в течение одной олимпийской недели раз в четыре года создать такую рекламу виду спорта, чтобы все мгновенно его полюбили. Это большая регулярная работа. И именно такую работу за последнее десятилетие проделала с биатлоном команда Губерниева. Задумайтесь только: сборная России уже который год показывает весьма скромные результаты. Давно ушли времена, когда победы в эстафетах были не чудом. Однако рейтинги биатлона по-прежнему растут.

«Давайте запретим такого президента». Губерниев объявляет Вяльбе войну? Повод для споров всё тот же: Губерниев хочет видеть личную жизнь спортсменов. Вяльбе их ограничивает. Или всё не так просто, как кажется?

В то же время есть и виды спорта, в которых всё наоборот. Вы в курсе, что россияне по итогам зимнего сезона блистали в скелетоне, санном спорте, сноуборде, коньках? Во всех этих видах спорта у нас не просто локальные победы, а Кубки мира, медали чемпионатов мира!

Да и те же лыжи. За какими стартами вы следили, за исключением чемпионата мира? Отлично, если смотрели «Тур де Ски» и финал Кубка мира. Но всё это – едва ли полсезона. А ведь в каждой гонке, за редким исключением, россияне бились за медали. Почему же это было не интересно?

Видимо, не одни только победы в чистом виде подкупают зрителя, но и что-то ещё.

Спорт не для зрителя

Есть и ещё один момент, который в своих репортажах неоднократно подмечал Губерниев. В России спортсмены высокого уровня чаще всего живут и тренируются за счёт налогов. Выиграл Олимпиаду – получил премию от государства, не выиграл – есть зарплата от региона. За редким исключением спортсмены в нашей стране не хотят и не умеют заниматься популяризацией – им это не нужно, зарплаты и премии в олимпийских видах всё равно обеспечены.

На западе спортивная модель другая. Там спорт давно стал шоу, которое должно быть ярким, популярным и, как следствие, хорошо продаваемым. Есть популярность – есть деньги. Именно поэтому, например, в НФЛ у тренера могут взять интервью прямо в разгар матча. У нас же, скорее всего, пошлют подальше. Хотя тот же биатлон в этом отношении сделал большой шаг вперёд.

В России важнее всего медали. Будут победы – будет отчёт перед министерством – будут деньги. Спорт в России – это не про популярность, не про зрелище, не про зрителей. Если в течение года лыжи в нашей стране вообще не будут показывать – не изменится ровным счётом ничего. Если подобное случится в Норвегии – это будет катастрофой из-за ухода рекламы и спонсоров.

В России можно вообще на три года закрыться на спортивных базах, затем выйти на Олимпиаду, победить, и это золото будет мерилом безоговорочного успеха во всех отношениях.

Это не призыв всё сломать и переделать под западную модель. Просто нужно понимать, что есть и другой подход. Публичность никак не мешает победам: Йоханнес Бё и Мартен Фуркад, Йоханнес Клебо и Федерико Пеллегрино готовы рассказывать о своих эмоциях для зрителей даже после неудачных гонок, и это никак не мешает им на следующий день биться за победу.

Вяльбе: если Губерниев готов опровергнуть слова Путина, я буду на его стороне

Так почему это должно мешать российским спортсменам?

А высокое внимание публики, которое обеспечивают такие люди как Губерниев, вместе с высокими спортивными результатами и способно породить настоящую любовь к виду спорта. Такую, что переживать захочется не только во время борьбы за золото на Олимпиаде.

Такую, что дети у экранов захотят стать не только Дзюбой и Овечкиным, но и Большуновым.