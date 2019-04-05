«Сексуальность — когда ты одета». Красавица-фигуристка против раздевания на льду

В женском фигурном катании снова неспокойно. Яркая и неординарная Елизавета Туктамышева терпит нападки за откровенность и смелость на грани фола. И ладно бы критика исходила от бывалых специалистов старой закалки, так ведь нет – почитать мораль чемпионке мира решила её бывшая соперница Анна Погорилая, которая младше Лизы на два года, но, в отличие от неё, в последнее время не выступает.



Показательный номер Туктамышевой с раздеванием так задел Аню, что она и спустя полгода не может молчать.



Или просто завидует более титулованной и популярной фигуристке?

Туктамышева волнует не только мужчин

Для Лизы сезон получился очень насыщенным и неоднозначным. Болезнь, по сути, лишила её участия в главных стартах, где она всерьёз могла рассчитывать на медали. Не успев полностью восстановиться, ученица Алексея Мишина проиграла Евгении Медведевой в финале Кубка России и осталась без чемпионата мира. Сейчас Лиза вместе с подругой по команде Софьей Самодуровой готовится к командному Кубку мира в Фукуоке, который вряд ли компенсирует пропуск чемпионатов России, Европы и мира, зато может добавить позитива в концовке сезона и зарядить оптимизмом в преддверии летней паузы.



До командного Кубка мира ещё неделя, а фамилия Туктамышевой вновь гремит в информационном поле. Очередная волна шумихи вряд ли выбьет спортсменку из колеи, поскольку в этом сезоне Лиза привыкла быть в центре внимания СМИ и болельщиков. Особенность нынешней ситуации в том, что интерес к Туктамышевой подогрела не она сама, а её бывшая соперница, бронзовая медалистка чемпионата мира Анна Погорилая. А поводом стал знаменитый показательный номер Лизы в образе стюардессы, во время которого она раздевается до белья.



Туктамышева ставила перед собой цель «вернуть мужчин в фигурное катание», но, похоже, женщин раздевание на льду будоражит не меньше.

Раздевайся, пока горяча. Туктамышева всё-таки добилась своего Зачем российская фигуристка разделась на льду? Потому что ковать железо надо сейчас, пока оно горячо. И возвращение мужчин тут ни при чём.

«Я себя уважаю как девушка, женщина»

20-летняя Погорилая пропустила большую часть прошлого сезона из-за травмы спины, а в этом и вовсе не выходила на лёд. Летом 2018 года она вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского. В интервью перед чемпионатом мира в Сайтаме Аня рассказала, что негативно относится к откровенному номеру Туктамышевой. Погорилая — одна из самых успешных и эффектный фигуристок последних лет и, безусловно, имеет право выражать своё мнение. Другое дело, что комментарий получился настолько жёстким, что многие увидели в нём личную неприязнь к Лизе.



«Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребёнок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?» — сказала Погорилая «Аргументам и фактам».



Анна, правда, тут же смягчила тон, добавив: «Раз публика довольна, почему нет? Степень откровенности у каждого своя». Но первой части комментария вполне хватило, чтобы вызвать информационный шум. В итоге номер полугодичной давности неожиданно вновь стал самой обсуждаемой темой среди болельщиков. Одни принялись вновь обвинять Туктамышеву в вульгарности и распущенности, другие же встали на защиту и призвали её не завидовать более титулованной сопернице.

До совершеннолетия ни-ни! Почему эти девочки в фигурном катании надоели Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева только что показали: настоящее фигурное катание — не для детей. Там просто смотреть не на что.

«Завистливая закомплексованная дама»

Естественно, не стала молчать и сама Туктамышева, которая перепалок в интернете и СМИ не боится. Лиза написала, что Погорилая уделяет ей слишком много внимания, а также отметила, что научит детей «уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей». Вступилась за подругу и Бетина Попова. Фигуристка назвала Анну «завистливой закомплексованной дамой», чем только обострила зародившийся конфликт.

Казалось бы, на этом историю можно считать исчерпанной, но Погорилая останавливаться не стала. В недавнем интервью она не только заявила, что не жалеет о сказанном, но и добавила аргументов в защиту своей позиции. Анна усомнилась в эстетической красоте номера с раздеванием и даже задала риторический вопрос: «Где здесь фигурное катание?». А ещё призналась, что не считает Maxim и Playboy «крутыми журналами» и никогда не согласилась бы на откровенную фотосессию.



Возможно, от кого-то другого слова про отказ сниматься для мужских журналов прозвучали бы неубедительно, мол, меня не зовут, да и не очень-то хотелось. Но только не от Погорилой. Наверняка к эффектной стройной девушке неоднократно обращались с подобными предложениями, так что она точно знает, о чём говорит. Да и вообще по чувственности, женственности и страстным образам у Анны и Елизаветы много общего, отчего их конфликт выглядит ещё более странным.

Погорилая тоже не прячет тело

Погорилая выражает личное мнение, пусть жёстко, и несёт за него ответственность. Конечно, можно возразить, что фигурное катание – вообще не самый пуританский вид спорта. В хиджабе пока выступает только одна спортсменка, а остальные регулярно демонстрируют весьма откровенные наряды. Тем более Туктамышева разделась не в соревновательной части. Зрители идут на показательные выступления за шоу, и Лиза его устроила.



Но главное в таких ситуациях – быть последовательной. Погорилая не снималась для пикантных журналов и на льду не раздевалась, но у неё открытый аккаунт в «Инстаграме», что тоже можно воспринимать как «общественное место». И там ещё год назад спортсменка публиковала достаточно горячие снимки.

Учителей за куда менее откровенные фотографии выгоняют с работы. Но Погорилая и Туктамышева – не учителя, они профессиональные фигуристки, чья работа заключается в демонстрации возможностей своего тела.