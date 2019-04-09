Российская фигуристка попалась на допинге. Самый нелепый случай в истории

«Допинг – вообще не наша тема. Не для фигурного катания».
Так категорично президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков утверждал в разгар допингового скандала вокруг российского спорта. К сожалению, с главой федерации согласны не все. Среди фигуристов положительные допинг-пробы случаются реже, чем в циклических или силовых видах спорта, но называть фигурное катание абсолютно свободным от допинга неправильно.
Очередное пятно на репутации фигурного катания поставила 16-летняя россиянка Анастасия Шакун, выступающая в танцах на льду. Юная спортсменка дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил. Казалось бы, ничего смешного.
Но одно обстоятельство «дела Шакун» выглядит очень забавно.
Отёк глаза и полный абсурд
До дисквалификации танцевальный дуэт Анастасия Шакун/Даниил Рагимов был известен лишь узкому кругу специалистов. В допинг-пробе, взятой у спортсменки в ноябре 2018 года после соревнований в Оломоуце (Чехия), был обнаружен мочегонный препарат фуросемид. Само по себе это средство допингом не является, однако включено в список запрещённых ВАДА, поскольку способствует выведению из организма следов употребления других веществ. История также знает немало случаев использования фуросемида для быстрой сгонки веса.
Сама Шакун объяснила, что запрещённый препарат попал в её организм через лекарство для снятия отёка глаза, купленное в аптеке. По словам девушки, она просто забыла, что фуросемид запрещён. Молодая фигуристка из-за собственной невнимательности и отсутствия должной информированности пропустит целый год, что запросто может обернуться концом карьеры. А заодно даст повод злым языкам говорить о допинге в российском фигурном катании.
Ситуация крайне неприятная, но есть одна деталь, которая позволяет включить случай Шакун в число самых курьёзных допинг-историй мирового спорта. Если воспринимать допинг как неуважение к соперникам и стремление подняться как можно выше, то выходит, что Анастасия ничего не нарушила. Потому что пара Шакун/Рагимов была единственной в танцах на льду на мемориале Павла Романа в Оломоуце.
То есть смысла жульничать у российской фигуристки не было вообще.
Экстренное похудение и пресловутый мельдоний
Конечно, отдельные случаи нарушения антидопинговых правил будут всегда. Даже в тех видах спорта, где, на первый взгляд, допинг бесполезен. Но Шакун далеко не единственная российская фигуристка, попавшая под подозрение соответствующих органов. Причём на допинге попадаются не только малоизвестные спортсмены, но и звёзды первой величины. Так, в 2000 году пара Бережная/Сихарулидзе была лишена золота чемпионата Европы из-за обнаружения в пробах Елены эфедрина. Будущая олимпийская чемпионка приобрела лекарство от простуды в американской аптеке. Дисквалификация оказалась не слишком суровой, но сезон знаменитому дуэту пришлось пропустить.
Ещё один заметный российский парник Юрий Ларионов в 2008 году был дисквалифицирован на два года за тот же фуросемид, который обнаружили и у Шакун. Фигурист признал факт употребления запрещённого препарата и объяснил его применение борьбой с лишним весом. Юрию нужно было экстренно похудеть, чтобы влезть в уже сшитый костюм. Позднее срок наказания был сокращён до полутора лет. В истории с парницей Оксаной Нагалитий, случившейся в 2013 году, также фигурировал фуросемид. Перспективная юниорка была дисквалифицирована на год и серьёзных успехов больше не добилась. В том же году на девять месяцев была дисквалифицирована чемпионка России в синхронном катании Алиса Лисовская.
Не обошла стороной фигурное катание и история с мельдонием. В марте 2016 года скандальное вещество было обнаружено в допинг-пробе олимпийской чемпионки Сочи в командном турнире Екатерины Бобровой. Спортсменка потратила много нервов и сил, отстаивая свою невиновность, и всё закончилось благополучно. Екатерина доказала, что не принимала препарат после включения его в список запрещённых, и смогла избежать дисквалификации.
«Удачи в поисках правильного допинга»
Однако наибольший резонанс получила история, которая никак не связана с положительными допинг-пробами. В январе этого года 13-летняя юниорка Анастасия Шаботова во время общения с подписчиками в «Инстаграме» уверенно заявила: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить». И тут же утвердительно ответила на вопрос, пьют ли допинг в «Хрустальном». Слова Насти вызвали шквал критики. Её обвиняли в глупости и зависти к подопечным Этери Тутберидзе и даже предлагали пожизненно отстранить от фигурного катания. В итоге девочка извинилась, сказав, что её неправильно поняли, и избежала серьёзных последствий.
Самый успешный тренер «одиночниц» последних лет отреагировала на обвинения своих подопечных в употреблении допинга жёстко, но иронично. «Мне очень жаль, что у неё только такая формула успеха. То есть она не считает, что ей нужно выйти на лёд и поработать посильнее. Прочитав её слова, я только об этом подумала: ну, хорошо, удачи тебе в поиске правильного допинга. Наверное, правильный допинг — это … (бьёт кулаком по столу) от тренера и от мамы», — сказала Тутберидзе в недавнем интервью Познеру.
Допинг в фигурном катании действительно кажется бесполезным, а слова Шаботовой – эмоциями.
Жалко только, что список пойманных на допинге фигуристов при этом всё ширится.