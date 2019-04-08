Звёздный десант. Стивен Сигал усилил сборную России по борьбе?

На чемпионаты Европы по борьбе Россия не всегда отправляла свои лучшие силы. Часто тренеры предпочитали дать чемпионам передышку, а молодым – шанс проявить себя. Однако на континентальное первенство 2019 года сборная России отправила только сильнейших. С одной стороны, нельзя ударить в грязь лицом, с другой – Олимпиада уже в следующем году. Так что бороться наша команда будет только за золото. Не иначе!

Раз Садулаев, два Садулаев

Главной звездой объединённой сборной России по борьбе, конечно, станет выдающийся мастер вольного стиля Абдулрашид Садулаев. В Румынию Садулаев отправляется в статусе обладателя всех трёх главных титулов: он выиграл и последнюю Олимпиаду, и чемпионаты Европы и мира. Досрочная победа Русского Танка над американцем Кайлом Снайдером в финале прошлогоднего чемпионата мира до сих пор греет душу поклонникам сборной России по борьбе.

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При всём уважении к возможным соперникам Садулаева на чемпионате Европы, борцов уровня Снайдера среди них нет. И если сам Абдулрашид подойдёт к турниру в хорошей форме и с правильным настроем, то проблем с завоеванием четвёртого титула чемпиона Европы у него возникнуть не должно. Кстати, этот европейский титул может стать первым в весе до 97 кг.

Те, кто обращают внимание на борьбу редко, на Евро-2019 могут в Садулаевых и запутаться, ведь в вольной борьбе в весе до 57 кг будет выступать Муслим Садулаев. Зимой он выиграл Гран-при «Иван Ярыгин» и убедил тренерский штаб в том, что будет полезен команде на континентальном первенстве. Главные его соперником в борьбе за титул может стать азербайджанский борец Георгий Эдишерашвили, который выиграл два последних чемпионата Европы.

Олимпийский чемпион борец Садулаев вошёл в состав сборной России на ЧЕ-2019

Возвращение Власова

Если говорить о лидерах сборной России в команде по греко-римской борьбе, то первым претендентом на золото стоит назвать Романа Власова, который выступит в весовой категории до 77 кг. Роман – двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы. После Игр в Рио-де-Жанейро он брал продолжительную паузу на то, чтобы восстановить силы, и сейчас, похоже, снова готов крушить соперников. Предолимпийские сезоны Роману всегда удаются отлично, так что болельщики вправе ждать от него нового золота.



Тяжеловес Сергей Семёнов также рассчитывает на завоевание титула в Бухаресте. Сергей – действующий чемпион мира, однако побед на европейских чемпионатах у него нет. Зато Риза Каялп из Турции собрал сразу восемь золотых наград, шесть из которых – подряд! Схватку Семёнова и Каялпа ждут поклонники борьбы не только по всей Европе, но и в мире. Сможет ли Сергей наконец прервать славную турецкую серию и привезти золото в Россию?

Власов и Чакветадзе вошли в состав сборной России на ЧЕ по греко-римской борьбе

Восходящие звёзды

Сборная России – это не только увешанные медалями чемпионы, но и подающие надежды молодые борцы. Например, борец греко-римского стиля Александр Комаров впервые получил шанс проявить себя на взрослом международном уровне в весе до 82 кг. По юниорам он выступал просто блестяще, и выиграл все титулы, какие только мог. Но продолжится ли серия его успехов в противостоянии с более опытными соперниками? Комаров – главная восходящая звезда российской борьбы, и хочется верить, что он сходу доберётся как минимум до пьедестала.



Ещё один борец с большим потенциалом – Тимур Бижоев. В вольной борьбе, в весе до 74 кг ему предстоит выдержать конкуренцию с любимцем болельщиков Франком Чамизо. Итальянец кубинского происхождения, тренировавшийся в Дагестане, сделает вторую попытку повторить уникальное достижение Анатолия Белоглазова. Почти 40 лет тому назад советский борец стал первым, кому удалось стать чемпионом Европы в трёх разных весах. В активе Чамизо уже есть победы до 65 и до 70 кг. В весе до 74 кг в прошлом году он добрался только до бронзы.



Отличный шанс на чемпионате Европы представится и Мусе Евлоеву, который в весовой категории до 97 кг постарается впервые стать первым на континенте. После победы на чемпионате мира в прошлом году Муса уже знает, что способен на многое. Кроме того, российскому борцу поможет отсутствие главного конкурента: Артур Алексанян из Армении залечивает травму.

Борьба. Чемпионат Европы. Бухарест, Румыния



Греко-римская борьба

9 апреля. Финалы до 57 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 79 кг, до 97 кг.

10 апреля. Финалы до 61 кг, до 74 кг, до 86 кг, до 92 кг, до 125 кг.



Женская борьба

11 апреля. Финалы до 50 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 68 кг, до 76 кг.

12 апреля. Финалы до 53 кг, до 57 кг, до 62 кг, до 65 кг, до 72 кг.



Вольная борьба

13 апреля. Финалы до 55 кг, до 63 кг, до 77 кг, до 87 кг, до 130 кг.

14 апреля. Финалы до 60 кг, до 67 кг, до 72 кг, до 82 кг, до 97 кг.

Напутствие от Сигала

Интересно, что до Бухареста сборная России летела вместе с прославленным актёром и мастером боевых искусств Стивеном Сигалом. Вышло это случайно – никакого отношения к борцам в данном случае Сигал не имел, но охотно фотографировался со спортсменами и тренерами.



Хочется верить, что эта встреча – хороший знак для сборной России.