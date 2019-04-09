Кубку астматиков быть? Российских лыжников там будет не меньше, чем норвежцев

Сильнейшая лыжная сборная мира должна разыгрывать свой собственный трофей и не вмешиваться в борьбу здоровых спортсменов. Все норвежские лыжники – астматики, их удел лечиться, а не бегать на главных стартах. Думаете, опять жжёт Елена Вяльбе? Вовсе нет.

Кубок для астматиков

С чего всё началось? Немецкий журналист Хайо Зеппельт, своими фильмами убивавший российский допинг, а заодно и российский спорт, видимо, соскучился по упоминаниям в СМИ и вновь хайпанул. Антидопинговое агентство Норвегии пригласило его провести лекцию по допинг-скандалу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.

Зеппельт решил не останавливаться на кровяном допинге и перешёл на противоастматические препараты, задав несколько вопросов олимпийской чемпионке и многократной чемпионке мира Астрид Якобсен. Спортсменка ответила, но заявила, что журналист не должен был использовать лекцию в своих интересах. А Зеппельт заметил, что нет достоверных данных о том, что подобные препараты дают преимущество. На самом деле, это важные слова. Даже очень важные!

Ошибка президента. Почему Путин считает Бьорндалена астматиком В чём президент России Владимир Путин не прав – рассказываем, видимо, в последнем выпуске рубрики «Срыв покровов». Хорошая была рубрика…

Спустя несколько дней после новостей об этой лекции с громким заявлением выступил бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё. Этого человека не устроили ответы Якобсен, которая сказала, что к увеличению диагностируемых случаев астмы приводит увеличение нагрузок.



«Это враньё. На самом деле нагрузка на дыхательную систему уменьшилась по сравнению с той, которая в лыжных гонках была раньше. Аргументы Якобсен звучат неубедительно. Миру лыжных гонок пойдёт на пользу, если ни один норвежский астматик не будет насильно участвовать в Кубке мира. В этом виде спорта не нужны больные норвежцы. Они могут организовать свой Кубок астматиков и выступать там с другими астматиками», – заявил Кюрё.

Кюрё: нам не нужны больные норвежцы, они могут организовать Кубок астматиков!

Про астму заговорил тренер-стукач

Это смешно по многим причинам. Назовём несколько.



Во-первых, Якобсен права в том, что число диагностированных случаев астмы постоянно растёт. Об этом говорят не только норвежцы. Бывшие лыжники сборной России говорят о том же самом. Холодовой астмой, при которой может возникнуть бронхоспазм, страдают очень многие. И случиться такой приступ может при любой температуре – хоть «минус три», хоть «минус 15».



Во-вторых, на многие препараты от астмы не нужны терапевтические исключения. Но есть ограничения на количество доз сальбутамола, например. За превышение количества этих доз почти три года назад был наказан Мартин Йонсруд Сунбдю. Норвежец, да. Но в данном случае национальность ни при чём. Британский велогонщик Крис Фрум был поймам на том же самом. Просто «норвежские астматики» давно стали популярным мемом.

«Слишком силён, чтобы быть чистым?». За что британские СМИ «мочат» своего Спортивный кумир Великобритании и всего мира Крис Фрум провалил допинг-контроль. Объяснение есть, но даже свои верить ему не хотят. Почему?

В-третьих, про Якобсен и её «враньё» заговорил бывший тренер, дисквалифицированный пожизненно. Пожизненно, понимаете? По факту Кюрё даже в тюрьме отсидел, и 15 лет пытался как-то договориться с правосудием, чтобы дисквалификацию с него сняли. И добился своего – сняли три года назад.



А наказали за какие-то пустяки. Он убил финские лыжи – дело-то житейское.



Кюрё занимал должность главного тренера сборной с 1998 года. А на чемпионате мира в 2001-м в Лахти случился национальный позор. Шесть представителей финской сборной были уличены в употреблении запрещённого плазморасширителя HES, который применяется, чтобы замаскировать следы эритропоэтина и гемострансфузии. Громче всех тогда кричал о необходимости наказания виновных сам Кюрё. Но позже был признан виновным в контрабанде запрещённых препаратов.

Позднее бывший наставник финской сборной рассказывал не только о том, о чём знал, но и о том, что мог лишь предполагать. Стучал без доказательств. А когда пожизненную дисквалификацию с него сняли, первым делом обвинил Россию и Норвегию в покрывательстве нарушителей антидопинговых правил. В общем, тот ещё персонаж.



Из серии громче всех «держи вора!» кричит сам вор.



Так что Кубок астматиков в лыжных гонках можно проводить. Но участвовать в нём будут те же самые спортсмены. Просто кто-то из них пользуется препаратами, а кто-то пока может обходиться.