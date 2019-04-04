«Губерниеву снесло голову». А Вяльбе права на сто процентов!

Елена Вяльбе с огромным трудом возродила российские лыжные гонки. Она не даст всё разрушить ради чьих-то рейтингов. Пора это понять.

Дмитрию Губерниеву не привыкать быть в центре громкого конфликта. Павел Ростовцев, Вольфганг Пихлер, Антон Бабиков – каждый из них на себе ощутил, чем могут обернуться разногласия с популярным комментатором. Однако оппонента масштаба Елены Вяльбе у Дмитрия ещё не было. И этот поединок он проиграет. Без шансов.

Вяльбе российский спорт не спасёт. А Губерниев может! Российский спорт не для зрителя, а для спортсмена. Губерниев пытается это изменить.

На каждый выпад Губерниева в свой адрес президент Федерации лыжных гонок России отвечает аргументированно, возможно, жёстко, но всегда достойно. Она несёт ответственность за результат сборной России и имеет полное право устанавливать свои порядки. Может запретить соцсети, а может оградить лыжников от общения с прессой в целом или с конкретными журналистами. И болельщики, за которых так ратует Губерниев, не обидятся, а только спасибо скажут. За прославление российского спорта, за медали и за гордость.

Неужели кто-то ещё не видит, что правда на стороне Вяльбе?

«Давайте запретим такого президента». Губерниев объявляет Вяльбе войну? Повод для споров всё тот же: Губерниев хочет видеть личную жизнь спортсменов. Вяльбе их ограничивает. Или всё не так просто, как кажется?

Губерниев обиделся на критику?

Ещё год назад о раздоре между Вяльбе и Губерниевым не было и речи. Дмитрий, как и вся страна, восхищался молодой командой лыжников, блестяще выступившей на Олимпиаде в Пхёнчхане, и лично президентом федерации. Но перед чемпионатом мира в Зеефельде всё изменилось. Губерниев, который раньше восхвалял Елену Валерьевну, теперь заявляет, что «с некоторыми «мамами» лучше побыть сиротой», уверяет, что мнение Вяльбе его не интересует, а недавно и вовсе предложил «запретить» такого президента. Плюс ко всему, Дмитрий не раз говорил о не самых высоких рейтингах лыжных гонок и не лучших результатах наших лыжников на чемпионате мира. Да биатлонисты о таких результатах даже мечтать не могут! А, что касается рейтингов, то откуда им взяться, если о лыжах вспоминают раз в два года?

Почему отношение Губерниева к Вяльбе вдруг резко поменялось? Разве она стала хуже руководить федерацией, или наши лыжники перестали брать медали пачками? Так ведь нет! Просто Вяльбе имела неосторожность обозначить для Губерниева рамки, за которые журналистам выходить непозволительно. Во время пикировки в прессе она назвала Дмитрия шоуменом и заподозрила его в звёздной болезни, отметив, что ему «снесло голову».

Получается, комментатор ополчился на президента только за критику в своей адрес? Несолидно как-то.

«Он больше не комментатор». Скандал с Губерниевым вышел на уровень президентов Например, президент лыжной федерации даёт указание сборной России всячески сопротивляться Дмитрию. Почему? И это вообще законно?

Вяльбе отвечает за медали, а не за рейтинг

Елена Вяльбе – главный человек в российских лыжных гонках. Она поставлена на пост президента федерации, чтобы давать результат, и со своей задачей справляется блестяще. Именно при Вяльбе сборная России возродилась и снова стала настоящей национальной гордостью. Она несёт ответственность за результат, а значит, может принимать любые решения, которые кажутся ей правильными. При этом Елена Валерьевна абсолютно по праву снискала славу предельно адекватного и справедливого руководителя. Никакой диктатуры или самодурства в её решениях и высказываниях нет и близко.

Думаю, Вяльбе совсем не против, чтобы за успехами её подопечных следили как можно больше людей. Но только не ценой вмешательства в личную жизнь спортсменов и внутренние дела команды. В конце концов лучше брать медали при низких рейтингах, чем позориться на глазах у миллионов телезрителей – сначала на трассе, а потом во время интервью. Как бы ни иронизировал Губерниев, Вяльбе действительно стала своим лыжникам мамой. Ей куда важнее здоровое психологическое состояние человека, чем количество его подписчиков в соцсетях.