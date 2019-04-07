«Кошмарный спорт!» Почему Тарасова послала экс-футболиста сборной России

Призёр футбольного Евро-2008 высказал то, что думает о фигурном катании. Татьяна Тарасова послала его к чёртовой матери. А зря.

«Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах – кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошёл к чёртовой матери. Всё!» – такими были слова Татьяны Тарасовой, возмущённой критикой футболиста Константина Зырянова в адрес её любимого катания.

Жарко. Жёстко. Но справедливо ли? И вообще, из-за чего вспыхнули такие эмоции?

«Кто это? Пошёл к чёрту!» Тарасова о выпаде Зырянова в сторону фигурного катания

«Кошмарный вид спорта!»

Для начала о действующих лицах. Кто такая Татьяна Тарасова, поклонникам фигурного катания рассказывать, конечно, не нужно. Ученики Татьяны Анатольевны с 70-х годов выиграли почти полсотни титулов на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. В последние годы Тарасова отошла от активной тренерской деятельности, но по-прежнему осталась одним из первых лиц российского фигурного катания. И уж точно – одним из самых медийных.

Футболист Константин Зырянов, мягко говоря, в спорте тоже кое-что понимает. Он был одним из ключевых игроков сборной России, завоевавшей в 2008 году бронзовые медали Евро-2008, и даже попал в символическую сборную турнира по версии УЕФА. А за несколько недель до этого успеха забил гол в финале Кубка УЕФА, который выиграл «Зенит» из Санкт-Петербурга. В настоящее время Константин работает тренером в клубной структуре «Зенита».

Зырянов давал интервью на Youtube-канале LOOKYANOV и говорил о любимом футболе. На фигурное катание вышли случайно. Речь зашла о народной любви к спортсменам, и в качестве примера ведущий привёл фигурное катание, мол, фигуристок в отличие от футболистов любят.

«Кошмарный вид спорта! В 18 лет уже заканчивать. И куда? – отреагировал Зырянов. – Каролина Костнер? Это исключение. И с гимнастикой то же самое. В 16 лет им на пенсию надо выходить, потому что более маленькие и стройненькие могут добиваться медалей. Адский спорт!»

Зырянов: фигурное катание — кошмарный вид спорта

Очевидно, что яркие эпитеты футболиста имели смысл «трудный», а не «некрасивый». Зырянов говорил именно он карьере спортсменок, а не оценивал вид спорта в целом.

На следующий день корреспондент, очевидно, обратился к Тарасовой с цитатой или и вовсе провокационным вопросом. И Татьяна Анатольевна на провокацию ответила агрессивно.

Эта история ярким ответом Тарасовой, скорее всего, и кончится. Но один вопрос останется.

А прав ли Зырянов?

В том смысле, который сам Константин имел в виду, – однозначно!

Век спортсмена, как правило, короток, но футбол в каком-то смысле игроков щадит. Современный футболист свободно переходит 30-летнюю отметку и может продолжать выступать на самом высоком уровне. Лионелю Месси – 31 год, Криштиану Роналду – 34, а они всё ещё главные звёзды в мировом футболе. Сам Зырянов, к слову, завершил карьеру игрока в 39 лет.

А теперь обратим внимание на состав участниц и победительниц недавнего чемпионата мира по фигурному катанию. Среди 40 участниц, выделяются две девушки 27 и 28 лет, которые заняли места в нижней части турнирной таблицы. Все остальные – 24 года или моложе. При этом в первой пятёрке никому из девушек не исполнилось и 20 лет!

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В художественной гимнастике, про которую вспомнил Константин, примерно то же самое. По итогам чемпионата мира 2018 года в топ-20 лучших гимнасток мира попала только одна девушка, старше 22 лет. Средний возраст остальных участниц – около 20 лет.

Хороший футболист за полтора десятка лет карьеры может сколотить себе состояние. А что может успеть хорошая гимнастка или фигуристка за один олимпийский цикл. В лучшем случае – полтора-два? Здорово, если выиграет Олимпиаду и получит хорошие призовые. А если нет?

Сколько в России и в мире спортсменок, которых подкосила неудача на важном старте или просто внезапная травма? В 20 лет они оказывались выброшенными на обочину, без любимого дела, зачастую без образования, да ещё и с подорванным здоровьем. Разве это не кошмар?

Зырянов прав. Фигурное катание и художественная гимнастика – действительно адские виды спорта. Мы помним и любим тех, кто добился успеха, но при этом совершенно не замечаем тех, кого большой спорт пережевал и выплюнул уже в 20 лет. А их намного больше.