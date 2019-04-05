Со свежим ветром. В Санкт-Петербурге стартует новый парусный сезон

На европейской части России весна медленно, но верно вступает в свои права. Совсем скоро стартует очередной парусный сезон, а это значит пришло время представить основные направления деятельности и новые инициативы Яхт-клуба Санкт-Петербурга в 2019 году, которые реализуются совместно с генеральным партнером Яхт-клуба компанией ПАО «Газпром».



«Сегодня наш клуб находится в стадии активного строительства, идёт работа над новой гаванью, — рассказывает командор Владимир Любомиров. — Но это не значит, что мы останавливаем наши проекты. С момента своего создания деятельность Яхт-клуба Санкт-Петербурга направлена на укрепление имиджа города как морской столицы России. На пути к достижению этой высокой цели Яхт-клуб проводит работу сразу в нескольких направлениях. Это судостроение, исторические исследования и образовательные программы, спортивная подготовка и морская практика для молодежи, олимпийский спорт, приобщение к парусу взрослых и другие масштабные социальные проекты. Будущий сезон ставит перед нами новые амбициозные задачи, и мы будем решать их традиционно качественно и эффективно».

2019 RS:X Youth World Championship

Впервые в истории города в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат мира среди юниоров в олимпийском классе виндсёрфинг RS:X. Соревнования будут проходить с 4 по 10 августа в акватории у парка 300-летия Санкт-Петербурга. В эти же дни в парке состоится масштабный спортивный семейный фестиваль и любительская благотворительная регата в классе «виндсёрфинг».

Проведение первенства мира в олимпийском классе – знаковое событие в российском парусном спорте, соревнования такого уровня в России не проходили уже более 10 лет. Яхт-клуб Санкт-Петербурга ставит перед собой задачу продемонстрировать мировому парусному сообществу свою способность проводить события такого масштаба и в дальнейшем принимать международные соревнования на регулярной основе.

Балтийская оффшорная регата Nord Stream Race — «Объединяя Балтику спортом»



Одним из главных событий сезона 2019 станет балтийская оффшорная регата Nord Stream Race. Участниками регаты станут действующие победители национальных парусных лиг пяти стран – команды яхт-клубов России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Гонки пройдут на одинаковых 50-футовых парусных яхтах. Старт регаты запланирован в немецком городе Киль, во время одного из самых масштабных яхтенных фестивалей мира — «Кильской недели».



В Копенгагене гоночная деревня развернётся в центре столицы, около впечатляющего оперного театра. В Стокгольме участники присоединятся к знаменитой гонке вокруг острова Готланд и стартуют в центре шведской столицы. Береговые гонки в Хельсинки также пройдут в центре города, а наблюдать за ними можно будет из ресторана Лойли, вход свободный. Финиш регаты будет принят в Санкт-Петербурге, а пришвартуют лодки прямо в центре города. Россию в этом соревновании будет представлять команда победитель общего зачёта российской Национальной парусной лиги 2018 «Leviathan Sailing Team» by Burevestnik group (Москва/Санкт-Петербург).



Команда Яхт-клуба Bronenosec Sailing Team



Для команды Bronenosec Sailing Team сезон-2019 ознаменуется в первую очередь возвращением в один из самых престижных классов яхт — ТР52 и серию 52 Super Series. В 2017 году, закончив сезон на пятой строчке с серебряной медалью одного из этапов серии, «Броненосец» взял паузу, чтобы лучше подготовиться к соревнованиям бурно развивающейся серии. С новой лодкой и обновленной командой экипаж «Броненосца» дебютирует в новом сезоне уже на международной регате Palma Vela в начале мая, где флот «Супер серии» проведёт генеральную тренировку. Собственно, сезон 52 Super Series откроется 21 мая на Менорке в рамках Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week 2019. Далее сезон продолжится этапами в Кадисе, Кашкайш, Пуэрто Порталс и завершится в сентябре на Сардинии. Рулевой команды – Владимир Любомиров.

Ещё раньше, в середине апреля, экипаж Bronenosec Sailing Team в международном классе RC44 откроет сезон в Черногории. Для этого класса 2019 год станет особенным. Обновленный флот участников расширит географию. К привычным гонкам в Кашкайш и Марстранде добавятся Порто Монтенегро, Ровинь и Пальма де Майорка, где RC44 ещё ни разу не соревновался. С двумя бронзовыми медалями в двух чемпионатах мира 2017 и 2018 годов, «Броненосец» готов добиваться новых высот в классе RC44. Под управлением Кирилла Фролова российский экипаж проведёт тренировочный сбор в Черногории уже в начале апреля, непосредственно перед стартом первого этапа серии.

Академия парусного спорта



На начало 2019 года в академии регулярно занимается парусом более 350 детей и 160 курсантов Нахимовского и Кронштадтского кадетских корпусов, а также около 70 учащихся Воткинского филиала академии. Академия в этом году приложит все усилия, чтобы поддержать высоко поднятую в прошлые годы планку.



2019 год начался для воспитанников академии удачно: на чемпионате России по зимним видам парусного спорта в Петрозаводске Никита Коданёв повторил свой прошлогодний успех и стал двукратным Чемпионом России по сноукайтингу, первой среди девушек стала вернувшаяся в зимний кайт после более чем двухлетнего перерыва Елена Калинина, а Анастасия Щедрина стала второй среди девушек и первой среди юниорок в дисциплине «зимний виндсёрфинг».

В 2019 году Академия парусного спорта снова проведёт важнейшие детско-юношеские регаты общероссийского масштаба, среди них: Кубок Ассоциации класса «Оптимист», заключительный этап отбора в сборные на первенства мира и Европы; первенство России в международных классах с участием лучших молодых спортсменов со всей страны; первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту, самая массовая регата в городе; традиционную серию из 4 детских регат для самых маленьких, начинающих спортсменов «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома», в каждом этапе серии примет участие порядка 100-140 юных гонщиков. Партнером регаты выступает «Детское радио».



Кроме того, будет проведено около 15 клубных детских регат. Помимо соревнований в Санкт-Петербурге лучшие спортсмены, юниоры и олимпийцы академии примут участие в 20 внутрироссийских и порядка 20 крупнейших международных регатах.



На базе филиала академии в Воткинске (Республика Удмуртия) пройдёт второй в истории Кубок Воткинска по парусному спорту, крупнейшее детское парусное соревнование в регионе.



Продолжает расти и развиваться проект раннего развития «Малыш» для детей от четырёх с половиной лет. После трёхгодичной подготовки проект выпустил первое поколение молодых яхтсменов, пополнивших ряды групп начальной подготовки класса «Оптимист».



Третий год подряд спортсмены академии принимают участие в не имеющем аналогов проекте «Познай Россию под парусами». В рамках проекта воспитанники Академии совмещают тренировки и путешествия по самым интересным и необычным уголкам нашей страны. Объединяя познавательные экскурсии, погружаясь в историю России, наши ребята популяризируют парусный спорт среди населения, проводя мастер-классы для детей, живущих в регионе, а также приобретают новые навыки хождения под парусом в разных условиях на различных водоёмах. В 2019 году юные спортсмены посетят Онежское озеро, Чеченскую Республику и Алтайский край.

Спортсмены «Морской школы» Академии парусного спорта примут участие в большом походе на гичках в Финляндию и Швецию в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в 2020 году в Санкт-Петербурге. Морская школа — проект, направленный на развитие гармоничной личности средствами парусного спорта, передачу будущим поколениям наследия морской культуры и морской истории России и всего мира. Возраст спортсменов – от 13 до 17 лет.

С 2013 года академия проводит парусную практику для курсантов кадетских училищ, ребята приобретают разносторонний парусный опыт – на учебном паруснике «Лукулл» и шлюпках типа капитанская гичка. В 2017 году впервые была проведена выездная практика для курсантов Удмуртского кадетского корпуса ПФО им.В.Г. Старикова в открывшимся филиале академии в Воткинске. Продолжится эта традиция и в 2019 году.



Из множества проектов академии, о которых не говорилось выше, стоит отметить сотрудничество с детским международным лагерем «Артек», совместный проект академии и школы РАУТУ — OptiPRO, для топовых спортсменов в классе «Оптимист» и проводимую в межсезонье Международную детскую регату OptiOrange Valencia.

Надежда морей



Впервые реализованная в 2015 году, программа учебных плаваний для петербургских студентов «Надежда морей» в нынешнем сезоне будет продолжена. В ней примут участие студенты 5 вузов: Горного университета, Университета ИТМО, Политехнического университета, СПбГЭУ и педиатрического медицинского университета. За сезон морскую практику пройдут более 100 человек, плавания будут проходить в акватории Финского залива. Учебный парусник – легендарная шхуна «Надежда» 1912 года постройки – торжественно отправится в морской поход 27 мая с набережной Лейтенанта Шмидта возле Горного университета.

Национальная парусная лига и Лига чемпионов Европы



Поддержка клубного движения в России и в Европе остаётся одним из приоритетов Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Проведение квалификационного этапа парусной Лиги чемпионов Европы в Санкт-Петербурге в августе 2016, 2017 и 2018 годов оказалось столь успешным, что в нынешнем сезоне команды более двух десятков яхт-клубов Старого Света вернутся на акваторию Невы, чтобы побороться за право выступать в международном финале Евро Лиги в Швейцарии. Напомним, что команда нашего клуба под управлением Анны Басалкиной завоёвывала бронзу квалификации SCL в 2017 году и остановилась в шаге от подиума (на 5-м месте) в финале SCL 2018 года. В 2019 году квалификационный этап европейской парусной Лиги чемпионов пройдёт 4-7 июля в акватории Невы у Петропавловской крепости.



В российской Национальной парусной лиге Яхт-клуб Санкт-Петербурга принимает участие с 2014 года. В новом сезоне команда клуба продолжит выступать в Высшем дивизионе лиги и будет представлена командой воспитанников Академии парусного спорта. Под управлением бессменной рулевой команды Анны Басалкиной, призеры Гранд-финала НПЛ 2018 и 2017, команда академии уже записала в свой актив первые победы в Сочи. В новом сезоне в Санкт-Петербурге пройдут два этапа Высшей лиги ВФПС: 12-14 июля сражение разгорится у Петропавловской крепости, а 19-21 июля в акватории Яхт-клуба Санкт-Петербурга в Финском заливе.

Верфь исторического судостроения «Полтава»



К началу сезона строители планируют вооружить Корабль «Полтава»: установить рангоут, такелаж, паруса и пушки. Этим летом в течение месяца корабль будет стоять на Неве у одной из центральных набережных Петербурга. 29 июля «Полтава» примет участие в главном Военно-морском параде страны.

Напомним, линейный 54-пушечный корабль 4 ранга «Полтава» спустили на воду в день города Санкт-Петербурга 27 мая. Корабль «Полтава» – это первый линейный корабль Балтийского флота. Корабль был назван в честь победы русских войск в Полтавской битве. «Полтава» была построена на Адмиралтейских верфях, спущена на воду в июне 1712 г. В проектировании и строительстве корабля Пётр I принимал личное участие. Реплику линейного корабля «Полтава» начали строить в 2013 году на верфи исторического судостроения «Полтава», основанной Яхт-клубом Санкт-Петербурга.



Убедиться в величии творения петербургских корабелов можно лично, посетив экскурсию. Сегодня Верфь исторического судостроения является главной по ремонту больших парусников России признанной Российским регистром морского судоходства. За последние годы проведен ремонт рангоута Парусного учебного судна «Херсонес», ремонт мачты и бушприта парусника «Надежда», отреставрированы палуба и шлюпки крейсера «Аврора». На верфи работает сильное конструкторское бюро, мастерская по пошиву парусов для больших парусников, столярные, литейные, рангоутные мастерские, мастерские резного декора и корабельной мебели. Конструкторским бюро создан и реализован проект фрегата «Петр и Павел» в Новой Голландии и проект воссоздания шхуны «Запад» в Архангельске. Сегодня дружный и профессиональный коллектив Верфи занят разработкой нескольких проектов для Санкт-Петербурга и Севастополя.

Класс «Дракон»



Престижное международное соревнование в классе «Дракон» на Кубок датского города Марблхед проводится вот уже почти 100 лет. В 2018 году этот кубок был завоеван российским экипажем Анатолия Логинова, и Яхт-клуб Санкт-Петербурга был назван его хранителем и организатором следующего розыгрыша. Marblehead Trophy 2019 пройдёт 20-23 июля в акватории Невской губы Финского залива.



Чемпионат России в классе «Дракон» проходит на территории Яхт-клуба Санкт-Петербурга с 2010 года. В 2019 году соревнования пройдут 24-28 июля в акватории Невской губы.



Серия вечерних парусных регат «Коммерсантъ»



Новый сезон любительских регат «Коммерсантъ», организованный Яхт-клубом Санкт-Петербурга и Издательским домом «Коммерсантъ» при поддержке компании «МегаФон», стартует традиционно в июне 2019 года. В этом сезоне участников ждут множество сюрпризов, в течение всех 12 регат сезона. Регаты будут проходить каждый четвер, старт гонок в 19:00. Регата ориентированная на любителей и начинающих, поэтому опыт хождения на парусной лодке не требуется! Одним из новшеств сезона будет предоставление участникам профессиональной одежды от сети магазинов Decatlon. Технический партнёр проекта «М-Марин».

Яхт-клуб Санкт-Петербурга



Санкт-Петербургская региональная спортивная общественная организация «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» создана в 2007 году. Генеральным партнёром Яхт-клуба Санкт-Петербурга является компания ПАО «Газпром». Главная цель: хранение идеалов морской этики на суше и воде, развитие парусного спорта и поощрение увлечения парусом. Философия яхт-клуба основывается не только на необходимости сохранить, но и на обязанности передать будущим поколениям наследие морской культуры и морской истории России и всего мира.