Влиятельность уровня «бог». Кто делает российский спорт таким могучим

«У меня совершенно однозначная реакция на то, как Елена Вяльбе пыталась отстранить Губерниева от чемпионата мира по лыжным гонкам. Это просто идиотизм, – возмутился на днях спортивный журналист Василий Уткин. – Мало того что Губерниев – единственный комментатор, так ещё и понятно, что он публику приводит. Поэтому это абсурд».

Уткин высоко оценил влияние Дмитрия Губерниева в спортивной среде. Ему не было смысла преувеличивать – Василий и Дмитрий не дружат и работают в разных сферах. Так что Уткин дал оценку исключительно как профессионал своего дела.

Уткин: попытки Вяльбе отстранить Губерниева — это идиотизм

С Дмитрием Губерниевым всё ясно. Он давно перерос рамки своего любимого биатлона и стал главной публичной персоной российского спорта, занимаясь и футболом, и хоккеем, и лыжами, и даже в плавание привлекая зрителей. Если составлять рейтинг самых влиятельных на российский спорт персон (в смысле тех, кто действительно влияет — собственной персоной, образом, делами, известностью, да не на один вид спорта, а сразу на много), то он был бы там вне конкуренции. Кто бы и как к Дмитрию не относился – это факт.

А вот кто бы смог составить реальную конкуренцию Губерниеву? Таких людей не так много, но они есть. Те, кто много делает и много говорит. Те, кого слушают. Мы объединили их в один список, расставив по местам. Как думаете, кто победил?

Десятое место. Елена Вяльбе

Елена Валерьевна за пару лет превратилась в глазах болельщиков в национального героя. Под её руководством лыжная сборная ожила, омолодилась и стала показывать очень хорошие результаты. Огорчает лишь то, что лыжники редко радуют по-настоящему большими победами, золотыми медалями, однако Вяльбе способна компенсировать недостаток подобных эмоций или острым словцом, или ярким поступком. Вспомните, как она болела за своих на Олимпиаде!

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

«Мы — великая страна и заткнули всем рты!». Осторожно: можно заплакать Здесь много русской красоты, духа, силы и любви к своей стране и своим людям.

Девятое место. Николай Валуев

Депутат Госдумы Николай Валуев много лет был на гребне волны спортивных новостей. Сейчас популярность бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе несколько угасла, но он всё ещё занимается политикой и делает заявления на публику. А ещё Валуев – член Исполкома федерации хоккея с мячом России. Но можно ли это считать преимуществом? Большой вопрос.

Восьмое место. Василий Уткин

Василия тоже вполне можно отнести к числу наиболее известных персон российского спорта, конкретно – футбола. Уткин в отличие от многих других коллег по комментаторскому цеху не скован контрактными обязательствами и может высказывать свою точку зрения когда и как ему хочется. Иногда из этого вырастают громкие скандалы – как было с Иваном Игнатьевым.

Черчесов-агенты-Уткин. Наш футбол погружается во тьму Кому верите вы?

Седьмое место. Елена Исинбаева

Елена сделала себе выдающуюся карьеру в спорте. Она не только собрала потрясающую коллекцию наград, включая и золотые медали Олимпиады, но и зашла дальше: сейчас она, несмотря на все претензии к России, является членом Международного олимпийского комитета и занимается глобальными вопросами: от юношеских Олимпиад до допинга. Впрочем, и про яркие медийные поводы Исинбаева не забывает: на днях она получила урок лезгинки в Махачкале.

Шестое место. Этери Тутберидзе

Этери Георгиевна – человек закрытый, никогда не играющий на публику. Однако поклонники фигурного катания не только в России, но и в мире с трепетом ждут каждого слова из уст тренера, перевернувшего женскую «фигурку». О достижениях учениц Тутберидзе лишний раз и напоминать не нужно: её ученицы устраивают на мировой арене настоящую гегемонию.

«Шоу должно продолжаться». Тутберидзе отказывается жалеть фигуристок Тренер Тутберидзе не идёт на уступки даже чемпионкам и называет их по фамилии. Неужели побеждать по-другому нельзя?

Пятое место. Ирина Роднина

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина после спорта нашла себя в политике и общественной деятельности. Роднина долгое время работает в Госдуме, в совете по физической культуре и спорту и не всегда соглашается с точкой зрения большинства. Она смело вмешивается в конфликты и время от времени даже сама их провоцирует.

Роднина: у спортсменов нет льгот, а я 25 лет работала на льду в тонких колготках

Четвёртое место. Владислав Третьяк

Легендарный спортсмен во главе федерации популярнейшего в России вида спорта. Что может быть круче такого сочетания? Владислав Александрович всегда находится в гуще хоккейных событий и с удовольствием делится своими соображениями по горячим поводам.

Владислав Третьяк Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Третье место. Татьяна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова в фигурном катании была всегда. Даже раньше, чем вы можете себе представить. С 70-х годов она воспитала множество чемпионов, счёт золотых наград её учеников идёт на десятки. Сейчас Тарасова отошла от активной тренерской деятельности, но по-прежнему остаётся одним из главных лиц фигурного катания в России. Считается, что без её слова не решается ни один вопрос. А говорит Татьяна Анатольевна с охотой и пламенем.

«Кошмарный спорт!» Почему Тарасова послала экс-футболиста сборной России Призёр футбольного Евро-2008 высказал то, что думает о фигурном катании. Татьяна Тарасова послала его к чёртовой матери. А зря.

Второе место. Михаил Мамиашвили

Михаил Геразиевич имеет влияние не только в российской, но и в мировой спортивной борьбе. Он настолько крут, что США боится дать ему визу. А на вопрос о Макгрегоре Мамиашвили отвечает «Да кто это такой?». К достижениям Мамиашвили как руководителя федерации вопросов в последнее время не возникает – в 2018 году Россия блестяще выступила на чемпионате мира.

Президент Федерации борьбы России: кто такой Макгрегор? Он когда ОИ выигрывал?

Первое место. Ирина Винер-Усманова

Лучшая в стране школа художественной гимнастики, выпускающая из своих стен чемпионок уже не первое десятилетие – это детище Ирины Винер-Усмановой. Порой кажется, что соперницы даже не хотят бороться с гимнастками из России – всё равно не выиграют. Железная дисциплина, непререкаемый авторитет, талант спортивного управленца, обширные связи в высших кругах. У Ирины Александровны есть всё, чтобы быть персоной номер один в российском спорте.