Российская фигуристка попалась на допинге. Самый нелепый случай в истории

«Допинг – вообще не наша тема. Не для фигурного катания».



Так категорично президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков утверждал в разгар допингового скандала вокруг российского спорта. К сожалению, с главой федерации согласны не все. Среди фигуристов положительные допинг-пробы случаются реже, чем в циклических или силовых видах спорта, но называть фигурное катание абсолютно свободным от допинга неправильно.



Очередное пятно на репутации фигурного катания поставила 16-летняя россиянка Анастасия Шакун, выступающая в танцах на льду. Юная спортсменка дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил. Казалось бы, ничего смешного.



Но одно обстоятельство «дела Шакун» выглядит очень забавно.

Российская фигуристка дисквалифицирована на год за допинг

Отёк глаза и полный абсурд

До дисквалификации танцевальный дуэт Анастасия Шакун/Даниил Рагимов был известен лишь узкому кругу специалистов. В допинг-пробе, взятой у спортсменки в ноябре 2018 года после соревнований в Оломоуце (Чехия), был обнаружен мочегонный препарат фуросемид. Само по себе это средство допингом не является, однако включено в список запрещённых ВАДА, поскольку способствует выведению из организма следов употребления других веществ. История также знает немало случаев использования фуросемида для быстрой сгонки веса.

Сама Шакун объяснила, что запрещённый препарат попал в её организм через лекарство для снятия отёка глаза, купленное в аптеке. По словам девушки, она просто забыла, что фуросемид запрещён. Молодая фигуристка из-за собственной невнимательности и отсутствия должной информированности пропустит целый год, что запросто может обернуться концом карьеры. А заодно даст повод злым языкам говорить о допинге в российском фигурном катании.



Ситуация крайне неприятная, но есть одна деталь, которая позволяет включить случай Шакун в число самых курьёзных допинг-историй мирового спорта. Если воспринимать допинг как неуважение к соперникам и стремление подняться как можно выше, то выходит, что Анастасия ничего не нарушила. Потому что пара Шакун/Рагимов была единственной в танцах на льду на мемориале Павла Романа в Оломоуце.



То есть смысла жульничать у российской фигуристки не было вообще.

Экстренное похудение и пресловутый мельдоний

Конечно, отдельные случаи нарушения антидопинговых правил будут всегда. Даже в тех видах спорта, где, на первый взгляд, допинг бесполезен. Но Шакун далеко не единственная российская фигуристка, попавшая под подозрение соответствующих органов. Причём на допинге попадаются не только малоизвестные спортсмены, но и звёзды первой величины. Так, в 2000 году пара Бережная/Сихарулидзе была лишена золота чемпионата Европы из-за обнаружения в пробах Елены эфедрина. Будущая олимпийская чемпионка приобрела лекарство от простуды в американской аптеке. Дисквалификация оказалась не слишком суровой, но сезон знаменитому дуэту пришлось пропустить.



Ещё один заметный российский парник Юрий Ларионов в 2008 году был дисквалифицирован на два года за тот же фуросемид, который обнаружили и у Шакун. Фигурист признал факт употребления запрещённого препарата и объяснил его применение борьбой с лишним весом. Юрию нужно было экстренно похудеть, чтобы влезть в уже сшитый костюм. Позднее срок наказания был сокращён до полутора лет. В истории с парницей Оксаной Нагалитий, случившейся в 2013 году, также фигурировал фуросемид. Перспективная юниорка была дисквалифицирована на год и серьёзных успехов больше не добилась. В том же году на девять месяцев была дисквалифицирована чемпионка России в синхронном катании Алиса Лисовская.



Не обошла стороной фигурное катание и история с мельдонием. В марте 2016 года скандальное вещество было обнаружено в допинг-пробе олимпийской чемпионки Сочи в командном турнире Екатерины Бобровой. Спортсменка потратила много нервов и сил, отстаивая свою невиновность, и всё закончилось благополучно. Екатерина доказала, что не принимала препарат после включения его в список запрещённых, и смогла избежать дисквалификации.

«Удачи в поисках правильного допинга»

Однако наибольший резонанс получила история, которая никак не связана с положительными допинг-пробами. В январе этого года 13-летняя юниорка Анастасия Шаботова во время общения с подписчиками в «Инстаграме» уверенно заявила: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить». И тут же утвердительно ответила на вопрос, пьют ли допинг в «Хрустальном». Слова Насти вызвали шквал критики. Её обвиняли в глупости и зависти к подопечным Этери Тутберидзе и даже предлагали пожизненно отстранить от фигурного катания. В итоге девочка извинилась, сказав, что её неправильно поняли, и избежала серьёзных последствий.

«Шоу должно продолжаться». Тутберидзе отказывается жалеть фигуристок Тренер Тутберидзе не идёт на уступки даже чемпионкам и называет их по фамилии. Неужели побеждать по-другому нельзя?

Самый успешный тренер «одиночниц» последних лет отреагировала на обвинения своих подопечных в употреблении допинга жёстко, но иронично. «Мне очень жаль, что у неё только такая формула успеха. То есть она не считает, что ей нужно выйти на лёд и поработать посильнее. Прочитав её слова, я только об этом подумала: ну, хорошо, удачи тебе в поиске правильного допинга. Наверное, правильный допинг — это … (бьёт кулаком по столу) от тренера и от мамы», — сказала Тутберидзе в недавнем интервью Познеру.



Допинг в фигурном катании действительно кажется бесполезным, а слова Шаботовой – эмоциями.



Жалко только, что список пойманных на допинге фигуристов при этом всё ширится.