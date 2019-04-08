Большунов сбежал в Норвегию. Странная история на чемпионате России

В Архангельской области завершился чемпионат России по лыжным гонкам. То, что происходило на трассах Малиновки, могли видеть только те, кто был непосредственно на месте событий либо смотрел любительские трансляции энтузиастов – спасибо им.



А на трассах было круто, за их пределами – ещё жарче. Без скандалов опять не обошлось.

Тюмень обиделась на Большунова

Александр Большунов ехал на чемпионат России из Канады с намерением выступить на всех гонках. Хотя прекрасно знал, что на всех не получится, потому что получил приглашение выступить в Норвегии на марафоне Kobberlopet, а затем остаться там же и пробежать ещё и в прощальной гонке Петтера Нортуга.

Выступления на коммерческих гонках по окончанию сезона – совершенно обычное дело. Те же фигуристы весь апрель гоняют по шоу, чтобы заработать. Вопрос в том, как всё получилось. Из-за болезни Александр пропустил спринт, скиатлон, коньковую разделку, а командный спринт бежал, ещё не до конца оправившись от простуды. Правильно сделал, поскольку на трассе никто не будет учитывать, болен ты или здоров.

Вся Россия молилась за лыжника Большунова. А потом рыдала Он не должен был бежать масс-старт, но пробежал и почти догнал наглого норвежца. Такого великого серебра у Саши ещё не было. Смотрите сами!

После завершения командного спринта Большунов дал своё согласие на участие в эстафете и был внесён в стартовый протокол. Причём организаторы Kobberlopet знали про эстафету и готовы были пойти россиянину навстречу, организовав его трансфер до Норвегии сразу после финиша. Но, видимо, не так просто оказалось это сделать, а задействовать вертолёт, как когда-то с Александром Легковым, не получилось.



Протоколы были утверждены, но в день эстафеты Большунов просто собрал вещи и уехал. Странно, что не сделал этого накануне в выходной. Ни уговоры Юрия Бородавко, ни просьбы тренеров сборной Тюмени и партнёров по региональной команде лучшего лыжника России не остановили. В итоге парни сильно обиделись. Большунова в эстафете заменил Илья Санников, который на своём этапе проиграл конкурентам более минуты. Тюмень осталась только пятой.



В таких случаях, как утверждают ветераны лыжных гонок, пацаны должны серьёзно поговорить, иначе отношения не восстановить. Президент ФЛГР Елена Вяльбе защитила лидера сборной, заявив, что сама дала ему разрешение на поездку в Норвегию, а региону, дескать, нужно было больше общаться со спортсменом.

Вяльбе — о ситуации с Большуновым: тюменцам надо было больше с ним общаться

Хотя в любом случае трудно представить, как Мартин Сундбю уедет с чемпионата Норвегии на Мурманский марафон, например, да ещё дав согласие бежать на внутреннем старте.

Кому нужен чемпионат страны?

Слова Елены Вяльбе о разрешении Большунову покинуть чемпионат страны говорят о том, что кому-то позволено больше. Ведь в Малиновку приехали все наши звёзды, кроме Сергея Устюгова. Даже Александр Бессмертных, несмотря на больное колено, принял участие в эстафете.



Как раз они все свои обязательства выполнили. Та же Наталья Непряева пробежала полную программу. Получается, что кого-то искусственно возвышают над другими. Стоит ли ждать после этого от партнёров по команде, что они будут работать на лидера в гонках? Нет, не будет такого, пока сам лидер не будет делать то же самое.

Чемпион, ну поделись деньгами! Губерниев бы точно поделился Да что же вы, российские спортсмены, договориться не могли? Никогда такого у нас не было, и вот… опять не было. Дмитрий Губерниев негодует.

Чемпионат России после окончания сезона со спортивной точки зрения мало что решал. Разве что определял зарплаты для спортсменов от регионов. Но битвы на трассах были интересными. Максим Вылегжанин, например, объявивший о завершении международной карьеры, поставил в сезоне жирную точку, победив в эстафете и на полтиннике. Наталья Непряева выиграла разделку, Анастасия Седова – скиатлон, Юлия Белорукова (с командой) – эстафету, а Наталья Матвеева – спринт.



Жаль, что никто этого не видел. Например, того, что некоторые лыжники из-за должного отсутствия разметки путали дистанцию. Непонятно, кто же должен был проявить инициативу в вопросе показа турнира – федерация или ТВ. Итог же известен: посмотреть любительские нарезки гонок можно только в интернете. Спасибо тем энтузиастам, которые практически в одиночку старались донести информацию. Например, о том, что лучшим лыжником в сборной Ханты-Мансийска стал… тренер Сергей Турышев, помогающий Маркусу Крамеру.

Как поменяется сборная России

Во время чемпионата России состоялся тренерский совет, на котором были утверждены составы тренировочных групп на следующий сезон. Их по-прежнему будет четыре, и возглавлять их будут те же тренеры – Маркус Крамер, Юрий Бородавко, Олег Перевозчиков и Егор Сорин. Кардинальных изменений в составах групп тоже нет. Но точечные произошли.



По настоянию Елены Вяльбе в группу к немецкому тренеру переходят Анастасия Седова и Анна Нечаевская, бронзовые призёры Олимпиады-2018 в Пхёнчхане и чемпионата мира 2019 года в Зеефельде в эстафете. Причём в случае с Седовой ей был предоставлен выбор: либо продолжать тренировки с отцом Николаем Седовым, но после каждого этапа Кубка мира улетать обратно к нему, а не оставаться в сборной, либо переходить в группу Крамера. Спортсменка выбрала второй вариант.

Исключены из списочного состава сборной Максим Вылегжанин, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова. А ещё стоит ждать того, что некоторые спортсмены в следующем сезоне будут бегать в других сборных. Но об этом пока говорить рано.



Окончательно все изменения будут утверждены 25 апреля на президиуме ФЛГР.